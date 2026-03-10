La primera computadora cuántica en universidades argentinas: así se capacita el talento para la próxima revolución tecnológica

La primera computadora cuántica universitaria en Argentina impulsa la formación de talento para la revolución tecnológica - UNAHUR

El futuro de la computación y la tecnología avanza a pasos acelerados. En ese contexto, la llegada de la primera computadora cuántica al sistema universitario argentino marca un hito para la formación de nuevos talentos y la integración del país en la carrera global por la supremacía cuántica.

El dispositivo, alojado en la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur), es solo la segunda computadora de su tipo disponible en América Latina y representa una apuesta pedagógica y estratégica para preparar a estudiantes e investigadores frente a la próxima revolución tecnológica.

El acceso a esta herramienta sitúa a la Argentina en la órbita de la innovación, permitiendo que el talento local se capacite en una de las áreas con mayor proyección a nivel mundial. Google, IBM, Microsoft y Amazon ya compiten por liderar el desarrollo cuántico, y la presencia de este recurso en universidades nacionales es un paso fundamental para que el país no quede rezagado.

¿Qué es la computación cuántica y por qué importa ahora?

A diferencia de la computación tradicional, basada en bits que solo pueden adoptar el valor “0” o “1”, la computación cuántica opera con qubits, unidades de información capaces de representar múltiples estados simultáneamente gracias a la superposición cuántica.

Esta propiedad permite procesar grandes cantidades de datos en paralelo y resolver problemas extremadamente complejos en tiempos mucho más cortos que las computadoras clásicas.

La expectativa en torno a esta tecnología es enorme. En campos como la farmacéutica o la salud, se espera que la computación cuántica permita simular moléculas y diseñar medicamentos con precisión inédita, anticipando su comportamiento en el cuerpo humano antes de llegar a la fase experimental.

La apuesta educativa: formar programadores cuánticos

La computadora cuántica de Unahur dispone de tres qubits, una capacidad modesta en comparación con los sistemas más avanzados del mundo, pero suficiente para propósitos pedagógicos. El objetivo es claro: no desarrollar desde cero la próxima supercomputadora, sino capacitar a una nueva generación de profesionales capaces de programar y gestionar estos dispositivos.

El sistema, además de ser transportable, funciona a temperatura ambiente, lo que facilita su manipulación y uso por parte de estudiantes. Esta accesibilidad es clave para que el aprendizaje sea práctico y no solo teórico.

Juan Pedrosa, secretario de investigación de la universidad, ha indicado que el enfoque está puesto en el desarrollo de recursos humanos preparados para la programación cuántica, una habilidad que será cada vez más demandada a nivel global.

Un ecosistema universitario conectado

El proyecto de Unahur va más allá de su propio campus. La computadora cuántica fue adquirida pensando en el sistema universitario argentino: un convenio permite que otras casas de estudios y centros de investigación accedan al equipo y colaboren en la generación de conocimiento. Universidades como la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata, entre otras, forman parte de la iniciativa.

Este trabajo en red permite aprovechar la experiencia de instituciones que ya investigaban sobre computación cuántica, pero carecían de la herramienta física. Así, se construye una base sólida para encarar futuros desarrollos y aplicaciones en el país.

La estrategia de capacitación no se limita al hardware propio. Los estudiantes e investigadores de Unahur también pueden acceder, a través de Amazon Web Services, a computadoras cuánticas de última generación ubicadas en el exterior. Esto abre la puerta al uso de equipos con decenas o cientos de qubits y tecnologías avanzadas imposibles de replicar localmente por su costo o complejidad.

La llegada de la computadora cuántica a Unahur es un primer paso, pero la clave será mantener la inversión y la colaboración entre universidades, gobierno y sector privado. La revolución cuántica ya está en marcha y quienes logren sumarse a tiempo podrán liderar la próxima ola de innovación tecnológica.