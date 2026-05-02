Quiénes tienen el mayor coeficiente intelectual entre primos mayores o pequeños, según la IA

El coeficiente intelectual (CI) se mide mediante pruebas estandarizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer quién tiene el mayor coeficiente intelectual en la familia puede resultar intrigante, especialmente al comparar a primos mayores y menores.

Debes saber que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que los primos mayores o los primos pequeños tengan, en promedio, un mayor coeficiente intelectual (CI) solo por su orden de nacimiento dentro de la familia extendida.

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No obstante, la inteligencia artificial de Google, Gemini, recoge que existe un fenómeno conocido como el “efecto del primogénito”: estudios como el de la Universidad de Oslo indican que los hijos mayores suelen obtener entre 2 y 3 puntos más en pruebas de CI que sus hermanos menores.

Estas evaluaciones analizan habilidades como razonamiento lógico, comprensión verbal y memoria de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia no se debe a factores genéticos, sino al entorno: los mayores suelen recibir atención exclusiva de los padres durante los primeros años y, con frecuencia, asumen el rol de tutores de los más pequeños, lo que refuerza su propio aprendizaje y habilidades de organización.

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Esto suele traducirse en mayor disciplina y orientación al éxito académico.

Por otra parte, los primos menores suelen destacar en áreas como la inteligencia emocional y la creatividad.

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Al crecer en un entorno donde ya existen “líderes”, desarrollan pensamiento lateral, estrategias de negociación y mayor flexibilidad, lo que les permite adaptarse y asumir riesgos, una forma de inteligencia útil en el mundo real.

El puntaje promedio de CI es 100 y la mayoría de las personas se ubica entre 85 y 115. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coeficiente intelectual (CI) evalúa principalmente razonamiento lógico, comprensión verbal, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y habilidades cognitivas generales, explica ChatGPT.

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Si realmente se desea obtener información precisa sobre el coeficiente intelectual de los miembros de una familia, lo más recomendable es recurrir a una prueba de CI estandarizada, administrada por un profesional.

Estas evaluaciones permiten medir de forma objetiva habilidades como el razonamiento lógico, la comprensión verbal y la memoria de trabajo, brindando resultados confiables y útiles para comprender el perfil cognitivo individual.

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De cuánto era el coeficiente intelectual de Albert Eisntein

El coeficiente intelectual exacto de Albert Einstein nunca fue medido formalmente, ya que en su época no se le aplicó una prueba estandarizada como las que existen hoy.

Existen diferentes pruebas reconocidas, como la Escala de Wechsler y la de Stanford-Binet, que nunca fueron aplicadas formalmente en Einstein. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de morir en abril de 1955, Einstein dejó instrucciones para que sus restos fueran cremados y sus cenizas esparcidas en privado.

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Sin embargo, el patólogo Thomas Harvey, encargado de la autopsia, extrajo el cerebro de Einstein sin autorización. Harvey lo conservó durante décadas y distribuyó fragmentos a distintos neuroanatomistas con el objetivo de descubrir el origen de su genialidad.

Gracias a estas muestras, se realizaron dos estudios relevantes: “On the brain of a scientist: Albert Einstein” y “Alterations in cortical thickness and neuronal density in the frontal cortex of Albert Einstein”.

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El primero sugería que el cerebro de Einstein tenía más células gliales, encargadas de nutrir a las neuronas, aunque presentaba inconsistencias metodológicas.

El CI es solo un indicador y no mide todas las formas de inteligencia o talento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo estudio, más riguroso, determinó que la corteza cerebral de Einstein era más delgada pero tenía una densidad neuronal superior: aproximadamente 47.000 neuronas por centímetro cúbico, frente a las 35.000 de una persona promedio.

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Esto implica que sus capacidades cognitivas podrían haber sido hasta un 35% superiores a las de una persona común. Estos hallazgos fueron confirmados años después por un estudio adicional de la Universidad Estatal de Florida, que analizó nuevamente su corteza cerebral.

Cómo se mide el coeficiente intelectual

El coeficiente intelectual se mide a través de pruebas estandarizadas diseñadas para evaluar diferentes capacidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad.

Las pruebas deben ser aplicadas por profesionales para asegurar resultados confiables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pruebas analizan áreas como el razonamiento lógico, la comprensión verbal, la memoria de trabajo, la percepción espacial y la velocidad de procesamiento.

Durante la evaluación, el participante responde a una serie de preguntas y ejercicios que pueden incluir problemas matemáticos, analogías, secuencias, comprensión de textos, memoria de números o figuras, y tareas de lógica visual.

El resultado se compara con una muestra representativa de la población para calcular el puntaje final.