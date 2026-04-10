Por qué el avance de la inteligencia artificial hace que el mundo necesite más ingenieros software

La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar hasta el punto de que figuras como Christopher Pissarides, Nobel de Economía, han advertido que su rápido avance podría llegar a sustituir a quienes la desarrollan, como los ingenieros de software. Sin embargo, algunos mantienen una visión optimista ante este escenario.
Para Aaron Levie, cofundador de la empresa de tecnología Box, la IA ha permitido que las compañías retomen proyectos de programación que antes no eran viables desde el punto de vista económico. En este contexto, se requieren ingenieros capaces de gestionar y rediseñar los flujos de trabajo.
Por qué el mundo necesita más ingenieros de software
El mundo necesita más ingenieros de software ya que la inteligencia artificial ha llegado a todas las áreas de la economía y ellos contribuyen a gestionarla técnicamente.
En diálogo con el portal O’Reilly,el empresario Aaron Levie indicó que la incorporación de agentes de IA puede aumentar entre dos y diez veces la productividad de un ingeniero, lo que vuelve factibles proyectos previamente descartados por su coste.
Esta tendencia no reduce la demanda de software, sino que la expande a toda la economía, incluyendo áreas como marketing, asuntos legales, contabilidad y cualquier función corporativa que pueda beneficiarse de la automatización o la optimización de procesos.
Los ingenieros de software resultan fundamentales para adaptar los flujos de trabajo, organizar la infraestructura de datos y tomar decisiones técnicas sobre el uso de IA o código determinista.
La modernización de los sistemas empresariales y la gestión precisa del contexto en entornos digitales requieren conocimientos técnicos avanzados, lo que consolida la necesidad de profesionales altamente calificados en desarrollo y mantenimiento de software.
Jensen Huang, CEO de Nvidia, frente a la programación con IA
Mientras Aaron Levie expuso una visión optimista sobre el papel de los ingenieros de software, Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, presentó una perspectiva diferente. Durante la World Governments Summit celebrada en Dubái,
Huang afirmó: “Voy a decir algo que puede sonar completamente opuesto a lo que muchos piensan. Probablemente recuerden que, en los últimos 10 o 15 años, casi todos los expertos han insistido en que es fundamental que sus hijos aprendan informática, que todos deberían saber programar”.
“Pero, en realidad, es casi lo contrario. Nuestra tarea es crear tecnología informática que elimine la necesidad de programar, de modo que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Ahora, todos son programadores. Ese es el milagro de la inteligencia artificial”, agregó.
Esto significa que Huang prevé un futuro en el que la inteligencia artificial permita a cualquier persona interactuar con la tecnología mediante el lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos técnicos en programación, como los que posee una persona con formación profesional en ingeniería de software o que cuente con educación especializada en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Cómo ha avanzado la contratación de ingenieros de software con la IA
La contratación de ingenieros de software está en auge en un contexto donde la IA tiene presencia en todos los sectores. Según datos del portal de empleo TrueUp, las ofertas laborales para ingenieros de software alcanzaron su nivel más alto en tres años, y los puestos para gerentes de producto y especialistas en IA también experimentaron un crecimiento importante.
Sin embargo, los datos pueden ser más complejos de lo que sugiere el informe de TrueUp.
Estudios de Brynjolfsson, Humlum y Vestergaard muestran que el trabajo en software de nivel inicial está cambiando a un ritmo más acelerado que otras transiciones tecnológicas previas.
Estos cambios afectan de manera distinta según el tipo de puesto, y aún no existe consenso sobre si el impacto neto de la IA en el empleo total del sector será negativo, neutral o positivo.