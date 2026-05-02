El Salvador

El Salvador impulsa la inclusión financiera de 120 mujeres y microempresas en el centro histórico capitalino

Un programa piloto desarrollado en el mercado Hula Hula permitió la bancarización de 120 microempresarios, de los cuales el 63% son mujeres, facilitando el acceso a servicios financieros y créditos productivos.

Guardar
Comerciantes del mercado Hula Hula acceden por primera vez a servicios bancarios y pagos electrónicos./(Centro Histórico de San Salvador)
Comerciantes del mercado Hula Hula acceden por primera vez a servicios bancarios y pagos electrónicos./(Centro Histórico de San Salvador)

El Salvador ha iniciado un programa de inclusión financiera que beneficia a 120 microempresas y comerciantes, en su mayoría mujeres, en el mercado Hula Hula del Centro Histórico de San Salvador, según informó la directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, en entrevista con Infobae El Salvador.

La funcionaria detalló que el programa piloto arrancó en el mercado Hula Hula, donde 63% de los beneficiados son mujeres, con una edad promedio de 39 años. Los rubros más representados corresponden a la venta de ropa y calzado (60%), accesorios (18%) y variedades generales (10%).

PUBLICIDAD

“Este primer acercamiento a la bancarización permite que comerciantes que durante años trabajaron en la informalidad ahora gestionen sus negocios con acceso a cuentas bancarias y pagos electrónicos”, subrayó Larín.

El proyecto, desarrollado en alianza con una institución financiera y el Instituto Nacional de la Economía Circular e Inclusiva (INECI), busca que los comerciantes puedan acceder a microcréditos productivos, ampliar inventarios y formalizar sus operaciones.

PUBLICIDAD

“Antes, ningún banco les otorgaba préstamos porque no había trazabilidad de sus finanzas. Ahora pueden recibir pagos con tarjeta y empezar a construir su historial crediticio”, explicó la directora.

Autoridades y banca privada impulsan el acceso al crédito productivo para pequeños negocios en la zona./(Mercado Hula Hula)
Autoridades y banca privada impulsan el acceso al crédito productivo para pequeños negocios en la zona./(Mercado Hula Hula)

La iniciativa contempla extenderse a otros centros de abastecimiento del centro histórico, como el Sagrado Corazón, el Mercado Mercado Central y Mercado Tinetti. Aunque la selección del siguiente recinto comercial dependerá de factores logísticos y del cronograma de implementación, Larín indicó que la meta es replicar el modelo a toda la zona normativa, consolidando el centro como un referente de integración financiera.

El acceso al sistema bancario abre nuevas posibilidades para los comerciantes, quienes podrán optar a una línea de crédito especial para micro y pequeñas empresas, lanzada recientemente para los comerciantes en el centro histórico.

Esta línea de financiamiento ofrece un periodo de gracia de 12 años antes de iniciar los pagos, lo que representa una oportunidad inédita para la expansión de pequeños negocios en la zona.

En síntesis, este modelo de inclusión financiera será escalado a otros puntos de este sitio que es ahora uno de los destinos turísticos más populares entre los salvadoreños, con el propósito de consolidar el Centro Histórico de San Salvador como un espacio de oportunidades para mujeres emprendedoras y pequeños empresarios.

Otros proyectos y programas impulsados en el corazón capitalino

Capacitación y nuevas oportunidades laborales acompañan la formalización de los comercios tradicionales en San Salvador./(Mercado Hula Hula)
Capacitación y nuevas oportunidades laborales acompañan la formalización de los comercios tradicionales en San Salvador./(Mercado Hula Hula)

Además del componente financiero, la Autoridad del Centro Histórico trabaja con organizaciones como CESAL, que tecnifica a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad para su inserción laboral.

Según Larín, más de mil oportunidades laborales se generaron en el último año para habitantes del centro histórico capitalino, gracias a la articulación con empresarios del sector y la alta demanda generada por el auge del turismo local e internacional.

