Encontrar series y películas será más fácil: Netflix actualiza su aplicación con nuevas funciones personalizadas

Netflix lanza actualización para su app móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Netflix presentó una renovación de su aplicación móvil con nuevas herramientas diseñadas para facilitar el descubrimiento de contenido de manera más rápida y personalizada. La actualización incorpora un sistema de navegación optimizado para celulares y una nueva función llamada “Clips”, un feed vertical de videos cortos que recomienda series, películas y especiales según los gustos de cada usuario.

La compañía busca mejorar la experiencia de navegación en un momento en que el catálogo de plataformas de streaming es cada vez más amplio y competitivo. Con millones de títulos disponibles entre películas, documentales, series y programas, encontrar algo para ver se convirtió en uno de los principales desafíos para los usuarios.

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La nueva experiencia móvil apunta justamente a resolver ese problema. Según explicó Netflix, el rediseño está pensado para ofrecer una exploración más intuitiva, visual y rápida desde dispositivos móviles.

Netflix busca con su actualización mejorar el uso de la app desde el celular. (Netflix)

Uno de los principales cambios es la llegada de “Clips”, una herramienta inspirada en el formato vertical popularizado por redes sociales y plataformas de videos cortos. A través de este feed, los usuarios pueden ver fragmentos de contenido seleccionados en función de sus preferencias y hábitos de consumo.

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La idea es que las personas descubran nuevas producciones sin necesidad de navegar durante largos minutos entre categorías y recomendaciones tradicionales. Con solo deslizar la pantalla, la aplicación mostrará avances personalizados de series, películas y especiales relacionados con los intereses de cada perfil.

Netflix explicó que esta función no se limita únicamente a mostrar fragmentos de video. Desde el propio feed, los usuarios podrán agregar títulos a “Mi lista”, compartir contenido o acceder directamente a la producción completa si desean verla.

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Netflix transforma su aplicación móvil. EFE/EPA/NEIL HALL

La compañía también adelantó que en futuras actualizaciones “Clips” incorporará transmisiones en vivo y colecciones organizadas por géneros, intereses o tendencias específicas. Esto ampliará las opciones de descubrimiento dentro de la plataforma y acercará aún más la experiencia al consumo rápido que domina actualmente en aplicaciones móviles.

El cambio forma parte de una estrategia más amplia de Netflix para mantener su liderazgo dentro de la industria del streaming. Durante los últimos años, la competencia aumentó considerablemente con el crecimiento de servicios como Disney+, Max, Prime Video y otras plataformas regionales.

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Ante este escenario, las empresas ya no compiten únicamente por tener más contenido, sino también por ofrecer mejores sistemas de recomendación y experiencias de usuario más cómodas.

Netflix tiene planeado incorporar transmisiones en vivo y etiquetas por género. REUTERS/Dado Ruvic

El consumo desde celulares también se volvió una prioridad para las plataformas. Cada vez más personas utilizan dispositivos móviles como principal vía para ver series, películas o videos cortos, especialmente entre públicos jóvenes acostumbrados a interfaces rápidas y visuales.

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Netflix adapta ahora parte de esa lógica a su aplicación móvil. El formato vertical de “Clips” recuerda directamente a experiencias populares en redes sociales como TikTok o Instagram Reels, donde los algoritmos muestran contenido personalizado en pocos segundos.

Sin embargo, la plataforma busca diferenciarse utilizando esos fragmentos como puerta de entrada hacia contenidos más largos dentro de su propio catálogo.

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Netflix se adapta al formato de clips. REUTERS/Mike Blake

La actualización también refleja cómo la inteligencia artificial y los sistemas de recomendación se han convertido en herramientas centrales para las plataformas de streaming. Los algoritmos analizan constantemente hábitos de reproducción, géneros favoritos, tiempo de visualización y comportamiento de navegación para sugerir contenido más preciso.

En el caso de Netflix, estas recomendaciones personalizadas forman parte de su estrategia desde hace años, pero ahora adquieren un formato más dinámico y adaptado al uso móvil.

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La empresa no anunció cambios en los precios de sus planes junto con esta actualización. Actualmente, el acceso a la plataforma sigue dependiendo del tipo de suscripción elegida, que varía según la calidad de imagen y la cantidad de dispositivos simultáneos permitidos.

Pese a su nueva actualización, Netflix ha decidido no alzar sus precios. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Con esta renovación, Netflix apuesta por simplificar una experiencia que se volvió cada vez más compleja debido a la enorme cantidad de contenido disponible. Encontrar rápidamente algo para ver ya es casi tan importante como el contenido mismo.

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La compañía busca así mantener la atención de los usuarios en un mercado donde el tiempo de decisión es cada vez más corto y donde las plataformas necesitan captar interés en cuestión de segundos desde la pantalla del celular.