Nuevo juego de fútbol gratis en Steam: con Manchester City, Ronaldinho, Pirlo y más estrellas

La industria de los videojuegos de fútbol en PC suma una nueva propuesta gratuita con la llegada de Total Football Online a Steam. Este título, desarrollado por Gala Sports y 2P Games, busca posicionarse como una alternativa sólida entre los simuladores deportivos al ofrecer licencias oficiales, animaciones avanzadas y la posibilidad de jugar con equipos y estrellas de todas las épocas.
Su modalidad free-to-play lo hace especialmente atractivo para quienes desean experimentar sin costo una experiencia futbolística realista, variada y personalizada.
PUBLICIDAD
Licencias, leyendas y personalización
El interés en Total Football Online radica no solo en su gratuidad, sino en la combinación de licencias auténticas y una base de datos que supera los 4000 futbolistas reales. El juego cuenta con acuerdos con FIFPRO, el Manchester City y la selección de Alemania, además de permitir el fichaje de leyendas como Ronaldinho, Rivaldo, Cafu y Pirlo, lo que añade un fuerte componente de nostalgia y variedad.
Uno de los grandes diferenciales de Total Football Online es la posibilidad de mezclar futbolistas modernos con figuras históricas, armando equipos únicos y enfrentando a jugadores de distintas generaciones. El sistema de licencias incluye clubes y selecciones oficiales, garantizando nombres, escudos y uniformes reales.
PUBLICIDAD
El usuario puede personalizar desde la camiseta y el estadio hasta los tifos y los detalles del campo, reforzando el costado creativo y la identidad de cada club virtual.
Cómo será la tecnología del Total Football Online
A nivel jugable, el título apuesta por un motor gráfico basado en Motion Matching, con animaciones creadas a partir de captura de movimiento completa para lograr pases, remates y controles mucho más fluidos y realistas.
PUBLICIDAD
La inteligencia artificial también utiliza redes neuronales para mejorar la toma de decisiones, lo que asegura partidos menos repetitivos y con situaciones dinámicas, clave para mantener el interés a largo plazo.
Visualmente, la versión de PC incorpora mejoras técnicas en iluminación, modelados y físicas, incluyendo un sistema de público dinámico capaz de poblar estadios virtuales con hasta 50.000 espectadores.
PUBLICIDAD
Qué modos de juego tiene y cuándo estará disponible
Aunque aún no se han revelado todos los modos ni detalles sobre el sistema de monetización, se sabe que Total Football Online recibirá actualizaciones constantes relacionadas con el calendario futbolístico real.
El acceso ya está disponible para añadirlo a la biblioteca de Steam, pero la fecha oficial de lanzamiento aún no ha sido confirmada, lo que aumenta la expectativa en la comunidad gamer.
PUBLICIDAD
Esta es la actualización que traerá nuevos clubes latinos a un importante videojuego de fútbol
El avance de Total Football Online llega en paralelo a importantes novedades en el mundo de los videojuegos de fútbol, especialmente para los aficionados sudamericanos. EA Sports FC26, la última edición del popular simulador, ha anunciado la inclusión de equipos históricos de Colombia y la región en una actualización reciente.
Gracias a la participación activa de clubes como Millonarios, América de Cali, Independiente Santa Fe, Tolima, Junior y Medellín en la Copa Libertadores y Sudamericana, estos equipos se integran oficialmente al videojuego.
PUBLICIDAD
La actualización 1.5.4, permite elegirlos tanto en el modo “Partido Rápido” como en “Carrera” o en los apartados de torneos internacionales.
La lista de clubes abarca a los grandes de Sudamérica, incluyendo Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, Nacional de Montevideo, Universidad Católica y muchos más de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
PUBLICIDAD
Para jugar con estos equipos:
- Actualiza EA Sports FC26 a la versión 1.5.4
- Dirígete al modo de juego deseado y selecciona tu club favorito en las secciones correspondientes
La llegada de Total Football Online a Steam y la expansión de equipos sudamericanos en EA Sports FC26 reflejan la evolución constante del género. Los jugadores ahora disfrutan de experiencias más realistas, personalizadas y diversas, donde la nostalgia, la creatividad y la representación regional se combinan para llevar la pasión del fútbol digital a un nuevo nivel.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD