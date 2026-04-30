Tecno

El juicio que puede cambiar la historia de la inteligencia artificial: Elon Musk acusa a Sam Altman de traicionar la misión de OpenAI

Los cofundadores de OpenAI se enfrentan en California por la misión original de la IA. El fallo puede redefinir el modelo global de inteligencia artificial, según analizó Tomás Trapé en Infobae a la Tarde

Guardar

En su columna en Infobae a la Tarde, el politólogo Tomás Trapé advirtió que la disputa legal entre Elon Musk y Sam Altman por OpenAI no sólo involucra cifras millonarias, sino que abre una discusión global sobre el poder, la ética y el futuro de la inteligencia artificial.

Durante la emisión, Trapé abordó el conflicto judicial que enfrenta a Musk con la empresa que él mismo cofundó. “Si no paramos esto, la humanidad va directo al abismo. La IA podría superar la inteligencia humana el próximo año y en manos equivocadas es el fin”, citó Trapé, recuperando la última advertencia del empresario.

PUBLICIDAD

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Por qué Musk y Altman están en guerra: claves para entender el juicio

Trapé explicó que el conflicto se originó en la ruptura de la misión fundacional de OpenAI, pensada originalmente como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar inteligencia artificial para el beneficio colectivo. “OpenAI arranca como una fundación y como fundación tiene una misión: desarrollar una IA para el beneficio de la humanidad sin ánimo de lucro”, sintetizó el politólogo.

Elon Musk y Sam Altman se enfrentan en un juicio clave por el control y la misión original de OpenAI (REUTERS/Vicki Behringer)
Elon Musk y Sam Altman se enfrentan en un juicio clave por el control y la misión original de OpenAI (REUTERS/Vicki Behringer)

El conflicto escaló cuando, en 2019, Sam Altman pivotó el modelo de OpenAI hacia la captación de inversiones y creó una filial con fines de lucro. Musk había aportado $38 millones en la etapa inicial, pero perdió control y confianza en el rumbo del proyecto. La firma de un acuerdo con Microsoft por 10 mil millones de dólares en 2023 marcó el quiebre definitivo: “OpenAI ya deja de trabajar para la humanidad y empieza a trabajar para sus accionistas y, más aún, para alguien de la competencia”.

PUBLICIDAD

El juicio, iniciado este lunes, pone sobre la mesa una cifra de $134.000 millones y, sobre todo, el futuro del desarrollo tecnológico global. Trapé subrayó que la pelea legal “es apenas la superficie de un debate mucho más profundo por el control de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad”.

¿Qué es la inteligencia artificial general y por qué importa?

El juicio entre los cofundadores Musk y Altman podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial a nivel global (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El juicio entre los cofundadores Musk y Altman podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial a nivel global (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Trapé dedicó parte de su columna a explicar en términos sencillos qué es la inteligencia artificial general (IAG), diferenciándola de la IA estrecha que se utiliza hoy en aplicaciones específicas. “Una IAG podría aprender cualquier disciplina, crear conocimiento, hacerse sus propias preguntas”, explicó. El salto cualitativo sería comparable al de la llegada de la computadora o la máquina de vapor: “Aceleraría todos los conocimientos: la medicina, la informática, la economía, un nivel de procesamiento nunca antes visto”.

Para ilustrar los riesgos y oportunidades, Trapé recurrió a la cultura pop: “La ciencia ficción siempre anticipó este dilema: ¿qué pasa si la creación se vuelve contra su creador?” Citó ejemplos como Avengers: La era de Ultrón y Terminator, y recordó la propia advertencia de Musk: “Podría acabar con todos nosotros como en Terminator. Quiero que sea como Star Trek, no una película de James Cameron”.

El rol del Estado y la pregunta por el futuro: ¿quién controla la IA?

La columna de Trapé no se limitó a la disputa entre magnates. Planteó el interrogante central: “¿Quién programa esta inteligencia artificial? ¿Bajo qué valores? ¿Cuál es el rol del Estado frente a la concentración del poder tecnológico en manos privadas?”.

