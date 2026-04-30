Gemini te ahorrará tiempo con esta nueva función gratis: documentos como le pidas

Gemini permite crear documentos en varios formatos, como PDF, Word, Excel y más, con solo indicarlo en la solicitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ahora permite crear documentos en distintos formatos como PDF, .docx, .xlsx y más, a partir de una simple indicación.

Por ejemplo, si necesitas un resumen de un libro y quieres recibirlo en un documento, solo debes pedirlo a Gemini. También puedes transformar apuntes hechos a mano de una reunión o clase en un archivo digital con facilidad.

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Esta nueva función ahorra tiempo, ya que evita tener que copiar, pegar y editar manualmente la información. Gemini se encarga de generar el documento en el formato que elijas, agilizando todo el proceso.

Los formatos compatibles incluyen archivos de Google Workspace (Docs, Sheets y Slides), PDF, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, texto plano (TXT), texto enriquecido (RTF) y Markdown (MD). Esta herramienta ya está disponible para todos los usuarios de la app Gemini en todo el mundo.

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La función facilita transformar apuntes, resúmenes o listas en archivos listos para compartir o presentar. (Google)

Cómo utilizar esta función de Gemini

Abre la app de Gemini en tu dispositivo. Redacta tu solicitud e indica claramente el formato que deseas. Por ejemplo: “Hazme un resumen de este texto en PDF”, “Convierte estos apuntes en un archivo de Word” o “Genera una tabla de gastos en Excel.” Envía la solicitud y espera unos segundos mientras Gemini procesa la información. Revisa la vista previa del documento generado. Descarga o comparte el archivo directamente desde la aplicación en el formato seleccionado.

Recuerda mencionar siempre el formato (PDF, Word, Excel, etc.) para que Gemini lo genere correctamente.

Para quiénes es útil esta función de Gemini

La función de Gemini que permite generar documentos en distintos formatos es útil para una amplia variedad de usuarios.

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Los estudiantes pueden pedir a Gemini que genere tareas o resúmenes directamente en el formato requerido por sus profesores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes pueden aprovecharla para transformar sus apuntes o resúmenes en archivos de Word para entregar tareas, o en PDF para compartir materiales de estudio con compañeros.

Por ejemplo, un estudiante puede pedir a Gemini: “Convierte mis notas de clase en un PDF” y obtener un archivo listo para enviar.

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Profesionales y trabajadores de oficina encuentran ventajas al convertir reportes, actas de reuniones o listas de tareas en formatos como Excel, Word o PDF.

Un empleado puede solicitar: “Resume los puntos clave de esta reunión y crea un documento de Word”, lo que ahorra tiempo y facilita la organización del trabajo.

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Es posible elegir entre formatos compatibles como Google Docs, Sheets, Slides, LaTeX, TXT, RTF, CSV y Markdown. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Docentes también pueden utilizar esta herramienta para preparar hojas de ejercicios, evaluaciones o guías de estudio en diferentes formatos, según las necesidades de sus alumnos. Por ejemplo, pueden pedir: “Crea una hoja de ejercicios en formato PDF” o “Genera una tabla de calificaciones en Excel”.

Qué otras funciones de Gemini pueden ser útiles para estudiantes

Gemini ofrece varias funciones para estudiantes. Una de las principales es la capacidad de resumir textos extensos, como capítulos de libros o artículos científicos, en versiones más breves y fáciles de entender. Esto ayuda a ahorrar tiempo y facilita la comprensión de temas complejos.

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Otra función destacada es la generación de esquemas y mapas conceptuales a partir de apuntes o textos subidos por el estudiante. Así, es posible organizar la información de manera visual y estructurada para repasar antes de exámenes o presentaciones.

Profesionales pueden convertir informes y actas de reuniones en archivos editables sin tener que copiar y pegar información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini también permite traducir textos entre diferentes idiomas, lo que es de gran utilidad para quienes estudian idiomas o necesitan consultar fuentes en otra lengua. Además, puede explicar conceptos difíciles, resolver ejercicios matemáticos paso a paso y sugerir ejemplos prácticos, apoyando el aprendizaje autónomo.

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La función de generación de preguntas y respuestas a partir de un material de estudio facilita la autoevaluación, preparando al estudiante para exámenes orales o escritos.

Por otro lado, Gemini puede ayudar a redactar correos formales, trabajos prácticos o ensayos académicos, sugiriendo estructura, correcciones ortográficas y formatos adecuados.

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Estas herramientas, combinadas con la posibilidad de generar documentos en distintos formatos, hacen de Gemini un aliado completo para estudiantes de todos los niveles.