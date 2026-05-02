El Salvador impulsa la inclusión financiera de 120 mujeres y microempresas en el centro histórico capitalino

Comerciantes del mercado Hula Hula acceden por primera vez a servicios bancarios y pagos electrónicos./(Centro Histórico de San Salvador)

El Salvador ha iniciado un programa de inclusión financiera que beneficia a 120 microempresas y comerciantes, en su mayoría mujeres, en el mercado Hula Hula del Centro Histórico de San Salvador, según informó la directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, en entrevista con Infobae El Salvador.

La funcionaria detalló que el programa piloto arrancó en el mercado Hula Hula, donde 63% de los beneficiados son mujeres, con una edad promedio de 39 años. Los rubros más representados corresponden a la venta de ropa y calzado (60%), accesorios (18%) y variedades generales (10%).

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“Este primer acercamiento a la bancarización permite que comerciantes que durante años trabajaron en la informalidad ahora gestionen sus negocios con acceso a cuentas bancarias y pagos electrónicos”, subrayó Larín.

El proyecto, desarrollado en alianza con una institución financiera y el Instituto Nacional de la Economía Circular e Inclusiva (INECI), busca que los comerciantes puedan acceder a microcréditos productivos, ampliar inventarios y formalizar sus operaciones.

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“Antes, ningún banco les otorgaba préstamos porque no había trazabilidad de sus finanzas. Ahora pueden recibir pagos con tarjeta y empezar a construir su historial crediticio”, explicó la directora.

Autoridades y banca privada impulsan el acceso al crédito productivo para pequeños negocios en la zona./(Mercado Hula Hula)

La iniciativa contempla extenderse a otros centros de abastecimiento del centro histórico, como el Sagrado Corazón, el Mercado Mercado Central y Mercado Tinetti. Aunque la selección del siguiente recinto comercial dependerá de factores logísticos y del cronograma de implementación, Larín indicó que la meta es replicar el modelo a toda la zona normativa, consolidando el centro como un referente de integración financiera.

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El acceso al sistema bancario abre nuevas posibilidades para los comerciantes, quienes podrán optar a una línea de crédito especial para micro y pequeñas empresas, lanzada recientemente para los comerciantes en el centro histórico.

Esta línea de financiamiento ofrece un periodo de gracia de 12 años antes de iniciar los pagos, lo que representa una oportunidad inédita para la expansión de pequeños negocios en la zona.

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En síntesis, este modelo de inclusión financiera será escalado a otros puntos de este sitio que es ahora uno de los destinos turísticos más populares entre los salvadoreños, con el propósito de consolidar el Centro Histórico de San Salvador como un espacio de oportunidades para mujeres emprendedoras y pequeños empresarios.

Otros proyectos y programas impulsados en el corazón capitalino

Capacitación y nuevas oportunidades laborales acompañan la formalización de los comercios tradicionales en San Salvador./(Mercado Hula Hula)

Además del componente financiero, la Autoridad del Centro Histórico trabaja con organizaciones como CESAL, que tecnifica a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad para su inserción laboral.

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Según Larín, más de mil oportunidades laborales se generaron en el último año para habitantes del centro histórico capitalino, gracias a la articulación con empresarios del sector y la alta demanda generada por el auge del turismo local e internacional.

La directora recalcó que parte del éxito del programa radica en la coordinación con instituciones como el Sistema de Información Estadístico de Turismo (Sietur) y la cooperación internacional, incluyendo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para implementar metodologías que fortalezcan la gestión de destinos turísticos inteligentes y la inclusión social.

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El proceso de revitalización, según Larín, también incluye programas de capacitación para empresarios y trabajadores, con el objetivo de adaptar el talento humano a los nuevos estándares de servicio y reclutamiento, en línea con las expectativas de los visitantes.

Según añadió la funcionaria, “el centro histórico es ahora una prueba piloto de que, cuando existe voluntad política y se coordina a diferentes actores, los beneficios pueden extenderse a toda la comunidad”.

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