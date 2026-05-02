Gobierno dominicano dispone subsidio millonario para mitigar alza de gasolinas ante nuevo incremento de precios

as tensiones en el Estrecho de Ormuz y el petróleo sobre los US$100 presionan al alza los precios internos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nueva semana marcada por una creciente incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció una serie de ajustes en los precios de los combustibles de consumo local.

Para la semana correspondiente del 2 al 8 de mayo de 2026, el Gobierno dominicano ha decidido implementar un subsidio extraordinario de RD$1,421.4 millones, una medida agresiva orientada a mitigar el impacto inflacionario que la crisis del crudo está ejerciendo sobre la economía doméstica.

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El panorama global que enfrenta la República Dominicana es complejo. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia directa para el mercado, ha quebrado la barrera psicológica de los US$100 por barril. Esta escalada no es casual; responde a un estancamiento crítico en las negociaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, lo que ha revivido el temor de un conflicto prolongado en Oriente Medio.

Nuevos precios de los combustibles vigentes para la semana del 2 al 8 de mayo de 2026. El Gobierno mantiene el subsidio extraordinario (Cortesía @MIC_RD).

A este factor se suman las recientes amenazas de bloqueos y ataques en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más importante del mundo para el tránsito de hidrocarburos.

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Ante la posibilidad de una interrupción en el suministro global, los mercados han reaccionado con una volatilidad que obliga a los países no productores, como la República Dominicana, a realizar ajustes fiscales significativos para evitar que los precios en las estaciones de servicio alcancen niveles insostenibles para la clase media y los sectores más vulnerables.

Nuevos precios y el esfuerzo del Estado

A pesar de la presión externa, el MICM informó que el Estado ha decidido absorber la mayor parte del alza acumulada. Si no fuera por el subsidio de más de 1,400 millones de pesos, los incrementos habrían sido de doble dígito. Con el ajuste aplicado, los precios para la próxima semana quedan establecidos de la siguiente manera:

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Los principales combustibles en República Dominicana registran aumentos esta semana, mientras que el GLP y gas natural mantienen sus precios sin variación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un esfuerzo por proteger el presupuesto de las familias y el costo de la canasta básica, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá congelado en RD$137.20 por galón.

Asimismo, el Gas Natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico. Según el comunicado oficial, “el Gobierno dominicano refuerza su protección a la economía familiar asumiendo el sacrificio fiscal para proteger los hogares, el transporte y la producción nacional”.

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Estrategias avanzadas para el ahorro de combustible y eficiencia energética

Ante este contexto de precios al alza, el ahorro de combustible deja de ser una opción y se convierte en una necesidad financiera. A continuación, presentamos una guía detallada para maximizar el rendimiento de cada galón:

Mantenimiento Preventivo y Neumáticos: Un motor con filtros de aire obstruidos o bujías en mal estado puede aumentar el consumo hasta en un 20%. La técnica de la “Conducción Predictiva”: Evite el ciclo de acelerar y frenar bruscamente. Gestión Aerodinámica y Carga: El peso excesivo es el enemigo del ahorro. Retire objetos pesados innecesarios del maletero. Además, a altas velocidades (más de 80 km/h). Optimización de Rutas mediante Tecnología: El uso de herramientas digitales para evitar congestionamientos es vital. Un vehículo detenido con el motor en marcha (ralentí) consume combustible sin generar kilometraje. Si su parada va a durar más de 60 segundos, apague el motor. Uso de Marchas Largas: Si su vehículo es manual, intente circular en la marcha más larga posible sin forzar el motor. En vehículos automáticos, una aceleración suave permitirá que la transmisión haga los cambios a revoluciones bajas, optimizando el flujo de combustible.

El cumplimiento de estas medidas, sumado al respaldo del subsidio gubernamental, busca garantizar que la movilidad y la productividad del país no se detengan a pesar de la turbulencia internacional.

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