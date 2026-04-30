Tecno

Cuáles son las papeleras ocultas que debes limpiar para liberar memoria en tu teléfono

Limpiar la papelera de Android, Google Fotos y las carpetas internas de WhatsApp libera gigas de memoria, evita bloqueos y mantiene tu smartphone ágil

Guardar
Primer plano de la pantalla de un teléfono móvil con una notificación que indica 'Almacenamiento lleno' y recomienda liberar espacio para mejorar el rendimiento del dispositivo.
Cómo liberar espacio en tu móvil: guía para vaciar papeleras ocultas y mejorar el rendimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de almacenamiento es uno de los problemas más comunes para los usuarios de teléfono móviles. Fotos y videos de alta resolución, aplicaciones pesadas y archivos que llegan por WhatsApp o correo saturan la memoria, provocando lentitud, errores al instalar nuevas apps y constantes alertas de espacio insuficiente.

Aprender a limpiar las papeleras ocultas y eliminar archivos innecesarios resulta clave para mantener el rendimiento del dispositivo, facilitar actualizaciones y evitar la pérdida de archivos importantes en momentos críticos.

PUBLICIDAD

Liberar espacio de forma regular no solo mejora la fluidez del sistema, también previene bloqueos y reduce el riesgo de fallos inesperados. Un teléfono con suficiente memoria funciona de manera más ágil y segura.

Primer plano de una mano de persona hispana sosteniendo un teléfono móvil plateado con la pantalla encendida y un anillo en el anular.
Espacio lleno en el móvil: vacía papeleras y elimina archivos ocultos para evitar fallos y lentitud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papelera de Android: dónde encontrarla y cómo vaciarla

En muchos dispositivos Android, la aplicación de galería o el gestor de archivos incluye una papelera donde se almacenan temporalmente los elementos eliminados. Estos archivos pueden recuperarse si se borraron por error, pero si la papelera no se vacía con frecuencia, puede llegar a ocupar varios gigabytes y afectar la memoria interna.

PUBLICIDAD

Para vaciar la papelera en Android:

  • Abre la app de Galería o Mis Archivos.
  • Busca la opción “Papelera” o “Elementos eliminados”, normalmente representada por un ícono de basura.
  • Selecciona los archivos a eliminar de forma permanente o utiliza la función “Vaciar” para borrar todo el contenido.
  • Confirma la eliminación para liberar espacio al instante.

Google Fotos: la papelera que muchos olvidan

Google Fotos es una de las aplicaciones más populares para gestionar imágenes y videos, pero muchos usuarios ignoran que los archivos eliminados se almacenan en la papelera durante 30 días antes de borrarse definitivamente. Si no se vacía, esta papelera también puede consumir varios gigas de espacio.

Para limpiar la papelera de Google Fotos:

  • Abre Google Fotos en el móvil.
  • Toca en “Colecciones” y selecciona “Papelera”.
  • Pulsa los tres puntos en la esquina superior y elige “Vaciar papelera”.
  • Confirma para eliminar todos los archivos de forma permanente.
Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone con el logo de Google Fotos en la pantalla brillante, contra un fondo ligeramente desenfocado.
Revisar y limpiar regularmente la papelera de galería, Google Fotos y los respaldos de WhatsApp previene saturaciones, bloqueos inesperados y pérdida de archivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la app Files by Google permite identificar y borrar archivos basura, cachés y temporales que ocupan espacio innecesario. Solo es necesario abrir la app, ir a la pestaña “Limpiar” y seguir las instrucciones.

WhatsApp: la “papelera oculta” que nadie ve

Aunque WhatsApp no incluye una papelera visible, almacena fotos, videos, audios y documentos en carpetas internas del sistema que pueden crecer sin control. Muchos usuarios desconocen que gestionar este espacio puede liberar gigabytes de memoria.

Para limpiar la “papelera oculta” de WhatsApp:

  • Abre el administrador de archivos de tu dispositivo.
  • Ve a “Almacenamiento interno” y sigue la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media
  • Selecciona y elimina de forma permanente los archivos multimedia que ya no necesitas.

WhatsApp también crea copias de seguridad en la carpeta “Databases”, acumulando versiones antiguas que pueden ocupar espacio valioso.

Para limpiar la carpeta de respaldos:

Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
WhatsApp, Google Fotos y Android: cómo limpiar las papeleras ocultas y recuperar espacio en segundos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Accede a: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Databases
  • Elimina los archivos de respaldo más antiguos y conserva solo el más reciente.

Otra función útil es vaciar chats desde la propia app sin borrar contactos. Basta con abrir el chat, seleccionar “Vaciar chat” en el menú y confirmar la eliminación de mensajes y archivos.

