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Nuevo juego de fútbol gratis en Steam: con Manchester City, Ronaldinho, Pirlo y más estrellas

El nuevo simulador free-to-play permite crear equipos únicos con más de 4000 jugadores reales, animaciones avanzadas y la presencia de figuras históricas del fútbol

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Ilustración de Ronaldinho sonriendo, con la camiseta amarilla de Brasil (dorsal 10), controlando un balón. Fondo con el logo de Total Football Online.
Con animaciones avanzadas y la presencia de figuras como Ronaldinho y Pirlo, posicionándose como alternativa atractiva para gamers y fanáticos del deporte rey - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de los videojuegos de fútbol en PC suma una nueva propuesta gratuita con la llegada de Total Football Online a Steam. Este título, desarrollado por Gala Sports y 2P Games, busca posicionarse como una alternativa sólida entre los simuladores deportivos al ofrecer licencias oficiales, animaciones avanzadas y la posibilidad de jugar con equipos y estrellas de todas las épocas.

Total Football Online apuesta por la gratuidad y la personalización: así es el nuevo simulador con estrellas mundiales - crédito Steam
Total Football Online apuesta por la gratuidad y la personalización: así es el nuevo simulador con estrellas mundiales - crédito Steam

Su modalidad free-to-play lo hace especialmente atractivo para quienes desean experimentar sin costo una experiencia futbolística realista, variada y personalizada.

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Licencias, leyendas y personalización

El juego reúne plantillas actuales, íconos históricos y modos personalizables, impulsando el auge de los simuladores gratuitos y la creatividad en la comunidad futbolera digital - crédito Steam
El juego reúne plantillas actuales, íconos históricos y modos personalizables, impulsando el auge de los simuladores gratuitos y la creatividad en la comunidad futbolera digital - crédito Steam

El interés en Total Football Online radica no solo en su gratuidad, sino en la combinación de licencias auténticas y una base de datos que supera los 4000 futbolistas reales. El juego cuenta con acuerdos con FIFPRO, el Manchester City y la selección de Alemania, además de permitir el fichaje de leyendas como Ronaldinho, Rivaldo, Cafu y Pirlo, lo que añade un fuerte componente de nostalgia y variedad.

Uno de los grandes diferenciales de Total Football Online es la posibilidad de mezclar futbolistas modernos con figuras históricas, armando equipos únicos y enfrentando a jugadores de distintas generaciones. El sistema de licencias incluye clubes y selecciones oficiales, garantizando nombres, escudos y uniformes reales.

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El usuario puede personalizar desde la camiseta y el estadio hasta los tifos y los detalles del campo, reforzando el costado creativo y la identidad de cada club virtual.

Cómo será la tecnología del Total Football Online

A nivel jugable, el título apuesta por un motor gráfico basado en Motion Matching, con animaciones creadas a partir de captura de movimiento completa para lograr pases, remates y controles mucho más fluidos y realistas.

Así puedes descargar Total Football Online gratis en Steam y jugar con equipos y leyendas de élite - crédito Steam
Así puedes descargar Total Football Online gratis en Steam y jugar con equipos y leyendas de élite - crédito Steam

La inteligencia artificial también utiliza redes neuronales para mejorar la toma de decisiones, lo que asegura partidos menos repetitivos y con situaciones dinámicas, clave para mantener el interés a largo plazo.

Visualmente, la versión de PC incorpora mejoras técnicas en iluminación, modelados y físicas, incluyendo un sistema de público dinámico capaz de poblar estadios virtuales con hasta 50.000 espectadores.

Qué modos de juego tiene y cuándo estará disponible

Aunque aún no se han revelado todos los modos ni detalles sobre el sistema de monetización, se sabe que Total Football Online recibirá actualizaciones constantes relacionadas con el calendario futbolístico real.

El acceso ya está disponible para añadirlo a la biblioteca de Steam, pero la fecha oficial de lanzamiento aún no ha sido confirmada, lo que aumenta la expectativa en la comunidad gamer.

Esta es la actualización que traerá nuevos clubes latinos a un importante videojuego de fútbol

Boca Juniors, River, Palmeiras, Nacional, Peñarol y los grandes de Colombia y Brasil se suman al catálogo, acercando la experiencia virtual a la emoción real de los torneos continentales - crédito @Libertadores/X

El avance de Total Football Online llega en paralelo a importantes novedades en el mundo de los videojuegos de fútbol, especialmente para los aficionados sudamericanos. EA Sports FC26, la última edición del popular simulador, ha anunciado la inclusión de equipos históricos de Colombia y la región en una actualización reciente.

Gracias a la participación activa de clubes como Millonarios, América de Cali, Independiente Santa Fe, Tolima, Junior y Medellín en la Copa Libertadores y Sudamericana, estos equipos se integran oficialmente al videojuego.

La actualización 1.5.4, permite elegirlos tanto en el modo “Partido Rápido” como en “Carrera” o en los apartados de torneos internacionales.

Un futbolista virtual con camiseta azul y pantalones cortos alza los brazos en celebración en un estadio lleno. El logo de EA SPORTS FC26 está abajo izquierda.
La actualización permite a los usuarios vivir la Libertadores y la Sudamericana con sus clubes favoritos, personalizar plantillas y luchar por la gloria en el videojuego líder del género - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de clubes abarca a los grandes de Sudamérica, incluyendo Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, Nacional de Montevideo, Universidad Católica y muchos más de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Para jugar con estos equipos:

  • Actualiza EA Sports FC26 a la versión 1.5.4
  • Dirígete al modo de juego deseado y selecciona tu club favorito en las secciones correspondientes

La llegada de Total Football Online a Steam y la expansión de equipos sudamericanos en EA Sports FC26 reflejan la evolución constante del género. Los jugadores ahora disfrutan de experiencias más realistas, personalizadas y diversas, donde la nostalgia, la creatividad y la representación regional se combinan para llevar la pasión del fútbol digital a un nuevo nivel.

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