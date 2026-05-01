La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

La evolución de los electrodomésticos inteligentes sigue transformando las cocinas modernas y ahora un nuevo tipo de horno multifunción comienza a ganar protagonismo frente a la popular freidora de aire. Se trata de los llamados hornos smart, dispositivos que combinan varias tecnologías de cocción en un solo equipo y que prometen preparar distintos tipos de alimentos de forma más rápida, práctica y eficiente.
Estos aparatos integran funciones de horno tradicional, freidora de aire y vaporera, permitiendo cocinar múltiples recetas sin necesidad de utilizar varios electrodomésticos al mismo tiempo. Gracias a esta combinación, se han convertido en una de las tendencias más comentadas dentro del segmento de cocina tecnológica durante 2026.
El principal atractivo de estos hornos inteligentes es su capacidad para realizar diferentes métodos de cocción desde un solo panel de control. Los usuarios pueden freír alimentos sin aceite, hornear pizzas, asar carnes, deshidratar frutas o cocinar vegetales al vapor utilizando programas automáticos y sistemas de temperatura optimizados.
Además de ofrecer mayor versatilidad, estos dispositivos buscan reducir el tiempo de preparación de las comidas. Muchos modelos incluyen tecnología de convección, un sistema que distribuye el calor de manera uniforme dentro del horno para lograr resultados más rápidos y homogéneos.
Esta característica permite obtener alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro, una de las cualidades más valoradas por quienes antes utilizaban exclusivamente freidoras de aire.
Los nuevos hornos smart también incorporan pantallas táctiles y programas preconfigurados para simplificar la experiencia de uso. Algunos equipos cuentan con hasta 18 modos automáticos diseñados para preparar recetas específicas sin necesidad de ajustar manualmente temperatura o tiempo de cocción.
Otra función que comienza a diferenciar a estos dispositivos es la posibilidad de combinar distintos programas de manera simultánea. Esto permite, por ejemplo, iniciar una cocción al vapor y finalizar con aire caliente para lograr determinados acabados en carnes, panes o vegetales.
La tendencia responde a un cambio en los hábitos de consumo dentro del hogar. Cada vez más personas buscan soluciones que ahorren espacio, reduzcan el uso de aceite y simplifiquen las tareas diarias en la cocina sin renunciar a resultados similares a los de un horno profesional.
En ese contexto, la freidora de aire, que durante los últimos años se convirtió en uno de los electrodomésticos más vendidos, empieza a compartir protagonismo con equipos más completos y multifunción.
Otro aspecto relevante es la eficiencia energética. Muchos hornos inteligentes están diseñados para optimizar el consumo eléctrico y reducir la pérdida de calor durante la cocción. Para ello incorporan puertas con doble vidrio y sistemas de aislamiento que mantienen temperaturas estables mientras disminuyen el gasto energético.
La seguridad también ocupa un lugar importante dentro de esta nueva generación de electrodomésticos. Algunos modelos incluyen apagado automático al finalizar la cocción, bloqueo de seguridad y alertas digitales para evitar accidentes domésticos.
Asimismo, la limpieza se ha convertido en un factor clave para los fabricantes. Varias versiones integran funciones de autolimpieza o superficies antiadherentes que facilitan el mantenimiento después de cocinar.
La popularidad de este tipo de dispositivos refleja cómo la tecnología continúa modificando incluso las tareas más cotidianas del hogar. Así como los robots aspiradores transformaron la limpieza doméstica o los asistentes virtuales cambiaron la interacción con dispositivos inteligentes, los hornos smart buscan redefinir la forma de cocinar.
El crecimiento de esta categoría también está impulsado por el interés en una alimentación más saludable. Al permitir cocinar con poco o ningún aceite, estos equipos ofrecen alternativas para preparar comidas con menor contenido graso sin perder textura ni sabor.
Además, su capacidad multifunción resulta especialmente atractiva en departamentos o cocinas pequeñas, donde el espacio disponible obliga a priorizar aparatos capaces de cumplir varias tareas al mismo tiempo.
Aunque la freidora de aire sigue siendo una de las opciones favoritas para cocinar rápido y con menos aceite, los nuevos hornos inteligentes aparecen como una evolución natural dentro del mercado. La posibilidad de combinar diferentes métodos de cocción, automatizar recetas y ahorrar espacio convierte a estos dispositivos en una de las principales tendencias tecnológicas para el hogar en 2026.
