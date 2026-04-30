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Modo ‘liquid glass’ en WhatsApp: cuál es el requisito para obtener este nuevo aspecto en tus chats

La actualización está llegando primero a dispositivos iOS, aunque su despliegue es gradual

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WhatsApp
El modo Liquid Glass transforma la interfaz de WhatsApp con efectos de profundidad y transparencias. (Europa Press)

La aplicación de mensajería WhatsApp ha iniciado el despliegue global de Liquid Glass, su nuevo diseño visual, que introduce efectos de profundidad, transparencias y un estilo contemporáneo en los chats. La actualización, que se presenta como un salto estético, requiere dispositivos actualizados para poder aprovecharla. El cambio apunta a mejorar la experiencia de usuario y a mantener la app alineada con las tendencias actuales en interfaces móviles.

Liquid Glass es un nuevo lenguaje de diseño para WhatsApp, caracterizado por elementos translúcidos, animaciones suaves y una sensación renovada de profundidad en la interfaz. Los cambios más notorios abarcan una barra de pestañas flotante y transparente, que simula estar suspendida sobre la pantalla, con bordes suaves y efectos cristalinos. El teclado y otros componentes interactivos también adoptan una apariencia de vidrio, integrándose visualmente con el fondo de la aplicación.

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El rediseño incluye animaciones más refinadas y menús contextuales renovados, que otorgan mayor coherencia visual y una experiencia más fluida. El despliegue de Liquid Glass es automático para quienes cumplen con los requisitos y hayan instalado la última versión de la aplicación. No existe una opción manual para activar o desactivar este nuevo aspecto.

Whatsapp
Solo quienes cuenten con la versión más reciente de WhatsApp pueden acceder al nuevo diseño. (Reuters)

Requisitos técnicos: quiénes pueden acceder a Liquid Glass

Para utilizar la interfaz Liquid Glass en iOS, se debe contar con la versión 26.14.76 de WhatsApp, disponible en la App Store. El desarrollo se encuentra en fase de lanzamiento gradual, por lo que todavía no está disponible para todos los dispositivos. La empresa evalúa el desempeño de la función y las reacciones de los usuarios antes de activarla en todas las cuentas.

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Existen modelos de teléfonos que ya no recibirán actualizaciones ni podrán acceder al modo Liquid Glass. Entre los afectados figuran iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, Samsung Galaxy S3, Note 2, S4 Mini, Moto G (primera generación), Sony Xperia Z, LG Optimus G y Nexus 4. Si se utiliza uno de estos equipos, la aplicación muestra una alerta informando sobre el fin del soporte, especialmente para quienes tengan Android 5.0 o 5.1 antes del 8 de septiembre de este año.

WhatsApp justifica la eliminación de soporte para sistemas obsoletos con tres argumentos: seguridad, compatibilidad y eficiencia. La empresa sostiene que mantener la compatibilidad con dispositivos antiguos limita la capacidad para ofrecer funciones innovadoras y proteger la privacidad de los usuarios.

Usuarios con teléfonos antiguos no podrán activar el modo Liquid Glass ni recibir futuras funciones. (Reuters)
Usuarios con teléfonos antiguos no podrán activar el modo Liquid Glass ni recibir futuras funciones. (Reuters)

Cómo intentar activar Liquid Glass y recomendaciones para usuarios

La mejor manera de acceder al nuevo diseño es actualizar WhatsApp a la versión más reciente desde la Play Store en Android o la App Store en iPhone. Una vez instalado, basta con abrir la aplicación y comprobar si ya se ha aplicado el cambio visual. Si no aparece el nuevo aspecto, no existe un método manual para forzar la actualización: el usuario debe esperar a que la función se habilite automáticamente, lo que podría suceder en los próximos días o semanas, según la estrategia de lanzamiento progresivo.

Este despliegue escalonado permite a WhatsApp perfeccionar el rediseño y resolver posibles incidencias antes de aplicarlo de forma generalizada. Mientras tanto, la empresa prevé extender esta estética a más apartados de la aplicación, como el reproductor de notas de voz y otras funciones interactivas.

Las recomendaciones para los usuarios se centran en mantener WhatsApp actualizada y prestar atención a los cambios visuales que se irán sumando gradualmente. Así se asegura el acceso a mejoras en diseño y usabilidad sin necesidad de realizar configuraciones especiales.

Mantener la aplicación actualizada es clave para disfrutar de los nuevos cambios en WhatsApp. (Europa Press)
Mantener la aplicación actualizada es clave para disfrutar de los nuevos cambios en WhatsApp. (Europa Press)

El impacto de Liquid Glass en la evolución de la app

La introducción de Liquid Glass transforma la apariencia de WhatsApp y subraya la apuesta de la empresa por una experiencia de usuario más moderna y segura. La actualización refuerza la tendencia de la industria hacia interfaces dinámicas y adaptativas, al tiempo que excluye definitivamente a los dispositivos fuera del ciclo de soporte.

WhatsApp ya ha comenzado a notificar a los usuarios afectados sobre el fin del soporte, una medida que busca garantizar el funcionamiento óptimo y la protección de datos en los equipos compatibles. El proceso de actualización continuará durante los próximos meses, con el objetivo de que el nuevo diseño llegue a la mayor cantidad posible de cuentas activas.

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