Violencia en Honduras repunta por reconfiguración del narcotráfico, según autoridades

Gerzón Velásquez asegura que el presupuesto aprobado permitirá sostener los operativos y mejorar la seguridad antes de fin de año en Honduras. (Foto: Cortesía)

El ministro de Seguridad en Honduras Gerzón Velásquez atribuyó el reciente aumento de violencia en Honduras a la recomposición de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, fenómeno que vincula directamente con las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, cuyo objetivo es frenar el envío de estupefacientes desde Sudamérica hacia América del Norte.

Velásquez anticipó que, producto de las medidas implementadas, antes de finalizar el año la situación de seguridad en el país mostrará mejoras concretas, según declaraciones recogidas por medios locales.

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La dinámica del crimen en Honduras está siendo alterada no solo por factores internos, sino también por intervenciones internacionales.

Velásquez explicó que los operativos militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela han restringido significativamente la actividad de las bandas hondureñas dedicadas al tráfico de drogas, forzándolas a buscar alternativas para el traslado de estupefacientes hacia el norte del continente.

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El impacto de estas restricciones, detalló, ha propiciado que las estructuras criminales se adapten y generen nuevos patrones de violencia.

En este proceso de reconfiguración, muchos de los hechos violentos recientes están conectados con disputas territoriales para el control de la venta de drogas, indicó el ministro.

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Además, el retorno de inmigrantes procedentes de México ha introducido en el país modelos criminales replicados en territorio nacional, fenómeno que, según Velásquez, agrava el escenario actual.

El regreso de inmigrantes procedentes de México introduce modelos criminales replicados en el país, agravando el escenario de seguridad. (Foto: Cortesía)

La intervención del Estado en zonas críticas forma parte de la estrategia de contención. En este momento, los municipios de Sulaco, Yorito, Victoria (departamento de Yoro), así como el norte de Francisco Morazán y el este de Comayagua, permanecen bajo estricto control de los cuerpos de seguridad.

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Este despliegue, detalló Velásquez, responde a la alta incidencia de sucesos violentos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Velásquez confirmó la captura de un segundo sospechoso vinculado al secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, perpetrado el 20 de abril en el norte de Honduras.

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El detenido, residente en el municipio de Marale, Francisco Morazán, es señalado como pieza relevante dentro de una estructura criminal.

El ministro agregó que se prevén nuevos arrestos relacionados con este homicidio, en una operación orientada a desarticular la banda conocida como “El Cartel del Diablo”.

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Sostuvo que la estructura se encuentra cercada y reiteró el compromiso de las autoridades para llevar ante la justicia a todos sus miembros.

El fortalecimiento logístico de la Policía Nacional es, según Velásquez, una consecuencia directa del financiamiento proporcionado a través de la Tasa de Seguridad.

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Esta herramienta ha permitido modernizar la flota vehicular y el equipamiento policial. A su vez, la incorporación de tecnología, como drones y otros dispositivos, es parte del esfuerzo encaminado a contener al crimen, aunque el propio ministro reconoce que estos recursos resultan limitados frente a la magnitud de la amenaza.

La captura de sospechosos por el asesinato del pastor Óscar Núñez refuerza el compromiso de desarticular el Cartel del Diablo en Honduras. (Foto: Cortesía)

Respondiendo a las exigencias sociales y políticas, Velásquez subrayó que las presiones para obtener resultados inmediatos son sin precedentes. Afirmó: “No me recuerdo en otro tiempo que nos hayan exigido tantos resultados en 60 días, yo aseguro que antes que finalice este año se verán mejores condiciones de seguridad”, según sus declaraciones.

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El funcionario también enfatizó que la aprobación reciente del presupuesto general de la República permitirá sostener los operativos y avanzar en la lucha contra la criminalidad tanto común como organizada.

Para quienes solicitan su destitución, Velásquez manifestó su disposición a ofrecer resultados a largo plazo, afirmando estar plenamente consciente de la presión existente alrededor de su gestión.

Este sábado, el ministro se trasladó a San Pedro Sula para sostener reuniones con la cúpula de la Policía en el norte del país, evidenciando la atención prioritaria que tiene esta región dentro de la estrategia de seguridad nacional.