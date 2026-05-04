¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales

El Renap documentó solo 24,468 matrimonios en el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los matrimonios en Guatemala llevan cuatro años consecutivos de descenso desde su nivel más alto reciente. Las cifras del primer trimestre de 2026 sugieren que esa tendencia podría mantenerse.

Entre enero y marzo, el Registro Nacional de las Personas (Renap) registró 24,468 bodas, lo que equivale a un promedio de 8,156 uniones por mes. Si ese ritmo no varía, el año podría cerra con alrededor de 97,872 matrimonios.

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Sin embargo, los primeros meses del año concentran históricamente menos bodas que el segundo semestre, por lo que el cierre anual podría quedar por debajo de esa estimación.

2021 contó con un total de 110,832 matrimonios. Ese año coincidió con una reactivación social tras las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, lo que impulsó de forma artificial la demanda de registros civiles postergados.

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A partir de 2022, el descenso fue sostenido: 104,594 uniones durante todo el año, 93,950 en 2023 y 89,327 en 2024. En solo tres años, Guatemala pasó de superar las 100,000 bodas anuales a registrar menos de 90,000.

El registro de matrimonios en Guatemala muestra una tendencia descendente entre 2021 y el primer trimestre de 2026, con un repunte en 2025 que interrumpió la caída continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado se interrumpió esa caída con 90,068 matrimonios, un aumento de 741 uniones respecto a 2024. La diferencia entre 2025 y el pico de 2021 es de más de 20,000 matrimonios, una brecha que revela la magnitud del cambio en el comportamiento nupcial de los guatemaltecos.

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La comparación año a año muestra una tendencia clara: el matrimonio formal pierde terreno de manera gradual. Entre 2021 y 2024, la caída acumulada fue del 19.4%. Incluyendo el leve repunte de 2025, la contracción desde el máximo sigue siendo del 18.7% respecto a ese año de referencia.

Factores detrás de la contracción

Factores económicos, transformaciones en las dinámicas sociales y nuevas prioridades personales inciden en la decisión de las parejas de formalizar o postergar su unión.

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En Guatemala, como en otros países de la región, la convivencia sin matrimonio registrado gana terreno, especialmente entre generaciones más jóvenes que priorizan la estabilidad financiera antes de asumir compromisos legales.

Factores económicos, culturales y laborales inciden en la decisión de las parejas guatemaltecas de evitar el matrimonio formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de vida, el acceso a vivienda y la incertidumbre laboral son variables que las parejas ponderan antes de dar ese paso. A ello se suma un cambio cultural paulatino: el matrimonio ya no opera como un rito de paso obligatorio en el proyecto de vida de los guatemaltecos, sino como una opción que se evalúa en función de las circunstancias individuales.

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El valor institucional de cada acta

Más allá del análisis estadístico, el Renap subraya que cada matrimonio inscrito tiene un peso jurídico concreto para los contrayentes. Los registros civiles otorgan certeza legal en ámbitos que van desde la herencia y la seguridad social hasta la filiación de los hijos. Expertos advierten que la informalidad en las uniones de pareja puede traducirse en vulnerabilidades legales, especialmente para las mujeres, en casos de separación o fallecimiento del cónyuge.

Ese contexto le da una dimensión adicional al descenso en los registros: no se trata únicamente de una tendencia social, sino de una realidad con implicaciones concretas para la protección jurídica de miles de familias guatemaltecas.

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