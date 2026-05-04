Sociedad

Confirmaron que hay un argentino que está a bordo del crucero donde hubo muertes y contagios de hantavirus

Las autoridades de Cabo Verde revelaron la lista de pasajeros y tripulantes que están varados en ese país a la espera de controlar la situación sanitaria. En total hay 149 personas que no pudieron bajar a tierra firme

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Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus
Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus

Confirmaron que hay un argentino que se encuentra a bordo del crucero MV Hondius, donde al menos tres personas murieron producto de un brote de hantavirus. El barco había salido desde Tierra del Fuego y actualmente se encuentra varado en Cabo Verde, donde hay 149 personas que no pudieron bajar a tierra firme por la situación sanitaria.

Según confirmaron las autoridades del país africano, se denegó la entrada de los pasajeros por motivos de seguridad pública. La lista de las personas que permanecen a bordo reveló la presencia de un tripulante oriundo de la Argentina, aunque por el momento no se conocen más detalles.

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Las autoridades de Cabo Verde informaron que el crucero permanece frente a las costas del país desde hace varios días, luego de que se detectaran síntomas compatibles con infecciones respiratorias agudas graves en varios pasajeros. Por esta causa, se decidió impedir el desembarco de todos los ocupantes para frenar la propagación del virus y controlar la emergencia sanitaria. La lista oficial difundida por el gobierno local permitió confirmar la presencia de un ciudadano argentino entre la tripulación, aunque no se ha revelado su identidad ni su estado de salud.

El cruce está varado en la isla de Cabo Verde (Oceanwide Expeditions via AP)
El cruce está varado en la isla de Cabo Verde (Oceanwide Expeditions via AP)

El MV Hondius transportaba a 149 pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades, quienes permanecen actualmente varados a bordo. La cifra corresponde al total de personas presentes a bordo al momento de la emergencia, mientras que el número estimado de turistas fue de aproximadamente 150 por eventuales cambios en el listado original antes de zarpar. La embarcación zarpó desde Argentina y tenía como destino final las Islas Canarias. La ruta incluyó paradas en la Antártida, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y otros puntos del Atlántico sur.

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En la lista de pasajeros, el Reino Unido encabeza la nómina con 19 turistas, seguido por Estados Unidos con diecisiete, y España con 13. También se destacan contingentes de Holanda (ocho) y Alemania (siete), así como grupos menores de Francia (cinco), Canadá y Australia (cuatro cada uno), y nacionalidades diversas como Turquía (tres), Bélgica e Irlanda (dos cada uno), además de pasajeros individuales provenientes de Grecia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina.

En cuanto a la tripulación, la nacionalidad predominante es la de Filipinas, con 38 integrantes, seguido por representaciones de Ucrania y Holanda (cinco cada uno), y participaciones individuales de India, Portugal, Montenegro, Guatemala, Polonia y Rusia. El argentino figura en este listado, aunque las autoridades no precisaron su función a bordo.

El brote se manifestó cuando el crucero navegaba por aguas cercanas a Sudáfrica. De acuerdo con el Departamento de Salud sudafricano, el primer caso fue el de un pasajero de 70 años, quien presentó fiebre, dolor abdominal y diarrea durante la travesía desde Ushuaia hacia la isla de Santa Elena. El pasajero falleció en esa isla, y su cuerpo espera ser repatriado. Su esposa, de 69 años, también falleció, en Johannesburgo, Sudáfrica, tras sufrir un desmayo en el aeropuerto internacional de la ciudad.

El tercer afectado fue un ciudadano británico, que enfermó mientras el barco se dirigía de Santa Elena a la isla de Ascensión. Este caso fue confirmado por laboratorio como infección por hantavirus. El paciente permanece internado en cuidados intensivos en un hospital de Johannesburgo, según reportó el Departamento de Salud sudafricano. Además, dos miembros de la tripulación presentaron síntomas respiratorios y fueron aislados a bordo.

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El ratón transmite la enfermedad

Las autoridades de Cabo Verde ratificaron que la negativa a permitir el desembarco responde a la finalidad de evitar riesgos para la población local. “En coordinación con otras autoridades competentes, no se autorizó al barco atracar en el puerto de Praia”, explicó la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) María da Luz Lima en declaraciones a la emisora pública RTC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) intervino en la coordinación internacional para gestionar el brote. El organismo informó que seis personas resultaron afectadas: tres fallecieron, dos permanecen bajo tratamiento médico y otra fue evacuada por complicaciones graves. El cuerpo del tercer fallecido, de nacionalidad alemana, se encuentra aún en el navío, mientras que los demás pacientes han sido atendidos en centros médicos de Sudáfrica.

El Departamento de Salud sudafricano detalló que el crucero partió de Argentina el 20 de marzo con unos 150 turistas y realizó escalas en distintos puntos del Atlántico sur antes de dirigirse a las Islas Canarias. Las autoridades sudafricanas, junto al Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD), iniciaron tareas de rastreo de contactos y seguimiento de los posibles afectados para limitar la diseminación del virus.

Por el momento, la situación a bordo del MV Hondius es de aislamiento estricto. Los pasajeros y tripulantes, incluido el argentino, permanecen bajo observación médica y en cuarentena, en tanto se aguardan resultados de nuevos análisis y la evolución de los casos existentes. El protocolo de emergencia sanitaria exige que nadie abandone la nave hasta que se descarte la posibilidad de nuevos contagios o se determine la ausencia de riesgo para la comunidad local.

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