Crimen y Justicia

El crudo relato de la mamá del joven que murió apuñalado en Los Hornos: “El asesino ya lo tenía en la mente”

Las pericias judiciales establecieron que la muerte de Luis Alberto Cardozo Cubilla se produjo por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”

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Luis Alberto Cubilla fue asesinado durante una pelea en la zona de Los Hornos el 1° de mayo (Fuente: 0221)
Luis Alberto Cubilla fue asesinado durante una pelea en la zona de Los Hornos el 1° de mayo (Fuente: 0221)

El viernes pasado durante la madrugada, ocurrió una fatal pelea en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata, donde falleció un hombre tras ser apuñalado. La víctima fue identificado como Luis Alberto Cardozo Cubilla, de 29 años y luego de días de conmoción, la mamá relató un crudo testimonio. Zoraida, madre de Cubilla, habló sobre el dolor que sufrió su familia tras el asesinato del joven durante el 1° de mayo. “Ya tenía algo en la mente”, dijo la mujer al hablar sobre el asesino.

La investigación, que incorporó pruebas centrales en las últimas horas, permitió que el único detenido, Pablo Alexis A. de 22 años, quedara imputado formalmente. La intensidad emocional del caso crece a medida que los detalles del ataque salen a la luz y marcan un antes y un después en el entorno cercano de la víctima. En este marco, la mamá del jóven expresó: “La verdad que nos cambió la vida a nosotros, pero vamos a tratar de seguir porque la vida continúa”.

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El detenido por el crimen fue identificado como Pablo Alexis A. de 22 años (Fuente: 0221)
El detenido por el crimen fue identificado como Pablo Alexis A. de 22 años (Fuente: 0221)

“Yo no guardo rencor contra el muchacho. No siento ese odio en mi corazón”, afirmó Zoraida. Aclaró los rumores del vínculo entre la víctima y el imputado: “No fue amigo de nadie, porque no podés llamar amigo a un asesino. Ya tenía algo en la mente, en su corazón, por eso vino con un arma a una fiesta”.

Las pericias judiciales establecieron que la muerte de Cubilla se produjo por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, resultado de una herida de arma blanca. Este hallazgo forense, difundido por 0221, proporciona el marco clínico y decisivo para entender la gravedad del episodio. El desenlace del caso fue inmediato tras la agresión ocurrida durante una reunión en la zona de 72 bis entre 142 y 143.

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Calle 72 bis entre 142 y 143 en Los Hornos, La Plata donde sucedieron los hechos (Google Maps)
Calle 72 bis entre 142 y 143 en Los Hornos, La Plata donde sucedieron los hechos (Google Maps)

En el transcurso de la causa, la Fiscalía incorporó declaraciones de testigos presenciales y registros fílmicos, elementos que resultaron determinantes para reconstruir el momento exacto en el que Pablo Alexis A. atacó a Cubilla. El acusado manifestó una conducta que, de acuerdo al relato de Zoraida, era “cargosa y maleducada” hacia varias asistentes a la fiesta. Por este motivo es que la víctima intervino y le habría reprochado: “No le faltes el respeto a la gente. Si venís a divertirte, divertite bien”.

Este intercambio verbal derivó en una confrontación física. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Cubilla le dio una cachetada y otra persona logró separar a ambos, tras lo cual el hombre se retiró momentáneamente solo para regresar segundos después. Apoyado en los registros, el informe señala que el acusado regresó armado y atacó a Cubilla con una cuchilla, hiriéndolo a la altura de la axila izquierda.

Momento del crimen, capturado por las cámaras de seguridad (Fuente: 0221)
Momento del crimen, capturado por las cámaras de seguridad (Fuente: 0221)

Los presentes identificaron al agresor y lo señalaron ante la policía, que logró detenerlo a pocas cuadras del lugar. Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, pero los médicos no lograron salvar su vida.

Al habla de su hijo, Zoraida lo recordó con mucho cariño: “Le decíamos ‘Boscacha‘. Tenía una sonrisa divina, de oreja a oreja. Nunca lo ibas a ver triste ni de mal humor. Era el que te subía el autoestima en todo”. Cerró con un mensaje final: “Que la Justicia se encargue. Yo tengo un corazón de madre. No siento odio. Que Dios lo ayude”.

El acusado fue indagado por el fiscal Martín Almirón, sin embargo, el joven se negó a declarar. En esta línea, la causa podría avanzar hacía el dictado de la prisión preventiva y luego a un juicio oral. Mientras tanto, la investigación busca esclarecer el motivo exacto que desencadenó el brutal enfrentamiento. Los elementos probatorios recogidos, en particular el video incorporado al expediente, refuerzan la hipótesis de una pelea espontánea sin antecedentes de conflicto previo.

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