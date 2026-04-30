Cuáles son las papeleras ocultas que debes limpiar para liberar memoria en tu teléfono

Cómo liberar espacio en tu móvil: guía para vaciar papeleras ocultas y mejorar el rendimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de almacenamiento es uno de los problemas más comunes para los usuarios de teléfono móviles. Fotos y videos de alta resolución, aplicaciones pesadas y archivos que llegan por WhatsApp o correo saturan la memoria, provocando lentitud, errores al instalar nuevas apps y constantes alertas de espacio insuficiente.

Aprender a limpiar las papeleras ocultas y eliminar archivos innecesarios resulta clave para mantener el rendimiento del dispositivo, facilitar actualizaciones y evitar la pérdida de archivos importantes en momentos críticos.

PUBLICIDAD

Liberar espacio de forma regular no solo mejora la fluidez del sistema, también previene bloqueos y reduce el riesgo de fallos inesperados. Un teléfono con suficiente memoria funciona de manera más ágil y segura.

Espacio lleno en el móvil: vacía papeleras y elimina archivos ocultos para evitar fallos y lentitud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papelera de Android: dónde encontrarla y cómo vaciarla

En muchos dispositivos Android, la aplicación de galería o el gestor de archivos incluye una papelera donde se almacenan temporalmente los elementos eliminados. Estos archivos pueden recuperarse si se borraron por error, pero si la papelera no se vacía con frecuencia, puede llegar a ocupar varios gigabytes y afectar la memoria interna.

PUBLICIDAD

Para vaciar la papelera en Android:

Abre la app de Galería o Mis Archivos.

Busca la opción “ Papelera ” o “ Elementos eliminados ”, normalmente representada por un ícono de basura.

Selecciona los archivos a eliminar de forma permanente o utiliza la función “ Vaciar ” para borrar todo el contenido.

Confirma la eliminación para liberar espacio al instante.

Google Fotos: la papelera que muchos olvidan

Google Fotos es una de las aplicaciones más populares para gestionar imágenes y videos, pero muchos usuarios ignoran que los archivos eliminados se almacenan en la papelera durante 30 días antes de borrarse definitivamente. Si no se vacía, esta papelera también puede consumir varios gigas de espacio.

PUBLICIDAD

Para limpiar la papelera de Google Fotos:

Abre Google Fotos en el móvil.

Toca en “ Colecciones ” y selecciona “ Papelera ”.

Pulsa los tres puntos en la esquina superior y elige “ Vaciar papelera ”.

Confirma para eliminar todos los archivos de forma permanente.

Revisar y limpiar regularmente la papelera de galería, Google Fotos y los respaldos de WhatsApp previene saturaciones, bloqueos inesperados y pérdida de archivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la app Files by Google permite identificar y borrar archivos basura, cachés y temporales que ocupan espacio innecesario. Solo es necesario abrir la app, ir a la pestaña “Limpiar” y seguir las instrucciones.

PUBLICIDAD

WhatsApp: la “papelera oculta” que nadie ve

Aunque WhatsApp no incluye una papelera visible, almacena fotos, videos, audios y documentos en carpetas internas del sistema que pueden crecer sin control. Muchos usuarios desconocen que gestionar este espacio puede liberar gigabytes de memoria.

Para limpiar la “papelera oculta” de WhatsApp:

PUBLICIDAD

Abre el administrador de archivos de tu dispositivo.

Ve a “Almacenamiento interno” y sigue la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Selecciona y elimina de forma permanente los archivos multimedia que ya no necesitas.

WhatsApp también crea copias de seguridad en la carpeta “Databases”, acumulando versiones antiguas que pueden ocupar espacio valioso.

Para limpiar la carpeta de respaldos:

PUBLICIDAD

WhatsApp, Google Fotos y Android: cómo limpiar las papeleras ocultas y recuperar espacio en segundos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accede a: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Databases

Elimina los archivos de respaldo más antiguos y conserva solo el más reciente.

Otra función útil es vaciar chats desde la propia app sin borrar contactos. Basta con abrir el chat, seleccionar “Vaciar chat” en el menú y confirmar la eliminación de mensajes y archivos.

Consejos extra para optimizar el almacenamiento

Revisa y vacía la papelera de galería , archivos y Google Fotos al menos una vez al mes.

Elimina aplicaciones que no utilices , ya que ocupan espacio incluso sin abrirse.

Transfiere fotos y videos a la nube o a un disco externo para conservar recuerdos sin llenar el móvil.

Borra archivos duplicados y mantén el sistema actualizado para acceder a las últimas herramientas de gestión.

Adoptar estos hábitos garantiza un dispositivo más rápido, eficiente y libre de problemas de almacenamiento. Vaciar las papeleras ocultas y eliminar archivos innecesarios es una tarea sencilla que marca la diferencia en el rendimiento y la vida útil de cualquier teléfono. Mantener el móvil limpio y con espacio disponible es clave para disfrutar de todas sus funciones sin interrupciones.

PUBLICIDAD