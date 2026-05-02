La radiografía de Colapinto en la carrera Sprint de Miami: de la pelea mano a mano con Verstappen y Hamilton al objetivo que logró en la Fórmula 1

La carrera Sprint del Gran Premio de Miami depositaba muchas esperanzas en Franco Colapinto por su buena clasificación del viernes, pero perdió dos lugares con respecto a la grilla de salida y culminó en el 10° lugar. Más allá de esto, dejó buenas sensaciones con vistas al tramo más fuerte del fin de semana con la Qualy y la carrera principal del domingo en la Fórmula 1.

El inicio del evento a 19 vueltas en el Autódromo Internacional de Miami incluyó una buena largada inicial de Colapinto de camino a la primera curva del trazado norteamericano. El pilarense de 22 años tuvo una excelente aceleración, que lo llevó a pelear el sexto lugar con Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).

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De hecho, los tres pilotos giraron a la par, pero la segunda curva con radio de giro opuesto le jugó una mala pasada al argentino, ya que debió bajar el pie del acelerador y permitirles el paso a Verstappen y Hamilton. Incluso, llegó a tener un toque con el neerlandés. A continuación, pisó el piano con sus ruedas derechas y estuvo muy cerca de perder el control del monoplaza, pero el joven logró mantenerlo en eje.

Esa corrección le dio una oportunidad a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien había largado desde el décimo lugar. Superó a Isack Hadjar (Red Bull) en el comienzo y rebasó a Franco en la tercera curva para ubicarse de manera definitiva en el octavo lugar, último escalón que entregó puntos en la jornada del sábado.

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*La largada de Colapinto y el toque con Verstappen

Con el transcurso de la carrera, Gasly mostró un mejor ritmo con los neumáticos medios para sostenerse en los puestos de vanguardia. El conductor francés de 30 años hizo gala de su experiencia para girar hasta un segundo más rápido que Colapinto y llegó a sacar una ventana de casi tres segundos a su ladero, que empezó a preocuparse por su espejo retrovisor.

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Hadjar le achicó distancias a Franco Colapinto, quien buscó defenderse de los embates del piloto de Red Bull, pero finalmente el europeo lo adelantó durante la antepenúltima vuelta. A continuación, el argentino intentó recuperar la posición, pero el manejo de su rival se impuso para quedarse con uno de los últimos lugares del Top Ten.

A pesar de haber perdido dos puestos en los 19 giros, la buena noticia para Colapinto es que redondeó su mejor Sprint como piloto de Fórmula 1. Su mejor producción se remontaba a los Grandes Premios de Austin e Interlagos de 2024 como piloto de Williams, cuando cerró ambos en el 12° lugar. En su paso como hombre de Alpine, nunca había estado cerca de los diez primeros lugares.

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*El resumen de la carrera Sprint

Al término de la prueba, el conductor de Alpine realizó un análisis de su actuación y puntualizó en el toque que sufrió con Verstappen: “Me condicionó porque me hizo perder dos puestos. Después, con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo a dos segundos atrás de Pierre se calientan más las gomas. Es una pena. Sin ese toque podría haber sumado. Yendo atrás (de otro auto) es más complicado”.

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El fin de semana seguirá este sábado a partir de las 17 de Argentina con la clasificación para la carrera de este domingo a 57 vueltas en el Gran Premio de Miami. El evento principal iniciará en idéntico horario.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MIAMI

Sábado 2 de mayo

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Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Miami)

Domingo 3 de mayo

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Carrera a 57 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Miami)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

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