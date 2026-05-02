Sociedad

Aumentaron casi un 17% las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

El incremento de la Unidad Fija (UF) derivó en un cambio nominal de los importes. Abarcan tanto faltas leves como graves, y estarán vigentes hasta junio. Qué documentación es obligatoria para circular y cómo saber si tenemos una infracción

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Un agente de control de tránsito de la Provincia de Buenos Aires revisa los documentos de un automovilista
Las multas se calculan al multiplicar la cantidad de Unidades Fijas asignadas a cada infracción por su valor vigente (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

El valor de las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires se incrementó este 1 de mayo, tras la decisión del gobierno local de ajustar el importe de la Unidad Fija, el índice que determina su monto, en función del crecimiento del precio de los combustibles.

El aumento, del 16,8% respecto al valor anterior, sitúa la Unidad Fija en $2.215 durante el bimestre mayo-junio. Este mecanismo de actualización, vinculado al precio promedio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino, ajusta automáticamente las penalizaciones económicas que deben afrontar los conductores bonaerenses.

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Algunos de los nuevos valores

Las nuevas multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires comenzaron a aplicarse este viernes, con sanciones que van desde $110.750 hasta $2.658.000, según el tipo de falta y el valor actualizado de la UF (Unidad Fija).

En la práctica, una multa por mal estacionamiento pasa a costar $221.500, mientras que la sanción por exceso de velocidad, una de las faltas más graves, puede superar los $2,2 millones, conforme a los montos vigentes.

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Infografía ilustra nuevas multas de tránsito en Buenos Aires con iconos de vehículos, semáforos, señales de tráfico, alcoholímetro y policía.
Los nuevos montos de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Negarse a realizar un test de alcoholemia representa la infracción más costosa, con una penalidad que alcanza entre $1.107.500 y $2.658.000, de acuerdo con la información oficial. Por su parte, conducir con exceso de velocidad implica multas de $332.250 a $2.215.000 (150 a 1.000 UF), mientras que pasar un semáforo en rojo, girar a la izquierda donde está prohibido o manejar bajo el efecto del alcohol conlleva sanciones de $664.500 a $2.215.000 (300 a 1.000 UF).

Para conductores de motos, circular sin usar casco o carecer de la documentación obligatoria tendrá un costo de entre $110.750 y $221.500 (50 a 100 UF).

Las multas se calculan al multiplicar la cantidad de Unidades Fijas asignadas a cada infracción por su valor vigente. El criterio varía según la gravedad: infracciones como la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), circular sin patente o sin seguro, también están alcanzadas por este esquema tarifario.

Cuál es la documentación necesaria para circular en auto en la provincia de Buenos Aires

Para evitar multas y cumplir con la normativa vigente, todo conductor en la provincia de Buenos Aires debe contar con una serie de documentos que acrediten su habilitación para conducir y la legalidad del vehículo.

La ausencia de cualquiera de estos documentos puede derivar en sanciones económicas y, en algunos casos, la retención del vehículo.

Los documentos obligatorios son:

  • Licencia de conducir vigente: debe estar en buen estado y corresponder a la categoría del vehículo que se está manejando.
  • Cédula de identificación del automotor: este documento certifica la titularidad o la autorización para circular con el vehículo.
  • Seguro obligatorio vigente: todo vehículo debe contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a terceros.
  • Certificado de Verificación Técnica Vehicular (VTV): este control mecánico es obligatorio para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y debe renovarse de acuerdo con los plazos estipulados.
Infografía con un policía, un auto rojo, y recuadros que muestran licencia de conducir, cédula, seguro, VTV, cinturones, matafuego, balizas, patentes y casco.
Detalle de la documentación y los elementos de seguridad obligatorios que todo conductor debe portar para circular legalmente en la Provincia de Buenos Aires, evitando multas y sanciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la documentación, es obligatorio contar con ciertos elementos de seguridad en el vehículo:

  • Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.
  • Placas de identificación de dominio visibles.
  • Matafuego con carga vigente.
  • Balizas portátiles reglamentarias.
  • Sistemas de seguridad originales del vehículo.
  • Casco homologado en caso de motociclistas.

¿Cómo saber si tengo multas de tránsito en PBA?

El gobierno bonaerense dispone de una plataforma digital para consultar y gestionar infracciones de tránsito. A través de la Web del Infractor (https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion), cualquier conductor puede verificar si tiene multas registradas en su nombre o en un vehículo de su propiedad.

Pasos para consultar infracciones:

  1. Ingresar a la Web del Infractor en el enlace oficial.
  2. Elegir el método de búsqueda:
    1. Por patente del vehículo.
    2. Por DNI del titular (en este caso, es necesario indicar el tipo de documento y género).
  3. Revisar el estado de infracciones:
    1. Si el sistema detecta multas pendientes, se mostrarán los detalles de cada una.
    2. Si no hay infracciones, aparecerá un mensaje indicando la ausencia de multas.
  4. Opciones de pago:
    1. Descargar e imprimir el cupón de pago.
    2. Escanear el código QR para pagar en línea.
    3. Abonar a través de la Red Provincial Net Pago con tarjeta de débito o en efectivo en Rapipago.
La ausencia de los documentos obligatorios puede derivar en sanciones económicas y, en algunos casos, la retención del vehículo (@capitan_cynar)
La ausencia de los documentos obligatorios puede derivar en sanciones económicas y, en algunos casos, la retención del vehículo (@capitan_cynar)

Las multas leves prescriben a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco años, según el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449.

En caso de abonar dentro del plazo de pago voluntario, que es el período que sigue a la notificación de la infracción, se accede a un 50% de descuento sobre el valor mínimo de la multa. Si no se paga en el plazo estipulado, pueden aplicarse recargos e intereses, lo que aumenta considerablemente el monto original de la sanción.

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