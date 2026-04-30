Nueva serie de códigos de Free Fire para este 30 de abril de 2026: cómo reclamar premios

Free Fire es un título de batalla muy popular en teléfonos inteligentes. (Foto: Garena)

Este jueves 30 de abril, la comunidad de Free Fire tiene habilitada una nueva lista de códigos alfanuméricos válidos para obtener premios exclusivos dentro del juego.

Los usuarios registrados tienen la posibilidad de reclamar recompensas como skins, trajes y diamantes, siempre que validen las combinaciones antes de que expiren o alcancen su límite de uso.

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Además, cada jornada presenta una competencia sostenida para validar los códigos antes de que su vigencia expire o sean utilizados por otros usuarios. Por esta razón, se presentan los códigos y todo lo que se debe saber para canjearlos de forma fácil y segura.

Cuáles son los códigos de Free Fire para hoy y cómo canjearlos

Para la jornada de hoy hay más de 20 combinaciones para canjear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista publicada este jueves incluye más de 20 combinaciones alfanuméricas. Estos códigos permiten acceder a premios que van desde diamantes, el recurso esencial para compras en la tienda, hasta objetos de edición limitada. Las combinaciones activas para hoy son las siguientes:

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FFSGT7KNFQ2X.

FPSTQ7MXNPY5.

4N8M2XL9R1G3.

H8YC4TN6VKQ9.

FF6YH3BFD7VT.

B1RK7C5ZL8YT.

4ST1ZTBZBRP9.

BR43FMAPYEZZ.

UPQ7X5NMJ64V.

S9QK2L6VP3MR.

FFR4G3HM5YJN.

6KWMFJVMQQYG.

FZ5X1C7V9B2N.

FT4E9Y5U1I3O.

FP9O1I5U3Y2T.

FM6N1B8V3C4X.

FA3S7D5F1G9H.

FK3J9H5G1F7D.

FU1I5O3P7A9S.

F7F9A3B2K6G8.

FE2R8T6Y4U1I.

Para realizar el canje, los usuarios deben ingresar al portal oficial de recompensas y acceder con una cuenta vinculada a Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado no permiten el acceso a estos beneficios, y es fundamental que los códigos se introduzcan exactamente como aparecen, porque cualquier error puede bloquear el proceso.

Qué premios se pueden reclamar con los códigos de Free Fire

Las recompensas permiten mayor personalización en el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de recompensas ofrece incentivos que incluyen diamantes, trajes y skins de armas. Los diamantes destacan entre los premios más solicitados, dado que son el recurso central para transacciones internas y desbloqueos de contenido.

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También, los códigos otorgan accesorios, elementos de colección y objetos exclusivos, cuya disponibilidad varía según la región y la demanda de los jugadores.

Durante fechas conmemorativas, como aniversarios o celebraciones especiales, la cantidad y diversidad de códigos suele incrementarse, ampliando el rango de premios disponibles.

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Los objetos de edición especial, como trajes temáticos o accesorios poco habituales, suelen estar disponibles solo por tiempo limitado y fuera de la oferta regular de la tienda virtual del videojuego.

Cuál es la vigencia de los códigos y cómo saber si un código está disponible

Hay que realizar el canje rápido en la plataforma oficial antes que el código expire. (Foto: Garena)

La validez de los códigos está sujeta a la demanda y la disponibilidad regional. Cada combinación puede caducar rápidamente si la cantidad de usuarios que la utiliza alcanza el límite establecido por la empresa.

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Al intentar el canje, si aparece el mensaje “código inválido o expirado”, suele ser porque la vigencia finalizó o el código fue utilizado previamente. En esos casos, la única opción es esperar la próxima actualización de códigos que realiza Garena.

La pauta principal consiste en ingresar lo antes posible al portal oficial y validar las combinaciones para asegurar la obtención de las recompensas. Las recompensas suelen acreditarse en menos de 24 horas desde la validación, aunque este plazo puede variar según el tipo de premio y la región.

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Qué considerar al momento de descargar y jugar Free Fire en un celular

Una de las tiendas seguras para descargar el videojuego es Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Se requiere una cuenta registrada y vinculada a una de las plataformas autorizadas. El juego debe ser descargado únicamente desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

El dispositivo debe contar con espacio de almacenamiento suficiente y una conexión estable a internet, para completar el proceso de canje y recibir las recompensas.

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Asimismo, el uso de aplicaciones obtenidas fuera de los canales oficiales representa un riesgo para la ciberseguridad. Los programas no verificados pueden facilitar el robo de cuentas, la filtración de datos personales o afectar el funcionamiento del dispositivo, y las versiones piratas carecen de actualizaciones periódicas.