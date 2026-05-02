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Guatemala recibe al Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán en Puerto Quetzal

El contingente taiwanés arribó a Puerto Quetzal para participar en una agenda de cooperación y entrenamiento, impulsando el intercambio de experiencias y la profesionalización de la Marina guatemalteca.

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Miembros del Escuadrón Naval de la República de China (Taiwán) al arribar a la Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla./(Ejército de Guatemala)
Miembros del Escuadrón Naval de la República de China (Taiwán) al arribar a la Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla./(Ejército de Guatemala)

El Escuadrón Naval de la Amistad de la República de China (Taiwán) arribó a la Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral y militar entre Guatemala y Taiwán. La llegada, tras recorrer más de veinte mil millas náuticas y ocho años desde su última visita, representa un símbolo de hermandad y de compromiso con la cooperación regional.

La visita del Escuadrón Naval de la Amistad, conformado por más de setecientos ochenta tripulantes, se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambos países, que mantienen relaciones formales desde 1934. Según datos difundidos por el Ejército de Guatemala, la agenda está centrada en el intercambio de experiencias y buenas prácticas, con especial énfasis en la consolidación de capacidades institucionales en materia de defensa.

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Durante la ceremonia de bienvenida, el comandante del escuadrón expresó que “regresar a Guatemala constituye un motivo de especial orgullo y emoción, simbolizando la firmeza y la permanencia de nuestra amistad”. El oficial agradeció la hospitalidad del pueblo guatemalteco y destacó el apoyo recibido por parte de autoridades locales, la embajada de Taiwán y la comunidad taiwanesa en Guatemala.

Por su parte, Vivian Chan Chun-fei, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de China (Taiwán), resaltó el significado de la visita como muestra de un compromiso compartido por la paz, la estabilidad regional y la colaboración internacional. Chan subrayó la presencia de tres cadetes guatemaltecos próximos a graduarse de academias militares en Taiwán, “reflejo de un porvenir compartido entre ambas naciones”. La embajadora también detalló que durante la estancia se otorgarán condecoraciones de mérito naval a autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, así como reconocimientos a instituciones que han facilitado la visita.

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Integrantes de la tripulación taiwanesa participan en actividades protocolares junto a oficiales guatemaltecos./(Ejército de Guatemala)
Integrantes de la tripulación taiwanesa participan en actividades protocolares junto a oficiales guatemaltecos./(Ejército de Guatemala)

En su intervención, el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, general de división Henry David Sáenz Ramos, afirmó que el arribo del escuadrón “es una expresión clara y tangible de la estrategia del Ministerio de la Defensa Nacional, apoyada por la Embajada de la República de China, Taiwán, y Guatemala, basada esencialmente en cooperación, respeto y apoyo mutuo”. Según el funcionario, el vínculo entre ambos países se ha fortalecido con la firma de un convenio de cooperación militar en 2025, el cual ha permitido ampliar los intercambios de conocimiento y el entrenamiento conjunto, así como el incremento de becas de especialización para oficiales guatemaltecos en Taiwán.

Sáenz Ramos enfatizó que estas oportunidades han elevado el nivel de profesionalización de la Marina de la Defensa Nacional, permitiendo a oficiales guatemaltecos integrarse a cruceros de instrucción en Taiwán, lo que refuerza la confianza y la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países. “El Escuadrón de la Amistad representa mucho más que una capacidad naval. Es una embajada flotante de proyección de valores, cultura, disciplina y profesionalismo”, afirmó el ministro durante el acto.

De acuerdo con el Ejército de Guatemala, la visita incluye una agenda orientada al intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la consolidación de relaciones bilaterales en materia de defensa. El gobierno guatemalteco reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y la construcción de vínculos estratégicos para la seguridad y el desarrollo integral del país.

La presencia del escuadrón también resalta el interés de ambos gobiernos por impulsar iniciativas conjuntas en sectores como educación, salud, infraestructura, innovación, agricultura y tecnología. Las autoridades esperan que la estadía del contingente taiwanés en Guatemala permita avanzar en nuevos proyectos de acercamiento y colaboración.

El Escuadrón Naval de la Amistad atracado en Puerto Quetzal es un símbolo del fortalecimiento de la relación entre ambos países./(Ejército de Guatemala)
El Escuadrón Naval de la Amistad atracado en Puerto Quetzal es un símbolo del fortalecimiento de la relación entre ambos países./(Ejército de Guatemala)

Las ceremonias oficiales contaron con la participación de funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional, la empresa portuaria Quetzal, representantes departamentales y miembros de la comunidad taiwanesa. Al cierre de la jornada, la delegación taiwanesa fue reconocida por su contribución al fortalecimiento de los lazos bilaterales y por su disposición a compartir conocimientos y prácticas con sus pares guatemaltecos.

Según información recogida en la página oficial del Ejército de Guatemala, la visita del Escuadrón Naval de la Amistad simboliza la estrecha relación bilateral y apunta a consolidar una cooperación institucional basada en principios de libertad, democracia y respeto mutuo.

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