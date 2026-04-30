Universal Music vende una parte de su participación en Spotify y Taylor Swift tiene que ver

Taylor Swift negoció en 2018 una cláusula que obliga a Universal Music a compartir con los artistas las ganancias obtenidas por la venta de acciones en Spotify. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Universal Music Group (UMG) anunció la venta de la mitad de su participación del 3,16% en Spotify, valorada en 2.900 millones de dólares, en respuesta a la presión de los accionistas y a la caída del 22,5% en el valor de sus acciones durante el último año.

La decisión, que busca financiar un programa de recompra de acciones por hasta 1.000 millones de euros, afecta directamente a la mayor discográfica del mundo, representante de artistas como Taylor Swift, Bad Bunny y Lady Gaga.

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La conexión de Taylor Swift con esta decisión se remonta a 2018, cuando la cantante negoció con UMG una cláusula inédita en su contrato.

Universal Music busca equilibrar las demandas de sus accionistas y los intereses de sus artistas más reconocidos mediante esta venta estratégica. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Según este acuerdo, parte de las ganancias que obtenga la compañía por la venta de acciones en Spotify debe ser compartida con los artistas del sello, y no destinada exclusivamente a los accionistas.

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Por eso, la operación anunciada ahora no solo impacta a los inversionistas, sino que también garantiza beneficios económicos para figuras como Swift, Bad Bunny, Lady Gaga y otros músicos representados por UMG.

Qué debes saber de esta decisión de Universal Music

La venta de parte de la posición de UMG en Spotify ocurre tras meses de presión por parte de inversores. Bill Ackman, gestor de Pershing Square, atribuyó la desvalorización de la compañía a retrasos en la salida a bolsa en Estados Unidos y a una supuesta subutilización del balance.

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Ackman, que ya intentó adquirir una participación del 10% en UMG en 2021, volvió a presentar una propuesta de inversión valorando a la discográfica en 55.700 millones de euros (63.500 millones de dólares).

Spotify, como plataforma streaming, se mantiene en el centro de los acuerdos financieros y artísticos entre las grandes discográficas y los músicos de mayor éxito mundial. REUTERS/Brendan McDermid

Universal Music utilizará buena parte de los fondos obtenidos para financiar una recompra de acciones y compensar a los accionistas, mientras que el resto seguirá el destino definido por una cláusula contractual firmada con Taylor Swift en 2018.

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Qué es la “cláusula Taylor Swift” y el reparto con los artistas

En la renegociación del contrato con Taylor Swift, Universal Music se comprometió en 2018 a compartir con los artistas cualquier ganancia obtenida por la venta de participaciones en Spotify.

Esta condición, conocida como “cláusula Taylor Swift”, garantiza que parte de los recursos derivados de la operación no se destinarán solo a los accionistas, sino también a músicos representados por el sello, entre ellos figuras como Bad Bunny, Lady Gaga y la propia Swift.

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Bad Bunny y Lady Gaga, ambos representados por Universal Music, también recibirán parte de los beneficios generados por la venta de acciones en Spotify. REUTERS/Mike Blake

La decisión implica que, aunque el grueso del dinero servirá para recompras de acciones, una fracción relevante beneficiará de forma directa a los artistas, en línea con el compromiso adquirido por la compañía con sus principales talentos.

Cómo están los ingresos de Universal Music

El anuncio de la venta coincidió con la publicación de los resultados del primer trimestre de 2026, periodo en el que UMG reportó ingresos por 2.900 millones de euros (3.400 millones de dólares), cifra levemente inferior a lo previsto por el consenso de analistas.

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El Ebitda (indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa) bajó un 3,8% interanual hasta los 636 millones de euros (743,7 millones de dólares).

El valor de mercado de Universal Music se sitúa actualmente en 35.600 millones de euros. La empresa busca con esta operación responder a la caída de sus acciones y a las exigencias de accionistas como Ackman, que critican retrasos en la estrategia bursátil y la gestión de los activos.

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La operación asegura que estrellas como Bad Bunny y Lady Gaga sean partícipes directos en las decisiones financieras que afectan al sello y a sus ingresos. REUTERS/Mike Blake

Qué repercusiones tiene esta decisión

La operación marca un nuevo episodio en la relación entre grandes discográficas, plataformas de streaming y figuras internacionales de la música. La participación de artistas como Taylor Swift y Bad Bunny en la distribución de los ingresos refuerza el peso de los músicos en las decisiones estratégicas de las discográficas.

Si la propuesta de Ackman avanza, podría producirse una reconfiguración mayor en el accionar de Universal Music.

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