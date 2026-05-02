República Dominicana

Gobierno dominicano dispone subsidio millonario para mitigar alza de gasolinas ante nuevo incremento de precios

El Gobierno dominicano activó un plan de contingencia financiera superior a los RD$1,400 millones para amortiguar el impacto de las tensiones en el Estrecho de Ormuz sobre los precios locales de los hidrocarburos

Guardar
Vista aérea de buques militares y petroleros en el mar. Humo se eleva desde la costa montañosa al fondo bajo un cielo brumoso.
as tensiones en el Estrecho de Ormuz y el petróleo sobre los US$100 presionan al alza los precios internos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nueva semana marcada por una creciente incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció una serie de ajustes en los precios de los combustibles de consumo local.

Para la semana correspondiente del 2 al 8 de mayo de 2026, el Gobierno dominicano ha decidido implementar un subsidio extraordinario de RD$1,421.4 millones, una medida agresiva orientada a mitigar el impacto inflacionario que la crisis del crudo está ejerciendo sobre la economía doméstica.

PUBLICIDAD

El panorama global que enfrenta la República Dominicana es complejo. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia directa para el mercado, ha quebrado la barrera psicológica de los US$100 por barril. Esta escalada no es casual; responde a un estancamiento crítico en las negociaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, lo que ha revivido el temor de un conflicto prolongado en Oriente Medio.

Nuevos precios de los combustibles vigentes para la semana del 2 al 8 de mayo de 2026. El Gobierno mantiene el subsidio extraordinario (Cortesía @MIC_RD).
Nuevos precios de los combustibles vigentes para la semana del 2 al 8 de mayo de 2026. El Gobierno mantiene el subsidio extraordinario (Cortesía @MIC_RD).

A este factor se suman las recientes amenazas de bloqueos y ataques en el Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más importante del mundo para el tránsito de hidrocarburos.

PUBLICIDAD

Ante la posibilidad de una interrupción en el suministro global, los mercados han reaccionado con una volatilidad que obliga a los países no productores, como la República Dominicana, a realizar ajustes fiscales significativos para evitar que los precios en las estaciones de servicio alcancen niveles insostenibles para la clase media y los sectores más vulnerables.

Nuevos precios y el esfuerzo del Estado

A pesar de la presión externa, el MICM informó que el Estado ha decidido absorber la mayor parte del alza acumulada. Si no fuera por el subsidio de más de 1,400 millones de pesos, los incrementos habrían sido de doble dígito. Con el ajuste aplicado, los precios para la próxima semana quedan establecidos de la siguiente manera:

Infografía detallando los precios de los combustibles en República Dominicana, mostrando aumentos con gráficos de barras ascendentes y una bomba de gasolina.
Los principales combustibles en República Dominicana registran aumentos esta semana, mientras que el GLP y gas natural mantienen sus precios sin variación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un esfuerzo por proteger el presupuesto de las familias y el costo de la canasta básica, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá congelado en RD$137.20 por galón.

Asimismo, el Gas Natural conservará su precio de RD$43.97 por metro cúbico. Según el comunicado oficial, “el Gobierno dominicano refuerza su protección a la economía familiar asumiendo el sacrificio fiscal para proteger los hogares, el transporte y la producción nacional”.

Estrategias avanzadas para el ahorro de combustible y eficiencia energética

Ante este contexto de precios al alza, el ahorro de combustible deja de ser una opción y se convierte en una necesidad financiera. A continuación, presentamos una guía detallada para maximizar el rendimiento de cada galón:

  1. Mantenimiento Preventivo y Neumáticos: Un motor con filtros de aire obstruidos o bujías en mal estado puede aumentar el consumo hasta en un 20%.
  2. La técnica de la “Conducción Predictiva”: Evite el ciclo de acelerar y frenar bruscamente.
  3. Gestión Aerodinámica y Carga: El peso excesivo es el enemigo del ahorro. Retire objetos pesados innecesarios del maletero. Además, a altas velocidades (más de 80 km/h).
  4. Optimización de Rutas mediante Tecnología: El uso de herramientas digitales para evitar congestionamientos es vital. Un vehículo detenido con el motor en marcha (ralentí) consume combustible sin generar kilometraje. Si su parada va a durar más de 60 segundos, apague el motor.
  5. Uso de Marchas Largas: Si su vehículo es manual, intente circular en la marcha más larga posible sin forzar el motor. En vehículos automáticos, una aceleración suave permitirá que la transmisión haga los cambios a revoluciones bajas, optimizando el flujo de combustible.

