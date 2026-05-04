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Tras la ofensiva iraní en Ormuz, Donald Trump advirtió: “Irán será borrado de la faz de la Tierra si ataca embarcaciones estadounidenses”

El presidente Donald Trump confirmó este lunes que las fuerzas estadounidenses hundieron siete lanchas rápidas iraníes en las últimas horas en el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El presidente Donald Trump confirmó este lunes que las fuerzas estadounidenses hundieron siete lanchas rápidas iraníes en las últimas horas en el estrecho de Ormuz y aseguró que los ataques de Teherán no lograron causar daños a embarcaciones comerciales o militares en la zona.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario subrayó que “hemos derribado siete pequeños botes, o como les gusta llamarlos, ‘lanchas rápidas’. Es todo lo que les queda”.

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Trump señaló que las operaciones en la ruta marítima estratégica se mantienen bajo control estadounidense y que, hasta el momento, no se ha reportado ningún daño significativo entre los barcos que cruzan el estrecho.

Aparte del barco surcoreano, no se ha producido ningún daño en el tránsito por el estrecho”, detalló Trump.

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El presidente hizo referencia al incidente de este lunes en el que un carguero de bandera surcoreana sufrió una explosión y un incendio en las proximidades de los Emiratos Árabes Unidos.

Quizá ya es hora de que Corea del Sur se una a la misión”, sugirió Trump, en alusión a la necesidad de cooperación internacional para mantener la seguridad en la ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas comercializados a nivel mundial.

Trump dijo que Estados Unidos destruyó siete embarcaciones iraníes y que los ataques de Teherán en Ormuz no dejaron daños
Trump dijo que Estados Unidos destruyó siete embarcaciones iraníes y que los ataques de Teherán en Ormuz no dejaron daños

El mandatario republicano, entrevistado por Fox News, también advirtió que la respuesta estadounidense será contundente si Irán intenta atacar buques norteamericanos involucrados en el denominado “Proyecto Libertad”.

“Irán será borrado de la faz de la Tierra si atacan embarcaciones estadounidenses que participan en el Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz”, enfatizó Trump.

El presidente remarcó que la acumulación militar en la región continúa y que el poder de fuego de las fuerzas estadounidenses es superior al de años anteriores.

“Tenemos más armas y munición de mayor calidad que antes”, afirmó.

“Contamos con el mejor equipamiento. Tenemos recursos en todo el mundo. Disponemos de bases llenas de equipo. Podemos usar todo eso, y lo haremos si es necesario”, agregó en entrevista con Fox News.

La operación estadounidense se lanzó con el objetivo de escoltar y proteger buques de terceros países atrapados en la zona debido al bloqueo impuesto por Irán tras los ataques del 28 de febrero.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha desplegado destructores, más de cien aeronaves, drones y 15.000 efectivos militares para garantizar un corredor seguro para el comercio global.

El mandatario republicano, entrevistado por Fox News, también advirtió que la respuesta estadounidense será contundente si Irán intenta atacar buques norteamericanos involucrados en el denominado “Proyecto Libertad” (REUTERS/Nathan Howard)
El mandatario republicano, entrevistado por Fox News, también advirtió que la respuesta estadounidense será contundente si Irán intenta atacar buques norteamericanos involucrados en el denominado “Proyecto Libertad” (REUTERS/Nathan Howard)

Trump reiteró que las fuerzas armadas estadounidenses han repelido todos los ataques iraníes recientes, incluidos misiles y vehículos aéreos no tripulados dirigidos tanto a buques de guerra como a embarcaciones comerciales.

Todos los misiles y drones lanzados contra nosotros y contra los barcos mercantes fueron neutralizados de manera efectiva”, afirmó.

Irán lo niega

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní negó que se haya permitido el tránsito de navíos estadounidenses o de carga en las últimas horas por el estrecho de Ormuz, desmintiendo los reportes sobre la salida de dos barcos escoltados por la Marina de Estados Unidos. El régimen de Teherán dijo que cualquier intento de cruzar la zona sin autorización será considerado una provocación y enfrentará una respuesta inmediata.

El portavoz militar iraní también sostuvo que se lanzaron advertencias con misiles hacia destructores estadounidenses que se aproximaron a la entrada del estrecho, acusación rechazada por el CENTCOM, que insistió en que no se registraron daños ni impactos en las unidades navales estadounidenses.

El incidente con el carguero surcoreano HMM Namu, un buque de casi 180 metros de eslora con bandera panameña, se produjo tras una explosión y posterior incendio en la embarcación, sin que se reportaran víctimas entre los 24 tripulantes. Las autoridades surcoreanas confirmaron que la investigación sobre la causa del incidente sigue en curso.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha desplegado destructores, más de cien aeronaves, drones y 15.000 efectivos militares para garantizar un corredor seguro para el comercio global
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha desplegado destructores, más de cien aeronaves, drones y 15.000 efectivos militares para garantizar un corredor seguro para el comercio global

Según Trump, el tránsito comercial continúa bajo vigilancia y no se han registrado contratiempos mayores, a excepción del caso surcoreano. El presidente anunció que el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa este martes.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz permanecen elevadas tras el endurecimiento de la postura iraní y la intensificación del despliegue militar estadounidense, en un contexto donde la seguridad del suministro energético y la libre circulación marítima siguen siendo prioridades para la comunidad internacional.

(Con información de EFE y AFP)

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