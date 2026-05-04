Economía

La factura de gas de mayo tendrá un descuento extra del 25% para los usuarios: por qué y a quiénes alcanza

La Secretaría de Energía congeló la bonificación extraordinaria para mayo, lo que lleva el descuento total al 75% para los hogares inscriptos en el régimen de subsidios focalizados (SEF)

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Una hornalla encendida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El descuento del 75% aplica solo sobre el bloque de consumo base de cada hogar, definido por zona climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno confirmó que la factura de gas de mayo incluirá una bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios subsidiados bajo el régimen SEF (Subsidios Energéticos Focalizados). La medida, oficializada por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 111/2026, busca ofrecer previsibilidad frente a condiciones energéticas cambiantes por el conflicto en Medio Oriente, aún cuando Argentina registró en el primer trimestre del año un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor del que se tenga registro.

Este alivio se suma al descuento general del 50% ya vigente, de modo que durante mayo los hogares beneficiarios recibirán una reducción total del 75% sobre su consumo base (50% base + 25% extraordinario).

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El congelamiento del descuento extra en el 25% —que debía continuar reduciéndose de forma progresiva hasta desaparecer en diciembre— responde a la volatilidad de los precios globales del gas producto de las tensiones en el conflicto que incluye a Estados Unidos, Israel e Irán. La norma establece que los hogares inscriptos en el SEF, así como los clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades sin fines de lucro accederán a esa reducción conjunta del 75% en sus consumos base de gas natural y propano por redes.

La Secretaría de Energía resalta que el descuento no cubre toda la factura, sino que aplica solo sobre el bloque de consumo base, un tope de metros cúbicos que el Estado define por zona climática. Si un hogar supera ese límite, el excedente se cobra a tarifa plena. En zonas más frías, ese bloque es más alto para contemplar la mayor necesidad de calefacción.

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Quiénes pueden acceder al descuento extra

Los criterios de elegibilidad están definidos por el Decreto 943/2025, que creó el SEF a fines del año pasado en reemplazo del esquema de subsidios por ingresos. El nuevo régimen unificó la asistencia estatal para electricidad, gas natural, gas propano en redes y garrafas de GLP. Para calificar, los hogares deben registrar ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Bajo ese sistema, los usuarios acceden a un descuento base del 50% en sus facturas de gas durante los meses de mayor consumo —abril a septiembre—, al que se suman ajustes extraordinarios de carácter transitorio.

El Gobierno dispuso un aumento transitorio del subsidio del FISE destinado a la adquisición del balón de gas doméstico, como parte de las medidas de alivio para los hogares durante la emergencia.
Las garrafas de GLP también están incluidas en el régimen SEF, que unifica la asistencia estatal para distintos tipos de combustible doméstico

La continuidad de la bonificación extraordinaria en gas contrasta con el escenario previsto para la electricidad, donde el subsidio adicional —que comenzó siendo del 25% en enero— se mantiene en reducción gradual y desaparecerá completamente en diciembre.

La medida llega en un momento de tensión sobre la red de distribución. La semana pasada, las principales distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Naturgy y Metrogas, dispusieron límites a la venta de GNC en estaciones de servicio. La decisión buscó preservar la presión en los gasoductos frente al primer pico de frío polar del año, que dejó temperaturas de un solo dígito en Buenos Aires y alertas meteorológicas por vientos en casi toda la provincia.

La escasez de GNL, el rol de la infraestructura y el impacto en la protección social

A pesar del superávit energético del primer trimestre, el país necesita mantener importaciones de GNL para abastecer la creciente demanda invernal, dado que la infraestructura actual de transporte no permite cubrir los picos de consumo residencial con producción nacional.

Un gran buque metanero negro llamado Mubaraz con cuatro tanques esféricos blancos y la inscripción "LNG" flota en aguas azules
Argentina necesitaría cerca de 24 buques de GNL en 2026 para cubrir la demanda invernal

Este año, según estimaciones del sector, Argentina necesitaría cerca de 24 buques de GNL, aunque por ahora solo tres arribos están confirmados para mediados de mayo, según información a la que accedió Infobae. La mayor parte del gas natural licuado importado se destinará a la industria, pero la protección de la demanda prioritaria —hogares, hospitales y escuelas— se garantiza mediante regulaciones que ubican a estos usuarios en el primer escalón del despacho.

La agenda de compras de GNL enfrenta este año dificultades adicionales, tanto locales como internacionales. El conflicto bélico en Medio Oriente elevó la volatilidad de los precios y sumó incertidumbre a los contratos de suministro. A eso se suma que una licitación del Gobierno para ceder la operación, importación y regasificación de GNL a empresas privadas —en la que compitieron Trafigura y Naturgy— terminó con la continuidad del manejo por parte de Enarsa, lo que posterga la apertura a privados hasta al menos 2027.

Portavoces oficiales explicaron a Infobae que la decisión busca evitar costos adicionales derivados de la situación internacional: “No es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL. La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”.

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