La demanda de Musk denuncia la traición de la misión fundacional de OpenAI respecto al beneficio colectivo de la inteligencia artificial (REUTERS/Vicki Behringer)
La demanda de Musk denuncia la traición de la misión fundacional de OpenAI respecto al beneficio colectivo de la inteligencia artificial (REUTERS/Vicki Behringer)

Trapé advirtió que una IA sin cuerpo —sin hambre, sin miedo, sin empatía— puede carecer de límites éticos y de piedad. “Durante toda la historia humana, la inteligencia vino con un cuerpo, con sentimientos, y eso la limitó. ¿Qué pasa si creamos una mente que sobreviva al mundo sin ese marco?”.

Para quienes buscan entender la dimensión ética y filosófica del dilema, Trapé recomendó la serie Devs, de Alex Garland, que explora la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la definición del destino colectivo.

La columna cerró con un llamado a no perder de vista la pregunta central: “¿La inteligencia artificial va a estar al servicio de la humanidad o estaremos al servicio de ella? ¿Se parecerá a Star Trek o a Terminator? ¿Cuál es el lugar de los Estados y de los pueblos en la decisión acerca de su futuro?”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Elon MuskSam AltmanOpenAIInteligencia artificialCaliforniaTomás TrapéInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PlayStation tiene más de 3.000 juegos en descuento por tiempo limitado: cuáles son y cómo conseguirlos

Por el Día del Niño, los usuarios pueden encontrar en rebaja títulos de Dragon Ball, Star Wars y más

PlayStation tiene más de 3.000 juegos en descuento por tiempo limitado: cuáles son y cómo conseguirlos

¿Cansado de activar y desactivar el WiFi? Así puedes programarlo en tu iPhone

Apple no incorpora esa función de forma nativa en iOS, pero la app Atajos, disponible en la App Store, permite construir esa automatización en pocos pasos

¿Cansado de activar y desactivar el WiFi? Así puedes programarlo en tu iPhone

Universal Music vende una parte de su participación en Spotify y Taylor Swift tiene que ver

La cantante negoció en 2018 una cláusula que obliga a UMG a compartir con los artistas las ganancias obtenidas por la venta de acciones en Spotify

Universal Music vende una parte de su participación en Spotify y Taylor Swift tiene que ver

No más cargadores tradicionales: esta es la tecnología que los está reemplazando en 2026

La tecnología inalámbrica Qi2 podría impulsar la transición hacia un estándar universal de carga

No más cargadores tradicionales: esta es la tecnología que los está reemplazando en 2026

Microsoft tiene un plan para seguir compitiendo: reducir su plantilla de trabajo en los próximos meses

La directora financiera Amy Hood aseguró que esta idea se debe a una optimización interna y no a un contexto de crisis

Microsoft tiene un plan para seguir compitiendo: reducir su plantilla de trabajo en los próximos meses
DEPORTES
River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

De la descomunal atajada del Dibu Martínez al insólito penal que provocó la derrota de Aston Villa en las semis de la Europa League

Los elocuentes elogios de Pierre Gasly a la Argentina tras la exhibición de Colapinto: “La comunidad más grande”

Carlos Tevez se quebró al recordar a Maradona: “Se me hace difícil hablar de Diego”

Convirtió un gol a los 21 segundos y marcó un nuevo récord en Europa: “Ni siquiera nos terminamos de acomodar”

TELESHOW
El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: “Tu amor es eterno y estás en todo momento”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

Wanda Nara mostró la intimidad de su relación con Martín Migueles a la distancia

INFOBAE AMÉRICA

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

El Salvador busca redefinir la autoridad para certificar alimentos cárnicos y lácteos

Ejército de República Dominicana intercepta camión que transportaba haitianos indocumentados y detienen a un dominicano

Hallazgo de antenas Starlink y redes de comunicación ilegal dentro de cárcel en Honduras expone fallas en seguridad penitenciaria

La violencia parece haberse matriculado en los centros escolares de Panamá