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Este juego prometía ser el próximo Half-Life y terminó con miles de reseñas negativas en Steam

El shooter independiente de ciencia ficción acumuló apenas un 48% de reseñas positivas en Steam, lo que obligó a sus desarrolladores a reconocer públicamente los problemas del lanzamiento

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Juego que prometía convertirse en el nuevo Half-Life, tiene reseñas negativas en Steam.
Juego que prometía convertirse en el nuevo Half-Life, tiene reseñas negativas en Steam. (Foto: Steam)

El lanzamiento de Industria 2, uno de los shooters independientes de ciencia ficción más esperados en Steam, no salió como sus creadores imaginaban. El videojuego desarrollado por el estudio alemán Bleakmill llegó finalmente a la plataforma tras varios años de trabajo y un retraso de última hora, pero el estreno estuvo marcado por una ola de críticas negativas de los jugadores.

A pocos días de su debut, el título acumula apenas un 48% de valoraciones positivas en Steam, un resultado que golpeó directamente las expectativas del proyecto. Este videojuego había despertado interés entre los fanáticos del género por sus claras influencias de franquicias como Half-Life y BioShock.

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Desde sus primeros avances, Industria 2 prometía una experiencia narrativa de ciencia ficción con una fuerte ambientación atmosférica, combates en primera persona y un apartado gráfico muy cuidado para tratarse de una producción independiente.

Industria 2 prometía convertirse en el nuevo Half-Life, pero no llamó la atención del público.
Industria 2 se encuentra disponible en Steam y se puede jugar a su demo de manera gratuita.

Sin embargo, tras su lanzamiento, muchos usuarios comenzaron a señalar problemas técnicos, errores de rendimiento y una sensación general de producto incompleto. Entre las críticas más repetidas aparecen bugs frecuentes, fallos visuales, problemas de optimización y una duración que varios jugadores consideran insuficiente para el tiempo de desarrollo invertido.

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La situación fue especialmente llamativa porque Bleakmill llevaba alrededor de cuatro años trabajando en esta secuela. Además, el estudio había generado expectativas elevadas gracias al impacto moderado que tuvo el primer Industria, publicado en 2021 y reconocido principalmente por su propuesta estética y narrativa inspirada en clásicos del género.

Ante la reacción negativa de la comunidad, el equipo desarrollador decidió pronunciarse públicamente a través de redes sociales. En un mensaje compartido en X, antes Twitter, los responsables del juego reconocieron el difícil momento que atraviesan tras el lanzamiento.

Industria 2 prometía convertirse en el nuevo Half-Life, pero no llamó la atención del público.
Industria 2 presenta problemas técnicos que dificultan su jugabilidad.

“Duele ver que el juego tiene un 48% de reseñas positivas después de poner todo nuestro corazón y alma en este juego durante cuatro años”, expresó el estudio. A diferencia de otras compañías que suelen evitar responder de inmediato a las críticas, Bleakmill optó por asumir parte de la responsabilidad y admitir que varios reclamos de la comunidad son válidos.

“La crítica es justa. Sentimos haber decepcionado a todo el mundo”, añadieron los desarrolladores, en una declaración que rápidamente generó debate entre jugadores y seguidores de la escena independiente.

El estudio también aseguró que trabajará en futuras actualizaciones para corregir errores y mejorar distintos aspectos de la experiencia. Aunque todavía no existe un calendario oficial para los próximos parches, Bleakmill afirmó que no abandonará el proyecto y que el objetivo es seguir optimizando el juego con el paso de las semanas.

Industria 2 prometía convertirse en el nuevo Half-Life, pero no llamó la atención del público.
Los desarrolladores de Industria 2 pidieron disculpas al público.

“Tenemos trabajo que hacer. Solo podemos avanzar desde aquí”, concluyó el equipo en su mensaje.

A pesar de la sinceridad mostrada por el estudio, parte de la comunidad considera que el problema refleja una tendencia cada vez más frecuente dentro de la industria: videojuegos que llegan al mercado con problemas importantes y que dependen de actualizaciones posteriores para alcanzar el estado esperado.

En foros y redes sociales, algunos usuarios cuestionaron que los jugadores terminen actuando como “testers” tras pagar por el producto final. Este debate se ha repetido en varios lanzamientos recientes, especialmente en títulos independientes o de gran escala que llegan con errores técnicos durante sus primeros días.

Por ahora, Bleakmill mantiene activa la demo gratuita de Industria 2 en Steam, una decisión que podría permitir a nuevos usuarios probar el juego antes de decidir una compra. Esto resulta especialmente relevante en medio de la incertidumbre alrededor del estado actual del proyecto.

Industria 2 prometía convertirse en el nuevo Half-Life, pero no llamó la atención del público.
Industria 2 prometía convertirse en el nuevo Half-Life, pero no llamó la atención del público.

Más allá de las críticas, Industria 2 continúa llamando la atención por su propuesta visual y su inspiración en clásicos del shooter narrativo. Sin embargo, el estreno demuestra que incluso los proyectos más esperados dentro de la escena independiente pueden verse seriamente afectados cuando las expectativas superan al resultado final.

El futuro del juego dependerá ahora de la capacidad del estudio para corregir sus problemas y recuperar la confianza de una comunidad que esperaba encontrar en Industria 2 a uno de los grandes referentes modernos de la ciencia ficción en PC.

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