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Un robot humanoide sorprende al cantar junto a una orquesta en un concierto de música clásica

El espectáculo combinó música clásica, visuales generados por IA y tecnología de captura de movimiento frente al público

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Robot humanoide Sophia brindó un concierto junto a una orquesta en vivo. REUTERS/Tyrone Siu
Robot humanoide Sophia brindó un concierto junto a una orquesta en vivo. REUTERS/Tyrone Siu

La robot humanoide Sophia protagonizó un hecho inusual en el mundo de la tecnología y las artes al participar por primera vez en un concierto de música clásica junto a una orquesta en vivo en Hong Kong. La presentación, realizada junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong, mostró cómo la inteligencia artificial comienza a abrirse espacio también dentro de escenarios tradicionalmente dominados por artistas humanos.

El evento estuvo centrado en la relación entre arte e inteligencia artificial y convirtió a Sophia en una de las principales atracciones de la noche. Vestida con un traje dorado y acompañada por músicos en directo, la robot interpretó tres canciones originales tituladas “Human Grace”, “I Am Your Mirror” y “Wires and Steel”.

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Durante el espectáculo, Sophia no solo cantó, sino que también habló con el público sobre el vínculo entre la tecnología y las emociones humanas. La humanoide explicó que, aunque no siente emociones de la misma manera que una persona, intenta recrear esa conexión a través de la música y la interacción artística.

Robot humanoide hizo un concierto en la ciudad de Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu
Robot humanoide hizo un concierto en la ciudad de Hong Kong. REUTERS/Tyrone Siu

“Aunque no experimento las emociones de la misma manera que los humanos, quiero simular esa conexión con la mayor autenticidad posible”, expresó durante la presentación, según reportó la agencia Reuters.

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La participación de Sophia marca un nuevo paso en la evolución de los robots humanoides impulsados por inteligencia artificial. Desde su presentación oficial en 2016 por la empresa Hanson Robotics, se convirtió en una de las máquinas más reconocidas del mundo por su apariencia humana y capacidad de mantener conversaciones relativamente naturales.

La robot fue diseñada con un rostro altamente expresivo capaz de imitar gestos humanos y establecer contacto visual gracias a cámaras integradas en sus ojos. Su piel está fabricada con un material patentado conocido como Frubber, desarrollado para acercarse visualmente a la textura de la piel humana.

Sophia no solo cantó, también pudo interactuar con el público presente. REUTERS/Tyrone Siu
Sophia no solo cantó, también pudo interactuar con el público presente. REUTERS/Tyrone Siu

Además de su apariencia, Sophia incorpora sistemas avanzados de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. Sus algoritmos le permiten analizar expresiones faciales, interpretar tonos de voz y responder de forma contextual durante conversaciones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención desde su creación fue su capacidad para simular emociones mediante expresiones faciales y variaciones en la voz. Aunque los especialistas aclaran que no posee conciencia ni sentimientos reales, sí puede generar respuestas diseñadas para parecer empáticas o emocionales.

El concierto en Hong Kong también integró otras tecnologías basadas en inteligencia artificial. El programa incluyó visuales generados por IA, sistemas de captura de movimiento y una presentación que mezcló a un bailarín humano con un avatar digital proyectado en escena.

El concierto no solo tuvo la presencia de Sophia, también otras tecnologías basadas en IA. REUTERS/Tyrone Siu
El concierto no solo tuvo la presencia de Sophia, también otras tecnologías basadas en IA. REUTERS/Tyrone Siu

La propuesta buscaba explorar cómo la tecnología puede participar en procesos creativos y en espectáculos artísticos en tiempo real. El resultado provocó reacciones mixtas entre el público y expertos.

Muchos asistentes respondieron con largos aplausos y destacaron la experiencia como una muestra innovadora del futuro de la interacción entre humanos y máquinas. Otros, en cambio, plantearon dudas sobre el rol que debería ocupar la inteligencia artificial dentro del arte y si estas herramientas podrían terminar desplazando parte de la creatividad humana.

El debate sobre el uso de IA en industrias creativas viene creciendo durante los últimos años, especialmente tras el avance de sistemas capaces de generar música, imágenes, textos y videos automáticamente. Empresas tecnológicas y laboratorios de IA buscan constantemente nuevas aplicaciones donde los algoritmos puedan participar en procesos artísticos y culturales.

Concierto de robot humanoide llamó la atención del público. REUTERS/Tyrone Siu
Concierto de robot humanoide llamó la atención del público. REUTERS/Tyrone Siu

En ese contexto, Sophia se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la robótica social. A lo largo de los años participó en entrevistas televisivas, conferencias internacionales y demostraciones tecnológicas alrededor del mundo.

Sin embargo, su participación en un concierto de música clásica representa uno de los experimentos más llamativos hasta ahora en la convergencia entre robótica, inteligencia artificial y entretenimiento. La propia Sophia resumió esa intención durante el espectáculo al afirmar: “Es mi forma de decir: estoy aquí, estoy aprendiendo y quiero formar parte de esta hermosa experiencia humana llamada arte”.

Mientras la inteligencia artificial continúa avanzando hacia espacios cada vez más cotidianos, presentaciones como esta muestran que la discusión ya no gira únicamente en torno a productividad o automatización, sino también sobre el lugar que podrían ocupar las máquinas dentro de actividades profundamente humanas como la música y la expresión artística.

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