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¿Cansado de activar y desactivar el WiFi? Así puedes programarlo en tu iPhone

Apple no incorpora esa función de forma nativa en iOS, pero la app Atajos, disponible en la App Store, permite construir esa automatización en pocos pasos

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WiFi - iPhone - internet - tecnología - 30 de abril
Apagarlo manualmente al salir resuelve ese problema, pero obliga al usuario a recordarlo cada vez. (Composición Infobae: REUTERS/Shannon Stapleton / Captura iPhone)

Dejar el WiFi siempre encendido consume batería sin que el usuario lo note: el teléfono busca redes de forma continua en segundo plano, igual que hace con el Bluetooth y el NFC. La buena noticia es que los iPhone permiten automatizar ese proceso para que la conexión se active sola al llegar a casa y se apague al salir, sin tocar nada manualmente.

Por qué conviene automatizar el WiFi en lugar de dejarlo siempre activo

Tener el WiFi permanentemente encendido tiene una ventaja clara: el teléfono se conecta de forma automática a cualquier red conocida en cuanto entra en rango. Pero tiene un costo que muchos ignoran. Mientras no hay ninguna red disponible, el dispositivo sigue rastreando el entorno en busca de señales, lo que drena la batería de forma silenciosa.

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Apagarlo manualmente al salir resuelve ese problema, pero obliga al usuario a recordarlo cada vez. La alternativa es dejar que el propio teléfono tome esa decisión según la ubicación.

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Así puedes programarlo en tu iPhone. (Composición Infobae: iPhone)

Algunos fabricantes de Android, como Samsung y Google con sus Pixel, incluyen una función nativa que activa el WiFi cuando el teléfono detecta proximidad a una red guardada. En el caso de los Pixel, esa lógica se extiende a otras versiones de Android relativamente limpias, aunque con un matiz: la función enciende la conexión al acercarse, pero no la apaga al alejarse. Eso último hay que hacerlo a mano.

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Cómo programar el WiFi automático en iPhone con la app Atajos

Apple no incorpora esa función de forma nativa en iOS, pero la app Atajos, disponible en la App Store, permite construir esa automatización en pocos pasos. El resultado es el mismo: el WiFi se activa al llegar a un lugar y se desactiva al salir.

El proceso para programar la activación es el siguiente. Hay que abrir Atajos y acceder al menú “Automatización” en la barra inferior central. Desde ahí, se pulsa “Nueva automatización”, se elige la opción “Llegar” y se selecciona la ubicación deseada, por ejemplo la dirección de casa. Hay que marcar “Ejecutar inmediatamente” y pulsar “Siguiente”.

Un celular Samsung Android antiguo con pantalla agrietada muestra "Wi-Fi is Repeater" sobre una mesa, enviando ondas WiFi a una laptop, tablet y TV.
Google, con sus Pixel, incluye una función nativa que activa el WiFi cuando el teléfono detecta proximidad a una red guardada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la automatización, se entra en “Nueva automatización vacía”, luego en “Añadir acción” y se busca “Wi-Fi”. Al seleccionar el ajuste “Definir red WiFi”, la acción quedará configurada como “Activar WiFi”. Con eso queda lista la primera parte.

Para programar el apagado automático al salir, hay que repetir el mismo proceso desde el inicio, pero eligiendo “Salir” en lugar de “Llegar”. Al llegar al paso de la acción, se cambia “Activar Wi-Fi” por “Desactivar Wi-Fi”. Al guardar, el iPhone tendrá configurado el ciclo completo.

Si se quiere replicar esta automatización para otros lugares, como la oficina o el gimnasio, hay que configurar cada ubicación por separado siguiendo los mismos pasos. Lo más práctico es preparar dos o tres automatizaciones para los sitios de uso más frecuente y gestionar el resto de forma manual.

Una mano humana desconecta un cable de energía de un router WiFi negro en una mesa de madera. En el fondo se ven un portátil y un smartphone con símbolos de WiFi.
Si aparece algún equipo desconocido, lo más recomendable es cambiar la contraseña del WiFi de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber quién está conectado a tu WiFi en segundos

Saber qué dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar es más sencillo de lo que parece. La forma más directa es acceder al panel de administración del router escribiendo su dirección IP en el navegador, generalmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1, e ingresando con el usuario y la contraseña del dispositivo. Dentro del panel, una sección llamada “dispositivos conectados” o “clientes DHCP” lista todos los equipos activos en ese momento.

Otra opción es usar aplicaciones móviles como Fing, disponible para iOS y Android, que escanea la red en segundos y muestra el nombre, la dirección IP y el fabricante de cada dispositivo conectado.

Si aparece algún equipo desconocido, lo más recomendable es cambiar la contraseña del WiFi de inmediato.

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