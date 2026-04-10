Tecno

Por qué el avance de la inteligencia artificial hace que el mundo necesite más ingenieros software

Esta tecnología ha permitido que las empresas retomen proyectos de programación que habían dejado atrás por costos

Guardar
Primer plano de un ingeniero de software con auriculares, señalando un monitor que muestra código y una ventana de asistente de IA en una oficina moderna.
La IA permite a las empresas retomar proyectos de software antes inviables por costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar hasta el punto de que figuras como Christopher Pissarides, Nobel de Economía, han advertido que su rápido avance podría llegar a sustituir a quienes la desarrollan, como los ingenieros de software. Sin embargo, algunos mantienen una visión optimista ante este escenario.

Para Aaron Levie, cofundador de la empresa de tecnología Box, la IA ha permitido que las compañías retomen proyectos de programación que antes no eran viables desde el punto de vista económico. En este contexto, se requieren ingenieros capaces de gestionar y rediseñar los flujos de trabajo.

Por qué el mundo necesita más ingenieros de software

El mundo necesita más ingenieros de software ya que la inteligencia artificial ha llegado a todas las áreas de la economía y ellos contribuyen a gestionarla técnicamente.

Primer plano de las manos de un ingeniero escribiendo en un teclado de laptop. Un patrón luminoso de circuito digital se proyecta sobre sus manos y el teclado.
Se necesitan ingenieros para gestionar y rediseñar flujos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con el portal O’Reilly,el empresario Aaron Levie indicó que la incorporación de agentes de IA puede aumentar entre dos y diez veces la productividad de un ingeniero, lo que vuelve factibles proyectos previamente descartados por su coste.

Esta tendencia no reduce la demanda de software, sino que la expande a toda la economía, incluyendo áreas como marketing, asuntos legales, contabilidad y cualquier función corporativa que pueda beneficiarse de la automatización o la optimización de procesos.

Los ingenieros de software resultan fundamentales para adaptar los flujos de trabajo, organizar la infraestructura de datos y tomar decisiones técnicas sobre el uso de IA o código determinista.

Un joven de perfil derecho, sonriente, sentado en un escritorio de madera, tecleando en una laptop con una ventana de chatbot visible. Un gato duerme en la ventana.
Los ingenieros de software son clave para adaptar procesos, organizar datos y decidir el uso de IA o código tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modernización de los sistemas empresariales y la gestión precisa del contexto en entornos digitales requieren conocimientos técnicos avanzados, lo que consolida la necesidad de profesionales altamente calificados en desarrollo y mantenimiento de software.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, frente a la programación con IA

Mientras Aaron Levie expuso una visión optimista sobre el papel de los ingenieros de software, Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, presentó una perspectiva diferente. Durante la World Governments Summit celebrada en Dubái,

Huang afirmó: “Voy a decir algo que puede sonar completamente opuesto a lo que muchos piensan. Probablemente recuerden que, en los últimos 10 o 15 años, casi todos los expertos han insistido en que es fundamental que sus hijos aprendan informática, que todos deberían saber programar”.

Huang imagina un futuro donde la IA posibilite que cualquier persona use tecnología solo con lenguaje natural. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Huang imagina un futuro donde la IA posibilite que cualquier persona use tecnología solo con lenguaje natural. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

“Pero, en realidad, es casi lo contrario. Nuestra tarea es crear tecnología informática que elimine la necesidad de programar, de modo que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Ahora, todos son programadores. Ese es el milagro de la inteligencia artificial”, agregó.

Esto significa que Huang prevé un futuro en el que la inteligencia artificial permita a cualquier persona interactuar con la tecnología mediante el lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos técnicos en programación, como los que posee una persona con formación profesional en ingeniería de software o que cuente con educación especializada en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Cómo ha avanzado la contratación de ingenieros de software con la IA

La contratación de ingenieros de software está en auge en un contexto donde la IA tiene presencia en todos los sectores. Según datos del portal de empleo TrueUp, las ofertas laborales para ingenieros de software alcanzaron su nivel más alto en tres años, y los puestos para gerentes de producto y especialistas en IA también experimentaron un crecimiento importante.

