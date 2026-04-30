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El papel higiénico dice adiós en 2026: este dispositivo hace lo mismo y ahorra dinero

Los inodoros inteligentes ofrecen limpieza con agua regulable y secado automático

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Vista frontal del torso de una persona sosteniendo dos paquetes de rollos de papel higiénico, con una gran 'X' roja brillante cubriendo la imagen.
Los inodoros inteligentes reemplazan al papel higiénico como opción de higiene en los hogares del mundo en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el papel higiénico fue el recurso estándar en la higiene personal doméstica. En 2026, una tendencia tecnológica ha comenzado a desplazarlo en hogares de todo el mundo: los inodoros inteligentes o washlets han dejado de ser una rareza exótica reservada a hoteles de lujo o la vida en Japón para convertirse en una alternativa cada vez más accesible.

El cambio no se limita a una cuestión de confort. El auge de estos dispositivos responde a la búsqueda de mayor eficiencia, ahorro y compromiso ambiental en la vida cotidiana.

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Qué es un inodoro inteligente y cómo funciona

Un inodoro inteligente integra en un solo equipo las funciones clásicas del inodoro y el bidet, potenciadas con tecnología avanzada. Su origen se remonta a Japón, donde el washlet se convirtió en elemento cotidiano y símbolo de confort e innovación. El centro de estos dispositivos es el sistema de limpieza con agua regulable, que permite al usuario ajustar la temperatura, la presión y la dirección del chorro desde un panel digital, mando a distancia o botón lateral.

El funcionamiento consiste en que al terminar de usar el baño, el usuario activa el chorro de agua, ajustado a sus preferencias, y posteriormente el secador automático con aire caliente. Todo el proceso se completa sin necesidad de papel higiénico ni productos desechables, eliminando el contacto directo que puede provocar irritaciones o infecciones, especialmente en personas con piel sensible.

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Un hombre con barba y camiseta azul rechaza un rollo de papel higiénico con la mano, mientras señala un inodoro inteligente blanco iluminado en un baño moderno.
Los inodoros inteligentes reemplazan al papel higiénico como opción de higiene en los hogares del mundo en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos avanzados suman funciones como apertura y cierre automático de tapa, sensores de presencia, iluminación LED nocturna y programas de esterilización por luz ultravioleta. Estos dispositivos incorporan materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza, contribuyendo a un entorno más seguro y saludable.

Principales ventajas frente al papel higiénico

La diferencia clave entre el papel higiénico y los inodoros inteligentes está en la profundidad y suavidad de la limpieza. El papel proporciona una limpieza superficial basada en la fricción, que puede causar irritaciones y no siempre elimina todos los residuos. En cambio, la limpieza con agua remueve los restos de manera más eficaz y suave, disminuyendo la proliferación de bacterias y cuidando la piel.

Otra ventaja destacada radica en la reducción del uso de productos como fragancias, químicos o toallitas húmedas, que pueden provocar irritaciones o problemas dermatológicos. El secado automático elimina la necesidad de toallas o papel, completando la higiene de forma integral. Así, los inodoros inteligentes transforman la rutina diaria, proponiendo una experiencia más cómoda, precisa y menos agresiva.

Plano medio de un inodoro inteligente blanco con tapa cerrada y un panel de control digital táctil que muestra íconos azules, ubicado en un baño moderno.
Los inodoros inteligentes contribuyen a un entorno más higiénico gracias a materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se preguntan qué son los inodoros inteligentes y por qué reemplazan al papel higiénico, la respuesta es sencilla: estos dispositivos automatizan la limpieza con agua y aire, garantizando mayor higiene y comodidad, al tiempo que eliminan el contacto manual y minimizan el uso de productos descartables.

Cómo es su impacto ambiental y ahorro de recursos

El proceso de fabricación y distribución del papel higiénico involucra tala de árboles, uso de químicos blanqueadores y generación de residuos sólidos. Al reducir y, en muchos casos, eliminar la necesidad de papel, los inodoros inteligentes contribuyen a disminuir la demanda de recursos forestales y la acumulación de desechos.

Aunque el sistema utiliza agua, está diseñado para optimizar su consumo. Un inodoro tradicional puede gastar entre 7,5 y 26,5 litros por descarga, según la Fundación Aqua, mientras que los modelos inteligentes apenas consumen 3,8 litros, lo que representa un ahorro de hasta 70 % por uso.

Un inodoro inteligente blanco con pantalla digital y luz ambiental en un baño moderno con azulejos grises, un tocador de madera y un espejo iluminado.
El impacto ambiental se reduce al evitar la tala de árboles y la utilización de químicos blanqueadores necesarios para producir papel higiénico convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una familia de cuatro personas, que utiliza el baño unas 16 veces al día, el ahorro mensual puede superar los 1.000 litros y, al año, más de 12.000 litros.

Estos equipos suelen contar con certificaciones como EDGE y WaterSense, que garantizan el cumplimiento de estándares internacionales en eficiencia, sostenibilidad y desempeño. Además, la reducción del consumo de papel implica menos residuos sólidos y menor demanda en la cadena de producción y distribución.

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