Consejos extra para optimizar el almacenamiento

  • Revisa y vacía la papelera de galería, archivos y Google Fotos al menos una vez al mes.
  • Elimina aplicaciones que no utilices, ya que ocupan espacio incluso sin abrirse.
  • Transfiere fotos y videos a la nube o a un disco externo para conservar recuerdos sin llenar el móvil.
  • Borra archivos duplicados y mantén el sistema actualizado para acceder a las últimas herramientas de gestión.

Adoptar estos hábitos garantiza un dispositivo más rápido, eficiente y libre de problemas de almacenamiento. Vaciar las papeleras ocultas y eliminar archivos innecesarios es una tarea sencilla que marca la diferencia en el rendimiento y la vida útil de cualquier teléfono. Mantener el móvil limpio y con espacio disponible es clave para disfrutar de todas sus funciones sin interrupciones.

Temas Relacionados

WhatsAppTeléfonoPapelera whatsappLiberar memoriaAlmacenamientoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva serie de códigos de Free Fire para este 30 de abril de 2026: cómo reclamar premios

Jugadores pueden acceder a diamantes, skins y objetos de edición limitada sin pagar dinero. Las recompensas se acreditan usualmente en menos de 24 horas

Nueva serie de códigos de Free Fire para este 30 de abril de 2026: cómo reclamar premios

OpenAI prohíbe que su IA Codex hable de duendes, trolls y mapaches: este es el motivo

Usuarios descubrieron que algunos modelos de IA empezaban a obsesionarse con “goblins” y “gremlins” al programar

OpenAI prohíbe que su IA Codex hable de duendes, trolls y mapaches: este es el motivo

Presionarías el botón rojo para salvarte o el botón azul para salvar la humanidad: el desafió moral de MrBeast

En X, el creador de contenido puso a prueba a sus seguidores, con una sencilla encuesta

Presionarías el botón rojo para salvarte o el botón azul para salvar la humanidad: el desafió moral de MrBeast

Tus datos bancarios están en peligro: el robo de credenciales afectó a más de un millón de cuentas en 2025

Los ciberdelincuentes priorizan el robo de credenciales y la venta de datos válidos, mientras ataques a móviles y comercios electrónicos se disparan

Tus datos bancarios están en peligro: el robo de credenciales afectó a más de un millón de cuentas en 2025

El juego gratuito de Steam que está siendo comparado con Las Guerreras K-Pop y no deja de sumar jugadores

Muse Dash se volvió viral en Steam por su mezcla de música, estética anime y personajes que recuerdan al universo de Las Guerreras K-Pop

El juego gratuito de Steam que está siendo comparado con Las Guerreras K-Pop y no deja de sumar jugadores
DEPORTES
La cruda confesión de una figura de la Fórmula 1 sobre la depresión que puso en jaque su carrera: “No encontraba alegría en nada”

La cruda confesión de una figura de la Fórmula 1 sobre la depresión que puso en jaque su carrera: “No encontraba alegría en nada”

El informe secreto sobre Julián Álvarez que realizó un gigante de Europa con el objetivo de contratarlo

El insulto de Pipa Benedetto a sus compañeros en medio de la derrota de Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El explosivo cruce de un entrenador argentino con los periodistas tras el triunfo de su equipo: “Hacen cada pregunta boluda”

TELESHOW
Maxi López reveló detalles desconocidos de la nueva serie con Wanda Nara: “Hubo cosas que no quise grabar”

Maxi López reveló detalles desconocidos de la nueva serie con Wanda Nara: “Hubo cosas que no quise grabar”

Sofía La Reini Gonet y el sacrificio detrás del glamour: los secretos de su deslumbrante look en la alfombra roja

Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

Griselda Siciliani habló de su presente sentimental y de los rumores tras el video junto a Luciano Castro

El conmovedor recuerdo de Arturo Puig a Selva Alemán en una fecha muy especial: “Te amo con toda mi alma”

INFOBAE AMÉRICA

Myanmar redujo la condena de prisión de la líder derrocada Aung San Suu Kyi

Myanmar redujo la condena de prisión de la líder derrocada Aung San Suu Kyi

Una tormenta amenaza a millones de personas con lluvias intensas y frío en EEUU este fin de semana

Tras más de 50 años, la mítica Ediciones de la Flor, histórica casa de “Mafalda”, anunció su cierre

Samanta Schweblin ganó otro premio literario e ingresa en la élite del cuento mundial

‘Valle Oro Puro’ cumple 10 años: así se transformó el Valle del Cauca en una cuna de campeones en Colombia