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Lo nuevo que se espera en el iPhone 18 Pro: cinco posibles mejoras

El dispositivo mantendría la estética de generaciones anteriores, pero incorporaría mejoras tecnológicas en el procesador, la pantalla y la conectividad

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Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro.
Entre las novedades del diseño frontal, todo indica que la Isla Dinámica será de menor tamaño. (Imagen ilustrativa)

Aunque la presentación oficial del iPhone 18 Pro está prevista para septiembre y Apple no ha confirmado información concreta, ya circulan filtraciones que adelantan cuáles podrían ser las principales novedades de este modelo.

El dispositivo mantendría la estética de generaciones anteriores, pero incorporaría mejoras tecnológicas en el procesador, la pantalla, la conectividad y la variedad de colores disponibles, respondiendo así a demandas y tendencias que los usuarios han estado esperando durante años.

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Cambios en diseño: nuevos colores y detalles en la parte trasera

El diseño del iPhone 18 Pro mantendría la identidad visual de la generación pasada, aunque se notarían diferencias puntuales. Entre las novedades más comentadas está la posible incorporación de dos colores nuevos: un rojo cereza y un azul cielo, que recuerda al tono usado en el iPhone 13 Pro.

La Isla Dinámica dejaría de ser parte del iPhone 18 Pro para dar paso al Face ID integrado bajo la pantalla.
Las filtraciones más recientes apuestan solo por una reducción de la isla.

Por otra parte, la superficie trasera de cerámica podría adoptar un acabado esmerilado, lo que facilitaría una transición visual más suave hacia el marco de aluminio y le daría un aire renovado al área del MagSafe.

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Una Isla Dinámica más pequeña y mejoras en la pantalla

Entre las novedades del diseño frontal, todo indica que la Isla Dinámica será de menor tamaño gracias a la integración de sensores del Face ID bajo la pantalla. Aunque se había rumoreado sobre un posible orificio para la cámara, las filtraciones más recientes apuestan solo por una reducción de la isla.

En cuanto a las pantallas, ambos modelos Pro incorporarían tecnología LTPO+, optimizando el consumo energético y prolongando la vida útil de la batería. Los tamaños se mantendrían en 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente.

La Isla Dinámica sirve para mostrar notificaciones, alertas en tiempo real, actividades en segundo plano y controles rápidos sin interrumpir lo que haces. APPLE
La Isla Dinámica sirve para mostrar notificaciones, alertas en tiempo real, actividades en segundo plano y controles rápidos sin interrumpir lo que haces. APPLE

Hardware renovado: procesador A20 Pro y chips de conectividad

Uno de los grandes saltos del iPhone 18 Pro sería el estreno del nuevo procesador A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros por TSMC. Este avance promete un rendimiento superior y una eficiencia energética mejorada respecto a la generación anterior.

En el apartado de conectividad, el nuevo módem C2 permitiría conexiones LTE y 5G más eficientes y, posiblemente, cobertura 5G vía satélite. Junto a este componente, Apple sumaría un chip N2 dedicado a mejorar la experiencia Wi-Fi y Bluetooth, asegurando conexiones más rápidas y estables.

Innovaciones en conectividad

Aunque los detalles sobre el sistema fotográfico aún no han sido confirmados, se espera que el iPhone 18 Pro introduzca mejoras tanto en hardware como en software para mantenerse competitivo en un mercado donde la fotografía móvil es clave.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se espera que el iPhone 18 Pro introduzca mejoras tanto en hardware como en software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad, por su parte, se vería reforzada no solo por el módem C2 y el chip N2, sino también por la posible llegada de nuevas funciones de comunicación satelital que amplíen las capacidades del dispositivo en zonas remotas o de difícil acceso.

Con estos avances, el iPhone 18 Pro apunta a mantener la esencia de la generación anterior mientras incorpora detalles y tecnologías que responden tanto a las tendencias de la industria como a las demandas de los usuarios más exigentes.

Cuándo se lanzarán el iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el iPhone Fold

Las últimas filtraciones sobre la próxima generación de iPhone apuntan a cambios significativos en la estrategia de lanzamiento, el diseño y las funcionalidades de los dispositivos.

Primer plano de manos sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra el logo blanco de Apple y una barra de carga circular verde y morada sobre fondo negro.
La conectividad se vería reforzada no solo por el módem C2 y el chip N2, sino también por la posible llegada de nuevas funciones de comunicación satelital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más destacados es que Apple estaría planeando un lanzamiento escalonado: primero saldrían al mercado los modelos iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el esperado iPhone Fold en septiembre de 2026. Los modelos estándar, como el iPhone 18, el 18e y la segunda generación del iPhone Air, se presentarían recién en la primavera de 2027.

Entre las novedades más llamativas figura el desarrollo del primer iPhone plegable. Este modelo, conocido hasta ahora como iPhone Fold, contaría con una pantalla de 5,5 pulgadas cuando está cerrado y de 7,8 pulgadas al desplegarse, con una relación de aspecto 4:3. Otras características incluirían una carcasa de titanio y la incorporación de Touch ID en el lateral del dispositivo.

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