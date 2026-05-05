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Cómo evitar que ChatGPT y otras IA usen tus datos para entrenarse

Limitar el uso de tus conversaciones ayuda a reducir el riesgo de que información personal o laboral quede incorporada en modelos de IA

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Una mano sostiene un smartphone de color oscuro con la pantalla encendida mostrando el logo negro de ChatGPT y el texto 'ChatGPT' sobre un fondo blanco.
ChatGPT y otros chatbots pueden estar usando tu información para entrenarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más usuarios interactúan a diario con chatbots de inteligencia artificial, pero lo que muchos desconocen es que gran parte de la información que comparten puede ser utilizada para entrenar estos sistemas. Sin embargo, las principales plataformas ya ofrecen opciones para limitar este uso y proteger los datos personales, una medida clave en un contexto donde la privacidad digital se vuelve cada vez más relevante.

Herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude y Perplexity permiten a los usuarios desactivar el uso de sus conversaciones para el entrenamiento de modelos. Esta configuración no afecta la calidad de las respuestas, pero sí reduce el riesgo de que información sensible quede incorporada en sistemas de inteligencia artificial.

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El funcionamiento de estos chatbots se basa en modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como LLM, que requieren grandes volúmenes de datos para mejorar su desempeño. Este proceso, denominado entrenamiento, incluye información obtenida de múltiples fuentes, desde contenido público en internet hasta interacciones directas con los usuarios. Es en este último punto donde surgen las principales preocupaciones sobre privacidad.

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Los chatbots como ChatGPT usan la información que les proporcionas para entrenar sus modelos de IA.

Cada instrucción o dato que un usuario ingresa puede convertirse, potencialmente, en material de entrenamiento. Esto implica que información personal, profesional o confidencial podría ser utilizada para perfeccionar el sistema. Aunque las empresas aseguran aplicar procesos de anonimización, no existen garantías absolutas sobre la imposibilidad de reidentificar esos datos en el futuro.

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Frente a este escenario, los usuarios pueden tomar medidas concretas para limitar el uso de su información. A continuación, un paso a paso para desactivar esta función en los principales servicios:

  • ChatGPT: ingresar al perfil del usuario, acceder a “Configuración”, luego a “Controles de datos” y desactivar la opción “Mejorar el modelo para todos”.
  • Gemini: ir a la configuración de actividad de Gemini Apps, seleccionar la opción “Activado”, cambiarla a “Desactivar” y confirmar la modificación.
  • Claude: acceder al perfil, entrar en “Configuración”, dirigirse al menú de privacidad y desactivar la opción “Ayudar a mejorar Claude”.
  • Perplexity: ingresar al perfil, abrir “Configuración”, luego “Preferencias” y desactivar “Retención de datos de IA”.
ChatGPT - Gemini
La mayoría de chatbots te permiten desactivar una opción que les permite usar tus datos para entrenarse. (Composición Infobae)

Una vez realizados estos cambios, las plataformas dejan de utilizar las conversaciones para entrenar sus modelos, al menos según sus políticas oficiales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas empresas pueden conservar datos por un tiempo determinado debido a requisitos legales o de seguridad.

El riesgo se vuelve más evidente en contextos donde los usuarios comparten información sensible, como datos de salud, finanzas o cuestiones laborales. En entornos corporativos, el uso de chatbots también puede implicar la exposición de información estratégica, lo que podría derivar en problemas regulatorios o de confidencialidad.

Por eso, los especialistas recomiendan complementar estas configuraciones con otras prácticas de seguridad, como evitar compartir datos personales innecesarios, anonimizar documentos antes de subirlos y revisar periódicamente las políticas de privacidad de cada servicio.

IA - cortesía - agradecimiento - chatbots - tecnología - 15 de marzo
Limitar tus datos a chatbots es importante para proteger tu información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la inteligencia artificial ha ampliado las posibilidades de interacción digital, pero también ha planteado nuevos desafíos en torno a la protección de datos. Comprender cómo funcionan estas herramientas y qué opciones ofrecen para gestionar la información personal resulta clave para reducir riesgos.

Desactivar el entrenamiento con datos propios no elimina completamente la exposición, pero sí representa un paso relevante para recuperar control sobre la privacidad en un entorno cada vez más dominado por sistemas inteligentes.

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