La directora recalcó que parte del éxito del programa radica en la coordinación con instituciones como el Sistema de Información Estadístico de Turismo (Sietur) y la cooperación internacional, incluyendo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para implementar metodologías que fortalezcan la gestión de destinos turísticos inteligentes y la inclusión social.

El proceso de revitalización, según Larín, también incluye programas de capacitación para empresarios y trabajadores, con el objetivo de adaptar el talento humano a los nuevos estándares de servicio y reclutamiento, en línea con las expectativas de los visitantes.

Según añadió la funcionaria, “el centro histórico es ahora una prueba piloto de que, cuando existe voluntad política y se coordina a diferentes actores, los beneficios pueden extenderse a toda la comunidad”.

Temas Relacionados

El SalvadorSan SalvadorMujeresMicroempresasInclusión financieraCentro capitalino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De diccionario estudiantil a movimiento global: el ascenso de Guanaco to English, la voz de Humberto y la pasión de una diáspora

Una iniciativa universitaria transformada en puente cultural. El relato de un creador que venció prejuicios y un personaje que conquistó a salvadoreños en todo el mundo

De diccionario estudiantil a movimiento global: el ascenso de Guanaco to English, la voz de Humberto y la pasión de una diáspora

Exportaciones de tomate cherry dominicano a Estados Unidos superan 17 millones de libras año y medio

El respaldo oficial, la tecnificación y la diversificación productiva fortalecen la posición dominicana en el mercado estadounidense, con beneficios económicos tangibles

Exportaciones de tomate cherry dominicano a Estados Unidos superan 17 millones de libras año y medio

Guatemala arresta a empleados públicos por vínculos con prófugo mexicano buscado por tráfico de combustibles

Dos empleados del Registro Nacional de las Personas de Guatemala fueron detenidos por su presunta colaboración en la expedición de documentos falsos al mexicano Fernando Farías Laguna, prófugo acusado de encabezar una red de tráfico de hidrocarburos y arrestado recientemente en Argentina.

Guatemala arresta a empleados públicos por vínculos con prófugo mexicano buscado por tráfico de combustibles

Panamá intercepta droga con destino a Europa en operación portuaria

Más de tres mil paquetes decomisados en 2026 evidencian el creciente uso del país como punto logístico para envíos ilegales.

Panamá intercepta droga con destino a Europa en operación portuaria

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

El Ministerio de Cultura y Deportes destacó la labor de un activista que ha promovido iniciativas lingüísticas, educativas y sociales para garantizar la participación de las personas sordas en la vida pública del país

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

TECNO

El truco definitivo para lograr papas fritas más crocantes en la freidora de aire

El truco definitivo para lograr papas fritas más crocantes en la freidora de aire

Show de Shakira en vivo en Copacabana: qué canciones cantará en su show gratuito en Rio, según la IA de Google

La inteligencia artificial crece más rápido que la infraestructura: el reto que enfrenta Google hoy

Este juego prometía ser el próximo Half-Life y terminó con miles de reseñas negativas en Steam

Quiénes tienen el mayor coeficiente intelectual entre primos mayores o pequeños, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay, la actriz de ‘La ley y el orden’ que convirtió su papel en justicia real para víctimas de agresión sexual

Mariska Hargitay, la actriz de ‘La ley y el orden’ que convirtió su papel en justicia real para víctimas de agresión sexual

‘El diablo viste a la moda 2′: cuánto gana la editora en jefe de Vogue en la vida real

El live-action de ‘Enredados’ suma a Diego Luna en un rol secreto

La confesión de Billie Eilish: así cambió su vida tras exponer su intimidad en los escenarios

Tensión tras el éxito de ‘Michael’: Nia Long habría cuestionado el pago que recibió por la película

MUNDO

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Países Bajos e Italia concentran la mayor cantidad de adolescentes emprendedores en Europa

El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría

La OTAN afirmó que trabaja con Estados Unidos para analizar la retirada de soldados norteamericanos de Alemania