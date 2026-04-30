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Starlink cambia sus reglas: empezará a reducir la velocidad de internet a usuarios con alto consumo de datos

Usuarios de Starlink reportan reducciones de velocidad tras consumir muchos más datos de lo habitual en sus planes residenciales

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Cómo activar Starlink para empezar a usarlo en minutos.
Starlink empezó a liminar el uso de datos en clientes con consumo excesivo de internet. (Foto: Starlink)

El servicio de internet satelital Starlink habría comenzado a aplicar limitaciones de velocidad a algunos usuarios del Plan Residencial que registran un consumo de datos muy superior al promedio habitual. La información salió a la luz después de que un cliente compartiera en Reddit una respuesta oficial del soporte técnico de la compañía, donde se le informó que su conexión había sido reducida temporalmente debido al alto uso de ancho de banda.

Hasta ahora, Starlink había sostenido públicamente que sus planes residenciales no tenían límites estrictos de datos. Sin embargo, el nuevo caso sugiere que la empresa estaría ajustando silenciosamente sus políticas para gestionar el creciente número de usuarios conectados a su red satelital.

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Según el mensaje compartido por el usuario, la reducción de velocidad no estaba relacionada con problemas técnicos ni con obstrucciones en la antena —uno de los inconvenientes más frecuentes del servicio—, sino directamente con el nivel de consumo registrado durante el ciclo de facturación.

Usuario de Starlink revela que el soporte técnico de la empresa le reveló que habían limitado sus datos.
Usuario de Starlink revela que el soporte técnico de la empresa le reveló que habían limitado sus datos. (Reddit)

Usuarios reportan velocidades mucho más lentas

El cliente afectado explicó que pasó de navegar normalmente a tener dificultades incluso para reproducir videos en plataformas como YouTube. De acuerdo con el testimonio publicado en la comunidad de Starlink en Reddit, la conexión quedó limitada a velocidades básicas que apenas permitían cargar páginas ligeras sin contenido multimedia.

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En la respuesta enviada por soporte técnico, la empresa indicó que el usuario había realizado un consumo “significativamente superior” al promedio habitual detectado en meses anteriores.

Aunque no se reveló cuántos datos había utilizado exactamente, otros usuarios del foro señalaron que Starlink aparentemente compara el consumo mensual actual con el promedio de los últimos seis meses antes de aplicar restricciones temporales.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone horizontalmente, con el logotipo blanco de Starlink y su nombre sobre un fondo negro en la pantalla.
Cliente de Starlink reveló que la empresa empezó a limitar su internet por el consume excesivo de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink busca evitar la saturación de su red

La posible nueva política llega en un momento de fuerte crecimiento para Starlink. La compañía, propiedad de Elon Musk a través de SpaceX, confirmó recientemente que ya superó los 10 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Ese crecimiento acelerado ha obligado a la empresa a reorganizar parte de su estructura de planes y tarifas para mantener la estabilidad del servicio satelital. En los últimos meses, Starlink lanzó diferentes variantes de su Plan Residencial, diferenciadas principalmente por velocidad y prioridad de tráfico.

Sin embargo, este nuevo caso sugiere que la gestión del consumo de datos también podría convertirse en un factor importante dentro de la experiencia de usuario. La empresa aparentemente busca evitar que unos pocos clientes con consumos extremadamente altos afecten el rendimiento general de la red para el resto de sus suscriptores.

Starlink ha ganado millones de usuarios en los últimos años.
Starlink ha ganado millones de usuarios en los últimos años.

Qué ocurre cuando Starlink limita la conexión

Según el correo compartido por el usuario afectado, la limitación de velocidad permanecería activa hasta el siguiente ciclo de facturación. Durante ese tiempo, la conexión seguiría funcionando, aunque con velocidades considerablemente reducidas.

Como alternativa, Starlink recomendó al cliente cambiar a un plan superior con mayor capacidad de datos y prioridad de ancho de banda para recuperar inmediatamente el rendimiento habitual.

Esto indica que la compañía podría estar implementando un modelo de gestión de tráfico más flexible, donde los usuarios con mayores necesidades de consumo deban migrar hacia opciones más costosas.

(Starlink)
Starlink recomienda cambiar de plan a usuarios que consumen mucho internet. (Starlink)

La política de “datos ilimitados” comienza a cambiar

Aunque Starlink sigue promocionando muchos de sus planes como servicios sin límites estrictos de datos, el nuevo caso demuestra que el concepto de “ilimitado” podría estar sujeto a políticas de uso razonable.

Este tipo de medidas no son nuevas dentro de la industria de internet. Muchos operadores aplican sistemas de priorización o reducción temporal de velocidad cuando ciertos usuarios consumen cantidades muy superiores al promedio de la red.

La diferencia es que Starlink había mantenido hasta ahora un discurso centrado en ofrecer acceso sin restricciones importantes. Con el aumento constante de clientes y el uso intensivo de streaming, videojuegos y descargas pesadas, la empresa parece estar comenzando una etapa más agresiva en la administración del tráfico de datos.

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