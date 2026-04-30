El juicio que puede cambiar la historia de la inteligencia artificial: Elon Musk acusa a Sam Altman de traicionar la misión de OpenAI

En su columna en Infobae a la Tarde, el politólogo Tomás Trapé advirtió que la disputa legal entre Elon Musk y Sam Altman por OpenAI no sólo involucra cifras millonarias, sino que abre una discusión global sobre el poder, la ética y el futuro de la inteligencia artificial.

Durante la emisión, Trapé abordó el conflicto judicial que enfrenta a Musk con la empresa que él mismo cofundó. “Si no paramos esto, la humanidad va directo al abismo. La IA podría superar la inteligencia humana el próximo año y en manos equivocadas es el fin”, citó Trapé, recuperando la última advertencia del empresario.

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Por qué Musk y Altman están en guerra: claves para entender el juicio

Trapé explicó que el conflicto se originó en la ruptura de la misión fundacional de OpenAI, pensada originalmente como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar inteligencia artificial para el beneficio colectivo. “OpenAI arranca como una fundación y como fundación tiene una misión: desarrollar una IA para el beneficio de la humanidad sin ánimo de lucro”, sintetizó el politólogo.

Elon Musk y Sam Altman se enfrentan en un juicio clave por el control y la misión original de OpenAI (REUTERS/Vicki Behringer)

El conflicto escaló cuando, en 2019, Sam Altman pivotó el modelo de OpenAI hacia la captación de inversiones y creó una filial con fines de lucro. Musk había aportado $38 millones en la etapa inicial, pero perdió control y confianza en el rumbo del proyecto. La firma de un acuerdo con Microsoft por 10 mil millones de dólares en 2023 marcó el quiebre definitivo: “OpenAI ya deja de trabajar para la humanidad y empieza a trabajar para sus accionistas y, más aún, para alguien de la competencia”.

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El juicio, iniciado este lunes, pone sobre la mesa una cifra de $134.000 millones y, sobre todo, el futuro del desarrollo tecnológico global. Trapé subrayó que la pelea legal “es apenas la superficie de un debate mucho más profundo por el control de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad”.

¿Qué es la inteligencia artificial general y por qué importa?

El juicio entre los cofundadores Musk y Altman podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial a nivel global (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Trapé dedicó parte de su columna a explicar en términos sencillos qué es la inteligencia artificial general (IAG), diferenciándola de la IA estrecha que se utiliza hoy en aplicaciones específicas. “Una IAG podría aprender cualquier disciplina, crear conocimiento, hacerse sus propias preguntas”, explicó. El salto cualitativo sería comparable al de la llegada de la computadora o la máquina de vapor: “Aceleraría todos los conocimientos: la medicina, la informática, la economía, un nivel de procesamiento nunca antes visto”.

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Para ilustrar los riesgos y oportunidades, Trapé recurrió a la cultura pop: “La ciencia ficción siempre anticipó este dilema: ¿qué pasa si la creación se vuelve contra su creador?” Citó ejemplos como Avengers: La era de Ultrón y Terminator, y recordó la propia advertencia de Musk: “Podría acabar con todos nosotros como en Terminator. Quiero que sea como Star Trek, no una película de James Cameron”.

El rol del Estado y la pregunta por el futuro: ¿quién controla la IA?

La columna de Trapé no se limitó a la disputa entre magnates. Planteó el interrogante central: “¿Quién programa esta inteligencia artificial? ¿Bajo qué valores? ¿Cuál es el rol del Estado frente a la concentración del poder tecnológico en manos privadas?”.

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La demanda de Musk denuncia la traición de la misión fundacional de OpenAI respecto al beneficio colectivo de la inteligencia artificial (REUTERS/Vicki Behringer)

Trapé advirtió que una IA sin cuerpo —sin hambre, sin miedo, sin empatía— puede carecer de límites éticos y de piedad. “Durante toda la historia humana, la inteligencia vino con un cuerpo, con sentimientos, y eso la limitó. ¿Qué pasa si creamos una mente que sobreviva al mundo sin ese marco?”.

Para quienes buscan entender la dimensión ética y filosófica del dilema, Trapé recomendó la serie Devs, de Alex Garland, que explora la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la definición del destino colectivo.

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La columna cerró con un llamado a no perder de vista la pregunta central: “¿La inteligencia artificial va a estar al servicio de la humanidad o estaremos al servicio de ella? ¿Se parecerá a Star Trek o a Terminator? ¿Cuál es el lugar de los Estados y de los pueblos en la decisión acerca de su futuro?”.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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