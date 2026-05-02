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Show de Shakira en vivo en Copacabana: qué canciones cantará en su show gratuito en Rio, según la IA de Google

Es probable que la cantante colombiana inicie el concierto con temas como ‘Te felicito’ o ‘La Fuerte’

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Shakira sonriendo, cabello ondulado, gafas de sol, top blanco y pantalones estampados, con un brazo levantado, frente al Pan de Azúcar y el mar azul
El evento podría reunir a una multitud récord en la icónica playa brasileña. (Instagram: shakira)

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 2 de mayo de 2026. Ante la expectativa, miles de fanáticos consultan en Google cuáles serán las canciones que interpretará en este show.

Según las herramientas de inteligencia artificial Gemini y ChatGPT, la artista colombiana presentará un repertorio diverso que fusiona sus éxitos recientes con clásicos de su carrera.

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El espectáculo podría comenzar con temas de alto impacto y ritmos electrónicos como La Fuerte (Intro), Puntería, Te Felicito, TQG, Copa Vacía y su reciente lanzamiento Soltera.

Shakira, con cabello largo y rizado, sonríe a la cámara mientras se ajusta unas gafas de sol y sostiene un abanico verde y amarillo con la palabra 'Loba'
La presentación será transmitida en vivo por YouTube y Globoplay. (Instagram: shakira)

Cuál es la posible setlist de Shakira en Copacabana

a posible setlist de Shakira en Copacabana, según Gemini y ChatGPT, sería la siguiente:

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Apertura y éxitos recientes

  • La Fuerte (Intro)
  • Puntería
  • Te Felicito
  • TQG
  • Copa Vacía
  • Soltera (uno de sus lanzamientos más fuertes para este 2026)

Clásicos

  • Antología (versión acústica)
  • Inevitable
  • Estoy Aquí / Las de la Intuición (medley)
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Ciega, Sordomuda
  • Ojos Así (con su famosa danza del vientre)
Shakira se presentará gratis en la playa de Copacabana el 2 de mayo de 2026. EFE/ André Coelho
Shakira se presentará gratis en la playa de Copacabana el 2 de mayo de 2026. EFE/ André Coelho

Colaboraciones

  • La Tortura
  • Chantaje
  • La Bicicleta
  • Loca / Addicted to You

Gran cierre

  • Hips Don’t Lie
  • Suerte (Whenever, Wherever)
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Qué más están buscando los usuarios sobre el concierto de Shakira en Copacabana

Además de indagar sobre la lista de canciones, los usuarios están consultando en Google varios aspectos clave sobre el concierto gratuito de Shakira en Copacabana:

  • A qué hora es el show.

El concierto principal de Shakira está programado para las 21:45 (hora local de Río de Janeiro). También hay presentaciones previas de DJs invitados como Vintage Culture y Maz desde la tarde.

Se espera que millones de personas se reunan para el concierto de Shakira. REUTERS/Ricardo Moraes
Se espera que millones de personas se reunan para el concierto de Shakira. REUTERS/Ricardo Moraes
  • Dónde ver el concierto en vivo.

El evento se transmitirá de manera gratuita y en directo a través del canal oficial de Shakira en YouTube y en la plataforma Globoplay para Brasil.

  • Cuáles son los horarios en otros países.

Los usuarios buscan saber los horarios equivalentes. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay el show será a las 21:45, en Colombia, Perú, Ecuador y México (CDMX) a las 19:45, en Chile a las 20:45 (continental) y en España a las 02:45 del domingo 3 de mayo.

  • Qué canciones cantará Shakira.

Hay gran interés por la posible setlist, que incluye éxitos recientes y clásicos, tal como detallan las búsquedas en Google Trends.

  • Participará Anitta como invitada.

Circulan fuertes rumores sobre la posible colaboración de la artista brasileña Anitta, aunque no se ha confirmado oficialmente.

Shakira fue confirmada como la invitada estelar de Anitta en su próximo sencillo "Choka Choka" - crédito Charles Sykes/Invision/AP y Sebastiao Moreira/EFE
Hay rumores de que Anitta se sumaría a la presentación de Shakira. crédito Charles Sykes/Invision/AP y Sebastiao Moreira/EFE
  • Consejos logísticos y de seguridad.

Los usuarios también consultan sobre restricciones, objetos permitidos en la playa, recomendaciones de acceso y transporte público, así como el pronóstico del clima para la jornada.

Estas preguntas demuestran la enorme expectativa internacional y la búsqueda de detalles para no perderse ningún aspecto del histórico show de Shakira en Río de Janeiro.

Quiénes se han presentado en ediciones anteriores de este evento

Lady Gaga fue la última artista en presentarse de forma gratuita en Copacabana. REUTERS/Pilar Olivares
Lady Gaga fue la última artista en presentarse de forma gratuita en Copacabana. REUTERS/Pilar Olivares

En los últimos años, Copacabana se ha convertido en el cierre de oro para las giras mundiales de las reinas del pop:

  • Lady Gaga (Mayo 2025): Con su gira The Unraveled Tour, rompió récords de asistencia para una solista, reuniendo a más de 2.1 millones de personas.
  • Madonna (Mayo 2024): El cierre de su Celebration Tour fue un hito histórico. La “Reina del Pop” congregó a 1.6 millones de fans en un espectáculo que paralizó Río de Janeiro.
  • Leyendas del Rock y Pop Clásico
  • The Rolling Stones (2006): Uno de los conciertos gratuitos más famosos de la historia. Mick Jagger y compañía tocaron ante 1.5 millones de personas en una plataforma construida especialmente para conectar su hotel (el Copacabana Palace) con el escenario.
  • Lenny Kravitz (2005): Se presentó ante unas 300,000 personas, una cifra “pequeña” para Copacabana, pero recordada por su gran calidad sonora.

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