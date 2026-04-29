Tecno

Nuevo videojuego gratuito en Steam por tiempo limitado, así lo puedes descargar en tu PC

La oferta temporal permite a los gamers probar géneros distintos y descubrir propuestas originales, contribuyendo a la diversidad y creatividad en la industria del videojuego digital

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aeonic gratis en Steam: experiencia narrativa única disponible solo hasta el 29 de abril - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, una de las plataformas líderes en distribución de videojuegos para PC, vuelve a sorprender a su comunidad con una nueva promoción. Si buscas ampliar tu biblioteca digital sin gastar dinero, este es el momento ideal: el título Aeonic puede conseguirse gratis, pero solo hasta el 29 de abril a las 23:00h (hora peninsular española).

Pasado ese plazo, el juego volverá a tener su precio habitual, así que es una oportunidad que conviene aprovechar. El interés por estas ofertas no es casualidad. Los juegos gratuitos en Steam permiten experimentar nuevas propuestas, descubrir géneros diferentes y apoyar a estudios independientes, todo de manera gratuita.

PUBLICIDAD

Aeonic, en particular, destaca por alejarse de los esquemas tradicionales y ofrecer una experiencia narrativa única.

¿Qué es Aeonic y por qué vale la pena probarlo?

Aeonic es una experiencia interactiva minimalista, más cercana a una novela visual o libro interactivo que a un videojuego convencional. El juego propone avanzar a través de distintas “diapositivas” que representan diferentes eras de la historia, combinando textos y sencillas ilustraciones.

PUBLICIDAD

A lo largo del recorrido, el jugador toma decisiones puntuales que alteran el rumbo de los acontecimientos, generando bifurcaciones en la trama y distintos desenlaces posibles.

A diferencia de otros títulos, Aeonic prescinde de acción, puzles o sistemas de progresión complejos. El foco está en la narrativa, la exploración de ideas y el impacto de las decisiones. Esta simplicidad lo convierte en una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia reflexiva, centrada en las consecuencias de las elecciones humanas a lo largo del tiempo.

Características principales de Aeonic

  • Narrativa interactiva: El avance se realiza leyendo texto y eligiendo entre dos opciones en momentos clave, lo que determina el desarrollo de cada era histórica.
  • Sencillez y minimalismo: No existen mecánicas complejas ni desafíos tradicionales; el atractivo radica en explorar los diferentes caminos posibles de la historia.
  • Rejugabilidad: Las bifurcaciones y múltiples desenlaces animan a volver a jugar para descubrir todas las alternativas.
  • Duración breve: Aeonic está pensado para partidas cortas, perfectas para una tarde de relax o para quienes buscan algo diferente a los juegos convencionales.

Cómo descargar Aeonic gratis en Steam: guía paso a paso

Vista trasera de una persona con auriculares, sentada en una habitación oscura mirando una pantalla grande con una imagen desenfocada de un paisaje natural.
Basta con añadir el juego a la biblioteca antes del 29 de abril para disfrutar de una aventura interactiva con múltiples desenlaces y exploración de eras históricas, sin costo alguno - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Accede a Steam: Abre la aplicación de Steam en tu PC o visita store.steampowered.com.
  2. Busca el juego Aeonic: Utiliza la barra de búsqueda o navega por la sección de juegos gratuitos y novedades destacadas.
  3. Añade el juego a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de Aeonic mientras el precio esté marcado como 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición: El juego quedará guardado en tu biblioteca de Steam de forma indefinida, aunque no lo descargues de inmediato. Podrás instalarlo en cualquier momento, incluso después de que termine la promoción.

Cómo aprovechar las promociones de Steam

  • Revisa la sección de juegos gratuitos y promociones con frecuencia, ya que las ofertas pueden cambiar sin previo aviso.
  • Activa las notificaciones de Steam para enterarte al instante de nuevos lanzamientos y juegos gratis.
  • Explora títulos relacionados o recomendados, ya que suelen estar en oferta junto con los juegos gratuitos.
  • Comparte las promociones con amigos para disfrutar juntos de nuevas experiencias y descubrir propuestas originales.

La incorporación regular de juegos gratuitos en Steam no solo diversifica la oferta para los jugadores, también impulsa la creatividad y la innovación en la industria. Probar títulos como Aeonic es una forma inteligente de descubrir nuevas ideas y apoyar a desarrolladores independientes, todo sin invertir dinero.

No dejes pasar esta oportunidad: revisa tu cuenta de Steam, añade Aeonic a tu biblioteca y disfruta de una experiencia narrativa diferente. Steam sigue siendo el escaparate clave para quienes buscan variedad y propuestas frescas en el mundo del gaming en PC.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosJuegos gratisPCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Criptomonedas: cómo ha cambiado su valor en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, registró un cambio de 1,51% en las últimas 24 horas

Criptomonedas: cómo ha cambiado su valor en las últimas horas

El usuario silencioso que solo hace scroll: por qué gana más en redes sociales que quienes comentan

Un estudio de Frontier in Psychology identificó cuatro factores que explican este comportamiento

El usuario silencioso que solo hace scroll: por qué gana más en redes sociales que quienes comentan

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

La reglamentación aprobada por la Comisión Europea abarca una amplia categoría de productos denominados “Fuentes de alimentación externas”

Europa cambia las reglas del juego: USB-C será obligatorio en los cargadores desde 2028

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

El agente de programación Cursor realizaba una tarea rutinaria cuando decidió eliminar la base de datos para resolver una discrepancia de credenciales

El lado oscuro de la IA: el agente de Claude borró todos los datos de una empresa sin aviso

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

Además de la asistencia proactiva, el código de la beta revela otros ajustes en la aplicación

Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden
DEPORTES
Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Ecuador: encontraron muerto a un ex futbolista en un auto tras una reunión con tres mujeres

El fiscal general de California alerta sobre riesgo de fraude en entradas para Juegos Olímpicos LA28

Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Miami

Gerrard habló sin filtros sobre Salah y Slot: “Nadie quiere que la historia termine bajo una nube”

TELESHOW
Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Gastón Dalmau le contó a Mario Pergolini la enfermedad que atravesó en la infancia: “No podía juntarme con amigos”

Tiene 19 años, es modelo y descolocó a Darío Barassi al contarle qué haría si fuese famosa

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

INFOBAE AMÉRICA

El rial iraní se hunde a mínimos históricos mientras el petróleo escala por la parálisis diplomática entre Washington y Teherán

El rial iraní se hunde a mínimos históricos mientras el petróleo escala por la parálisis diplomática entre Washington y Teherán

EN VIVO: Trump lanzó un ultimátum a Irán ante el colapso del rial y el alza del petróleo

Las imágenes del momento en que el Servicio Secreto disparó contra el hombre que quería matar a Trump

Uruguay discute una nueva reforma previsional, que cambia el diseño en los fondos privados de pensiones

El tribunal surcoreano condenó al ex presidente Yoon Suk Yeol a siete años de prisión