El cumplimiento de estas medidas, sumado al respaldo del subsidio gubernamental, busca garantizar que la movilidad y la productividad del país no se detengan a pesar de la turbulencia internacional.

Temas Relacionados

República DominicanaAlza de preciosEconomíaCombustibleConflicto medio oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De diccionario estudiantil a movimiento global: el ascenso de Guanaco to English, la voz de Humberto y la pasión de una diáspora

Una iniciativa universitaria transformada en puente cultural. El relato de un creador que venció prejuicios y un personaje que conquistó a salvadoreños en todo el mundo

De diccionario estudiantil a movimiento global: el ascenso de Guanaco to English, la voz de Humberto y la pasión de una diáspora

Exportaciones de tomate cherry dominicano a Estados Unidos superan 17 millones de libras año y medio

El respaldo oficial, la tecnificación y la diversificación productiva fortalecen la posición dominicana en el mercado estadounidense, con beneficios económicos tangibles

Exportaciones de tomate cherry dominicano a Estados Unidos superan 17 millones de libras año y medio

Guatemala arresta a empleados públicos por vínculos con prófugo mexicano buscado por tráfico de combustibles

Dos empleados del Registro Nacional de las Personas de Guatemala fueron detenidos por su presunta colaboración en la expedición de documentos falsos al mexicano Fernando Farías Laguna, prófugo acusado de encabezar una red de tráfico de hidrocarburos y arrestado recientemente en Argentina.

Guatemala arresta a empleados públicos por vínculos con prófugo mexicano buscado por tráfico de combustibles

Panamá intercepta droga con destino a Europa en operación portuaria

Más de tres mil paquetes decomisados en 2026 evidencian el creciente uso del país como punto logístico para envíos ilegales.

Panamá intercepta droga con destino a Europa en operación portuaria

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

El Ministerio de Cultura y Deportes destacó la labor de un activista que ha promovido iniciativas lingüísticas, educativas y sociales para garantizar la participación de las personas sordas en la vida pública del país

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

TECNO

El truco definitivo para lograr papas fritas más crocantes en la freidora de aire

El truco definitivo para lograr papas fritas más crocantes en la freidora de aire

Show de Shakira en vivo en Copacabana: qué canciones cantará en su show gratuito en Rio, según la IA de Google

La inteligencia artificial crece más rápido que la infraestructura: el reto que enfrenta Google hoy

Este juego prometía ser el próximo Half-Life y terminó con miles de reseñas negativas en Steam

Quiénes tienen el mayor coeficiente intelectual entre primos mayores o pequeños, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay, la actriz de ‘La ley y el orden’ que convirtió su papel en justicia real para víctimas de agresión sexual

Mariska Hargitay, la actriz de ‘La ley y el orden’ que convirtió su papel en justicia real para víctimas de agresión sexual

‘El diablo viste a la moda 2′: cuánto gana la editora en jefe de Vogue en la vida real

El live-action de ‘Enredados’ suma a Diego Luna en un rol secreto

La confesión de Billie Eilish: así cambió su vida tras exponer su intimidad en los escenarios

Tensión tras el éxito de ‘Michael’: Nia Long habría cuestionado el pago que recibió por la película

MUNDO

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Países Bajos e Italia concentran la mayor cantidad de adolescentes emprendedores en Europa

El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría

La OTAN afirmó que trabaja con Estados Unidos para analizar la retirada de soldados norteamericanos de Alemania