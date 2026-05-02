Estos son los latinos que brillan en la Bundesliga y la Liga Saudí en EA Sports FC

Portada de EA Sports FC 26, edición estándar. (Electronic Arts)

EA Sports FC reveló los nuevos Equipos de la Temporada (TOTS) correspondientes a la Bundesliga, la Liga Profesional Saudí y la categoría Resto del Mundo, destacando a varios futbolistas latinoamericanos que tuvieron un rendimiento sobresaliente durante la campaña. Entre los nombres más reconocidos aparecen Luis Díaz, Julián Quiñones, Marcelino Moreno y Fernando Muslera, quienes fueron incluidos en las alineaciones especiales del popular videojuego de fútbol.

Con este anuncio, la franquicia continúa una de las dinámicas más esperadas por la comunidad de Ultimate Team: la publicación semanal de los TOTS, cartas especiales que reconocen a los jugadores más destacados de la temporada en distintas ligas del mundo.

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La presencia latinoamericana volvió a tener un papel importante en esta nueva tanda de equipos. Uno de los casos más destacados es el del colombiano Luis Díaz, extremo que juega en el Bayern Munich de la Bundesliga. El atacante fue incluido gracias a su impacto ofensivo y regularidad durante la temporada europea.

Luis Díaz fue incluido dentro del Equipo de la Temporada de Bundesliga en EA Sport FC. - crédito @FCBayern/X

Otro nombre importante es el de Julián Quiñones, delantero que actualmente milita en el Al-Qadisiyah FC dentro de la Saudi Pro League. Su rendimiento goleador lo convirtió en una de las figuras destacadas del campeonato saudí.

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En la categoría Resto del Mundo también aparece Marcelino Moreno, mediocampista ofensivo del Club Atlético Lanús, equipo que compite en la Primera División de Argentina. El jugador argentino fue reconocido por su capacidad creativa y peso ofensivo durante la campaña.

Por su parte, el arquero uruguayo Fernando Muslera también recibió reconocimiento tras otra temporada destacada. Actualmente juega en Estudiantes de La Plata de la Primera División de Argentina, luego de cerrar una extensa etapa en Turquía.

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Fernando Muslera forma parte del Equipo de la Temporada de EA Sport FC en la categoría Resto del Mundo. REUTERS/Agustin Marcarian

La publicación de los Equipos de la Temporada se ha convertido en uno de los eventos más importantes del calendario anual de EA Sports FC. Cada semana se revelan nuevas plantillas de distintas ligas y regiones, mientras millones de jugadores debaten en redes sociales sobre las valoraciones, ausencias y futbolistas seleccionados.

Además de las cartas especiales disponibles en Ultimate Team, EA Sports también aprovechó el anuncio para impulsar la nueva edición especial del videojuego: EA Sports FC 26 Icons Edition.

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Entre los beneficios destacados se encuentra un pack inicial de 11 jugadores oro intransferibles con valoración mínima de 84. También incorpora la posibilidad de elegir entre futbolistas ÍCONO o Héroe con valoración general de 91, pertenecientes a campañas de FUT publicadas entre el lanzamiento del juego y marzo de 2026.

Equipos de la Temporada es uno de los eventos más importantes de EA Sport FC. - Electronic Arts

Estas ediciones especiales buscan mantener el interés de los jugadores durante toda la temporada y potenciar la experiencia competitiva dentro del ecosistema online del videojuego.

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Mientras continúan apareciendo nuevos TOTS de otras ligas, la conversación entre los aficionados sigue creciendo. Las redes sociales oficiales de EA Sports FC se han llenado de comentarios sobre qué jugadores merecían entrar, quiénes quedaron fuera y cuáles son las cartas más poderosas hasta el momento.

PlayStation Plus regalará el EA Sports FC 26

Mayo comienza con una de las incorporaciones más llamativas para los suscriptores de PlayStation Plus. EA Sports FC 26 estará disponible sin costo adicional para usuarios de PS5 y PS4 desde el 5 de mayo, coincidiendo con el periodo del Team of the Season (TOTS), uno de los eventos más importantes dentro de Ultimate Team. Durante estas semanas, el juego recibe cartas especiales dedicadas a los futbolistas más destacados de la temporada, algo que suele reactivar fuertemente la competencia online.

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Juegos mensuales de mayo de PlayStation Plus incluyen EA Sports FC 26, Wuchang y Nine Sols. (PlayStation)

La llegada del simulador de fútbol se produce en un momento clave para la comunidad de EA Sports FC, ya que el TOTS es considerado uno de los contenidos más esperados del año. Gracias a este evento, los jugadores pueden acceder a versiones mejoradas de estrellas del fútbol mundial y construir plantillas más competitivas dentro del modo Ultimate Team.

Además de FC 26, PlayStation Plus sumará otros dos videojuegos durante mayo. Uno de ellos es Wuchang: Fallen Feathers, un RPG de acción con inspiración soulslike ambientado en una versión oscura de la antigua China. El otro es Nine Sols, una aventura en 2D centrada en combates desafiantes y una propuesta visual muy estilizada. Con esta selección, el servicio busca ofrecer experiencias variadas más allá de los títulos deportivos.

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