Un hombre con barba y expresión triste, con lágrimas en los ojos, sostiene una "Carta de Despido" y una caja con objetos personales en una oficina luminosa con robots humanoides trabajando.
No hay acuerdo sobre si la IA tendrá un efecto negativo, neutro o positivo en el empleo del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los datos pueden ser más complejos de lo que sugiere el informe de TrueUp.

Estudios de Brynjolfsson, Humlum y Vestergaard muestran que el trabajo en software de nivel inicial está cambiando a un ritmo más acelerado que otras transiciones tecnológicas previas.

Estos cambios afectan de manera distinta según el tipo de puesto, y aún no existe consenso sobre si el impacto neto de la IA en el empleo total del sector será negativo, neutral o positivo.

Temas Relacionados

Ingenieros de softwareInteligencia artificialTrabajoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo será el momento más tenso del regreso de los astronautas de Artemis II: "Volveremos en una bola de fuego"

Penetrarán en la atmósfera terrestre a una altitud de 121.920 metros en una cápsula capaz de soportar temperaturas que alcanzan los 2.760 ℃ durante la reentrada, con una velocidad superior a 40.000 km/h

Cómo será el momento más tenso del regreso de los astronautas de Artemis II: "Volveremos en una bola de fuego"

Bre-B en Colombia vs. Pix en Brasil: principales diferencias entre los sistemas de pagos latinos

Pix tiene una única infraestructura centralizada donde todos los bancos operan bajo el Banco Central de Brasil. Bre-B conecta varias infraestructuras ya existentes en Colombia

Bre-B en Colombia vs. Pix en Brasil: principales diferencias entre los sistemas de pagos latinos

Adiós al HDMI: la tecnología inalámbrica que transmite en 4K sin cables y a más de 30 metros

Su principal ventaja es la facilidad de instalación en televisores, proyectores y salas de reuniones

Adiós al HDMI: la tecnología inalámbrica que transmite en 4K sin cables y a más de 30 metros

Esta es la nueva IA de Meta entrenada por más de 1.000 médicos para hacer consultas

El modelo es capaz de responder dudas clínicas complejas y analizar historias médicas en segundos

Esta es la nueva IA de Meta entrenada por más de 1.000 médicos para hacer consultas

Pensó que la IA le quitaría el trabajo, pero terminó ascendiendo: así cambió la carrera de un programador

La supervisión, planificación y visión de producto ganan protagonismo frente a la escritura manual de software

Pensó que la IA le quitaría el trabajo, pero terminó ascendiendo: así cambió la carrera de un programador
DEPORTES
Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

Revelaron cuántos empleados necesita la Fórmula 1 para organizar una carrera: la impactante cifra de voluntarios

Una Ferrari de F1 que manejó Carlos Reutemann será subastada en una millonaria cifra

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en Inter y preocupa a Lionel Scaloni previo a la Copa del Mundo

La resonante frase de Alejandro Garnacho en torno a su futuro en la selección argentina

Guido Andreozzi volvió a ganarle el duelo a Horacio Zeballos y avanzó a semis del Masters 1000 de Montecarlo

TELESHOW
Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte luego de su frase contra Nicole Neumann: “Es conocida por quilombera”

Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte luego de su frase contra Nicole Neumann: “Es conocida por quilombera”

La pregunta sin filtro de Moria Casán a los hijos de Alberto Olmedo y Jorge Porcel: “¿Ustedes viven del apellido?"

Gerardo Romano contó cómo convive con el Parkinson: “Tuve miedo de morirme y el teatro me salvó”

Dalma Maradona apuntó contra Leopoldo Luque y el equipo que operó a su padre: “Capaz no estábamos tan locas”

Lanzan el primer tráiler oficial de la serie sobre Moria Casán y anuncian la fecha de estreno

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio reveló que los movimientos ciertas aves pueden frenar la propagación de la gripe aviar

Un estudio reveló que los movimientos ciertas aves pueden frenar la propagación de la gripe aviar

Cómo será el momento más tenso del regreso de los astronautas de Artemis II: "Volveremos en una bola de fuego"

El consumo excesivo de edulcorantes puede dejar huellas en el metabolismo de los hijos

La Guardia Costera decomisa más de 2.000 kilos de cocaína valorada en USD 34 millones en el Pacífico

Un misil lanzado por el grupo terrorista Hezbollah dañó instalaciones deportivas de la ciudad israelí de Nahariya