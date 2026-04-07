VOID es una herramienta de código abierto disponible en plataformas como GitHub y Hugging Face. (Composición Infobae: REUTERS/Francis Mascarenhas / Netflix)

Netflix presenta VOID, la IA capaz de borrar objetos de video sin dejar huella. Esta nueva herramienta, desarrollada en colaboración con la Universidad de Sofía, redefine la edición audiovisual al ofrecer la posibilidad de eliminar no solo elementos en movimiento, sino también las interacciones que mantienen con otros objetos y el entorno, logrando resultados visualmente coherentes y naturales.

Cómo funciona VOID: tecnología avanzada para edición de video

VOID, acrónimo de Video Object and Interaction Deletion, se basa en una arquitectura de inteligencia artificial denominada CogVideoX, optimizada específicamente para el procesamiento de imágenes en secuencias de video.

Su innovación radica en el uso de una máscara cuádruple sensible a las interacciones, que identifica y clasifica cuatro áreas: el objeto a eliminar, las zonas superpuestas, las partes con las que interactúa y el fondo que debe preservarse.

El entrenamiento de VOID se realizó a partir de dos fuentes principales: HUMOTO y Kubric. (Netflix)

El proceso de edición comienza con una primera pasada en la que VOID elimina el objeto y sus interacciones. Si se detecta algún error visual, el modelo realiza una segunda revisión para estabilizar la forma de los objetos y asegurar que la trayectoria y coherencia se mantengan en toda la secuencia.

Esta capacidad de trabajar sobre las relaciones entre objetos representa una mejora sustancial respecto a los métodos tradicionales, que suelen limitarse a rellenar el fondo sin reparar en las alteraciones que dejan en los objetos adyacentes.

El entrenamiento de VOID se realizó a partir de dos fuentes principales: HUMOTO, que aporta datos sobre interacciones humanas y objetos, y Kubric, centrado en la manipulación entre objetos, ambos con simulaciones físicas realistas. Esta base de datos permitió que el modelo aprendiera a gestionar situaciones complejas y a ofrecer resultados creíbles incluso en escenas de alta interacción.

Ejemplo de una edición de video con VOID. (huggingface.co)

Aplicaciones prácticas, ejemplos y posibles riesgos de la IA VOID

El lanzamiento de VOID como herramienta de código abierto en plataformas como GitHub y Hugging Face abre la puerta a que creadores, investigadores y entusiastas experimenten con sus capacidades sin restricciones comerciales.

Entre las demostraciones oficiales, destaca un ejemplo donde la IA elimina una prensa que aplasta a un pato de goma: a diferencia de otros modelos que borran la prensa pero dejan el pato deformado, VOID logra restaurar el pato intacto, editando tanto el objeto eliminado como su interacción.

Esta tecnología permite a los usuarios eliminar personas, modificar acciones o transformar escenas con una naturalidad que antes no era posible. El potencial creativo es enorme, desde la producción audiovisual profesional hasta la experimentación en redes sociales o proyectos de investigación.

Ejemplo de una edición de video con VOID. (huggingface.co)

Sin embargo, la sofisticación de VOID también implica riesgos. El propio avance en la edición de video plantea preocupaciones sobre la manipulación de contenido y la desinformación.

Al facilitar la alteración de escenas e interacciones sin dejar rastros evidentes, se difumina aún más la frontera entre la realidad y la ficción, incrementando la necesidad de una reflexión ética sobre su uso y el desarrollo de herramientas de verificación visual.

Todo sobre Netflix Playground

El catálogo infantil de Netflix se expande con la llegada de Netflix Playground, una aplicación especialmente diseñada para que niños de hasta ocho años puedan explorar, jugar y aprender junto a sus personajes favoritos en un entorno seguro.

El catálogo de Netflix Playground incluye a Peppa Pig, Elmo y los amigos de Plaza Sésamo en actividades interactivas diseñadas para estimular la creatividad y el aprendizaje.

A partir del 28 de abril de 2026, padres y madres tendrán acceso a esta plataforma sin anuncios ni compras integradas, garantizando así una experiencia protegida y libre de distracciones comerciales.

Netflix Playground estará incluida sin costo adicional en todas las suscripciones de Netflix. Solo será necesario descargar la aplicación en un smartphone o tablet, iniciar sesión y acceder a una biblioteca de juegos y actividades que pueden disfrutarse tanto en línea como sin conexión, lo que resulta ideal para viajes o situaciones en las que no haya acceso a internet.

La aplicación incorpora funciones específicas para personalizar la experiencia de los menores y reforzar la seguridad, como la creación de perfiles individuales, el control por edad, la posibilidad de bloquear títulos, la protección de perfiles adultos mediante PIN y un historial de visualización accesible para los padres.

Entre las propuestas de Netflix Playground destacan actividades educativas y de entretenimiento protagonizadas por personajes reconocidos como Peppa Pig, Elmo y los amigos de Plaza Sésamo, con juegos centrados en el cuidado de animales, la conducción de autobuses o la creación musical, todo en un ambiente pensado para estimular el aprendizaje y la autonomía infantil.