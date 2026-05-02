La frustración de Colapinto por el toque que lo privó de sumar puntos en la carrera Sprint del GP de Miami: “Me condicionó”

Franco Colapinto inició la jornada del sábado con un décimo puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. A pesar de largar octavo, el argentino de Alpine perdió al rozarse con Max Verstappen en el inicio y fue superado por Isack Hadjar de Red Bull en las últimas vueltas. Antes de afrontar la clasificación para la atracción principal, el joven de 22 años brindó sus sensaciones en conferencia de prensa.

“Me condicionó porque me hizo perder dos puestos. Después, con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo a dos segundos atrás de Pierre se calientan más las gomas. Es una pena. Sin ese toque podría haber sumado. Yendo atrás (de otro auto) es más complicado”, argumentó Colapinto en diálogo con ESPN, donde puntualizó en el toque con Verstappen y las posiciones que perdió en el arranque.

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Al mismo tiempo, hizo hincapié en la versión vieja del alerón trasero que tiene su monoplaza A526 —la mejora que sí tiene Gasly llegará en Canadá para Franco—: “Igualmente, patinando mucho atrás, con poco grip (agarre), sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón viejo, creo que me afecta un poco no tener los puntos de carga porque voy patinando más. Al ser una pista que es tan limitante en la parte de atrás, con tanta degradación trasera, el tener menos downforce atrás es lo que más me afecta. Obviamente, ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en la carrera capaz se nota más por el sobrecalentamiento”.

*El compacto de la carrera Sprint del GP de Miami

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“No sabía que estaba Hamilton del otro lado y nos tocamos. Perdí un par de posiciones y ahí me comprometí la carrera. Después tuve muy poco grip atrás, creo que con las presiones tan altas este fin de semana es difícil la carrera. Vamos patinando por todos lados, muy poca tracción y se sobrecalienta mucho la goma de atrás. Hay que laburar para la qualy, sabiendo cómo fue la carrera de hoy y estar mejor mañana”, analizó posteriormente en diálogo con Fox Sports.

Siguiendo con las dificultades que encontró, Colapinto profundizó en los problemas con el ritmo de carrera: “Creo que es donde nos está costando un poco más. En la FP1 también no estuvimos bien. Pero creo que es más que nada por el poco grip que tenemos atrás. Es algo que puede venir del alerón. Al tener menos downforce atrás voy patinando más que Pierre y me está costando más por eso. Hay que tratar de entender si podemos mejorar algo y hacer una mejor qualy”.

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A pesar de todo esto, el argentino se mostró optimista de cara al desarrollo del fin de semana en Miami: “Fue un buen día ayer. Hoy costó un poquito más en la carrera, pero vamos por el camino correcto. Hay que seguir trabajando y mejorar el ritmo de carrera”. Respecto al apoyo que recibe por parte de los aficionados, destacó: “Muy feliz, es como una carrera en casa. Feliz de tener tanto apoyo y ojalá darles una buena carrera mañana”.

*La largada de Colapinto y el leve toque con Verstappen

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Franco Colapinto completó una enorme jornada de viernes al quedar octavo en la qualy de la clasificación Sprint con un tiempo de 1:29.320. La buena sintonía se mantuvo en la largada, ya que una vez más, el argentino ganó posiciones en el inicio de una carrera. Sin embargo, un leve roce con la rueda izquierda delantera con Max Verstappen lo hizo caer hasta la novena plaza, por detrás de Pierre Gasly.

Desde entonces, el argentino mostró un ritme similar al de su compañero de Alpine. A pesar de esto, comenzó a sufrir con la degradación de los neumáticos e Isack Hadjar, con un Red Bull que mostró un buen rendimiento en comparación a las carreras anteriores, lo adelantó en la vuelta 17.

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La actividad del sábado continuará con la sesión de clasificación de cara a la carrera principal a partir de las 17:00 (hora argentina).