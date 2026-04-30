Microsoft tiene un plan para seguir compitiendo: reducir su plantilla de trabajo en los próximos meses

Microsoft anuncia reducción de plantilla pese a su sólido crecimiento financiero, enfatizando la eficiencia y la agilidad como objetivos clave.(REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Microsoft tiene previsto reducir su plantilla de trabajdores en los próximos trimestres. Durante la conferencia de resultados del tercer trimestre fiscal de 2026, la directora financiera Amy Hood fue clara al anticipar la situación que está por vivir la empresa.

El anuncio llega en un contexto de transformación interna y fuertes exigencias de eficiencia, a pesar del notable crecimiento financiero de la firma.

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La decisión de reducir el número de trabajadores no surge de una coyuntura de crisis, sino de una estrategia orientada a mejorar la agilidad y la capacidad de respuesta de la organización.

Hood explicó ante los analistas que Microsoft “continúa evolucionando su forma de operar para aumentar el ritmo y la agilidad”, motivo por el cual esperan que la plantilla disminuya en términos interanuales en el próximo ejercicio fiscal, que abarca de julio de 2026 a junio de 2027.

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El recorte de personal de Microsoft responde a una estrategia de optimización interna y no a un contexto de crisis o malos resultados.(REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Qué dice Microsoft sobre la pronta salida de trabajadores

La comunicación de Amy Hood no fue un hecho aislado ni improvisado. Antes de la conferencia con inversores, la propia Hood envió una nota interna a los empleados en la que destacaba la necesidad de funcionar con “mayor ritmo” y equipos “más compactos y responsables”.

Esta directiva se enmarca en una serie de recientes cambios organizativos que buscan ajustar la estructura interna de Microsoft a las nuevas demandas del mercado.

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El mensaje de la directora financiera fue directo: la reducción de plantilla es parte de un proceso de adaptación, no una reacción a malos resultados. Según lo expresado, la empresa pretende conformar equipos más pequeños, eficientes y con responsabilidades claras.

Microsoft ha ofrecido recientemente programas de retiro voluntario, especialmente dirigidos a trabajadores veteranos cuya suma de años de servicio y edad alcanza los 70 años o más. Esta medida afecta potencialmente al 7% de la plantilla estadounidense, es decir, cerca de 8.750 empleados sobre un total de 125.000.

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Microsoft implementa programas de retiro voluntario para empleados veteranos, que podrían impactar hasta un 7% de la plantilla en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas salidas voluntarias buscan reducir costos y alinear la estructura de la empresa con su nuevo modelo operativo, que privilegia la flexibilidad y la capacidad de reacción ante los cambios del sector.

La propia Amy Hood lo resumió durante la llamada con analistas al afirmar que la evolución en la forma de trabajar es esencial para mantener el liderazgo y adaptarse a las nuevas exigencias.

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Resultados económicos de Microsoft en el trimestre

Las decisiones sobre personal contrastan con la robustez de los resultados económicos presentados por la compañía. En el tercer trimestre fiscal de 2026, Microsoft reportó un beneficio neto de 31.778 millones de dólares, un 23% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos subieron un 18% y alcanzaron los 82.900 millones, superando las previsiones de los analistas.

En términos de beneficios por acción, la empresa también superó expectativas, con 4,27 dólares frente a los 3,46 del año anterior y las previsiones de 4,06 dólares. Además, Microsoft devolvió 10.200 millones a los accionistas mediante dividendos y recompras de acciones durante este periodo.

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En el tercer trimestre fiscal de 2026, Microsoft reporta un beneficio neto de 31.778 millones de dólares, un 23% más que en 2025.(REUTERS/Max Cherney/File Photo)

La división de nube y servicios, en particular Azure, ha sido uno de los motores principales del crecimiento. Azure aumentó sus ingresos un 40%, por encima de las previsiones del mercado, y la división ‘Intelligent Cloud’ reportó 34.700 millones de dólares, un 30% más que el año anterior. El negocio de inteligencia artificial generó más de 37.000 millones en ingresos anuales, un incremento del 123%.

Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft, enfatizó que la compañía se centra en “ofrecer infraestructura y soluciones de nube e IA que permitan a todas las empresas maximizar sus resultados en la era de la computación automatizada”. Por su parte, Amy Hood destacó la “sólida ejecución y la creciente demanda de Microsoft Cloud” como factores que han permitido superar las expectativas en ingresos, ganancias operativas y beneficios por acción.

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