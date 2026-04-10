Por qué el avance de la inteligencia artificial hace que el mundo necesite más ingenieros software

La IA permite a las empresas retomar proyectos de software antes inviables por costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar hasta el punto de que figuras como Christopher Pissarides, Nobel de Economía, han advertido que su rápido avance podría llegar a sustituir a quienes la desarrollan, como los ingenieros de software. Sin embargo, algunos mantienen una visión optimista ante este escenario.

Para Aaron Levie, cofundador de la empresa de tecnología Box, la IA ha permitido que las compañías retomen proyectos de programación que antes no eran viables desde el punto de vista económico. En este contexto, se requieren ingenieros capaces de gestionar y rediseñar los flujos de trabajo.

Por qué el mundo necesita más ingenieros de software

El mundo necesita más ingenieros de software ya que la inteligencia artificial ha llegado a todas las áreas de la economía y ellos contribuyen a gestionarla técnicamente.

Se necesitan ingenieros para gestionar y rediseñar flujos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con el portal O’Reilly,el empresario Aaron Levie indicó que la incorporación de agentes de IA puede aumentar entre dos y diez veces la productividad de un ingeniero, lo que vuelve factibles proyectos previamente descartados por su coste.

Esta tendencia no reduce la demanda de software, sino que la expande a toda la economía, incluyendo áreas como marketing, asuntos legales, contabilidad y cualquier función corporativa que pueda beneficiarse de la automatización o la optimización de procesos.

Los ingenieros de software resultan fundamentales para adaptar los flujos de trabajo, organizar la infraestructura de datos y tomar decisiones técnicas sobre el uso de IA o código determinista.

Los ingenieros de software son clave para adaptar procesos, organizar datos y decidir el uso de IA o código tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modernización de los sistemas empresariales y la gestión precisa del contexto en entornos digitales requieren conocimientos técnicos avanzados, lo que consolida la necesidad de profesionales altamente calificados en desarrollo y mantenimiento de software.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, frente a la programación con IA

Mientras Aaron Levie expuso una visión optimista sobre el papel de los ingenieros de software, Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, presentó una perspectiva diferente. Durante la World Governments Summit celebrada en Dubái,

Huang afirmó: “Voy a decir algo que puede sonar completamente opuesto a lo que muchos piensan. Probablemente recuerden que, en los últimos 10 o 15 años, casi todos los expertos han insistido en que es fundamental que sus hijos aprendan informática, que todos deberían saber programar”.

Huang imagina un futuro donde la IA posibilite que cualquier persona use tecnología solo con lenguaje natural. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

“Pero, en realidad, es casi lo contrario. Nuestra tarea es crear tecnología informática que elimine la necesidad de programar, de modo que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Ahora, todos son programadores. Ese es el milagro de la inteligencia artificial”, agregó.

Esto significa que Huang prevé un futuro en el que la inteligencia artificial permita a cualquier persona interactuar con la tecnología mediante el lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos técnicos en programación, como los que posee una persona con formación profesional en ingeniería de software o que cuente con educación especializada en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Cómo ha avanzado la contratación de ingenieros de software con la IA

La contratación de ingenieros de software está en auge en un contexto donde la IA tiene presencia en todos los sectores. Según datos del portal de empleo TrueUp, las ofertas laborales para ingenieros de software alcanzaron su nivel más alto en tres años, y los puestos para gerentes de producto y especialistas en IA también experimentaron un crecimiento importante.

No hay acuerdo sobre si la IA tendrá un efecto negativo, neutro o positivo en el empleo del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los datos pueden ser más complejos de lo que sugiere el informe de TrueUp.

Estudios de Brynjolfsson, Humlum y Vestergaard muestran que el trabajo en software de nivel inicial está cambiando a un ritmo más acelerado que otras transiciones tecnológicas previas.

Estos cambios afectan de manera distinta según el tipo de puesto, y aún no existe consenso sobre si el impacto neto de la IA en el empleo total del sector será negativo, neutral o positivo.