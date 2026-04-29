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Así puedes jugar con Millonarios, América, Santa Fe y más en la nueva edición de EA FC26

La versión más reciente del juego amplía la oferta de equipos jugables, con decenas de nuevas opciones para los fanáticos de toda la región en competencias oficiales de Conmebol

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Un futbolista virtual con camiseta azul y pantalones cortos alza los brazos en celebración en un estadio lleno. El logo de EA SPORTS FC26 está abajo izquierda.
Millonarios, Santa Fe y clubes sudamericanos llegan a EA Sports FC26 en la esperada actualización oficial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva edición de EA Sports FC26 ha generado gran expectativa entre los aficionados al fútbol digital, especialmente para quienes siguen de cerca el balompié sudamericano.

Cuáles son los equipos colombianos que llegarán a FC26

Este año, el videojuego más popular de simulación futbolística incorpora a varios clubes históricos de Colombia y la región, permitiendo a los fanáticos disfrutar de equipos como Millonarios, América, Independiente Santa Fe, Tolima, Junior y Medellín, entre otros, en las principales competencias continentales.

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La inclusión de estos equipos responde a la participación activa de los clubes colombianos en las ediciones actuales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que ha facilitado su integración a la base de datos y modos de juego de EA Sports FC26. Esta actualización no sólo amplía la oferta de equipos jugables, también acerca la experiencia virtual a la realidad de los torneos internacionales.

Boca Juniors, River, Palmeiras, Nacional, Peñarol y los grandes de Colombia y Brasil se suman al catálogo, acercando la experiencia virtual a la emoción real de los torneos continentales - crédito @Libertadores/X

Hasta ahora, varios grandes equipos sudamericanos, entre ellos Millonarios e Independiente Santa Fe, estaban ausentes en las ediciones previas del videojuego, principalmente por no haber formado parte de la fase de grupos de los torneos continentales en años anteriores. Sin embargo, en 2026 ambos clubes compiten en la Libertadores y Sudamericana, lo que les ha asegurado un lugar en la nueva versión del juego.

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La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de la Conmebol, que compartieron un llamativo video, evidenciando los equipos sudamericanos que formarán parte de la actualización 1.5.4 de EA Sports FC26.

Esto permitirá a los hinchas colombianos y sudamericanos elegir a sus equipos favoritos y disputar partidos en los modos más populares del título.

Lista de clubes sudamericanos disponibles en la actualización

La nueva actualización incluye equipos de toda la región, entre los que destacan:

  • Millonarios
  • América de Cali
  • Independiente Santa Fe
  • Deportes Tolima
  • Junior de Barranquilla
  • Independiente Medellín
  • Club Nacional
  • Atlético Mineiro
  • Boca Juniors
  • River Plate
  • Palmeiras
  • Flamengo
  • Gremio
  • Peñarol
  • Nacional de Montevideo
  • Universidad Católica
  • Barcelona SC
  • Santos
  • Sao Paulo
Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Medellín, son los equipos colombianos en la Copa Libertadores - captura de pantalla Conmebol
Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Medellín, son los equipos colombianos en la Copa Libertadores - captura de pantalla Conmebol

Y muchos más, sumando clubes de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿Cuándo estarán disponibles los equipos?

La actualización 1.5.4 de EA Sports FC26 ya ha sido lanzada y corresponde a la integración de los nuevos clubes. Sin embargo, para que los equipos sean seleccionables en el juego, es necesario esperar el próximo “update” de plantillas, que se espera llegue durante el fin de semana.

Una vez aplicado, los usuarios podrán encontrar a Millonarios, América, Santa Fe y el resto de equipos colombianos en las secciones correspondientes.

Cómo jugar con los equipos colombianos en FIFA 2026

Para disfrutar de Millonarios, América, Santa Fe y demás clubes colombianos en EA Sports FC26, sigue estos pasos:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actualización permite a los usuarios vivir la Libertadores y la Sudamericana con sus clubes favoritos, personalizar plantillas y luchar por la gloria en el videojuego líder del género - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Actualiza el videojuego a la versión 1.5.4 y aplica el último “update” de plantillas cuando esté disponible.
  2. Dirígete al modo de juego deseado: puedes encontrarlos en “Partido Rápido”, en el modo “Carrera” o en los apartados de CONMEBOL Libertadores y Sudamericana.
  3. Selecciona tu equipo favorito buscando en la liga colombiana o en la sección de torneos internacionales.
  4. Configura la alineación y ficha jugadores: en el Modo Carrera puedes gestionar fichajes, tácticas y devolver la gloria a tu club. Por ejemplo, puedes dirigir a Millonarios y fichar estrellas como a James Rodríguez para reforzar la plantilla.

La llegada oficial de los equipos colombianos y otros clubes sudamericanos a EA Sports FC26 representa un paso clave para la representación regional en los videojuegos deportivos. Esto no solo incrementa la inmersión y el realismo, también permite a los seguidores vivir la pasión del fútbol continental desde el mando, acercando la experiencia virtual a la emoción real de la cancha.

Con esta actualización, EA Sports FC26 se consolida como el principal referente en la simulación de fútbol digital, garantizando una experiencia más completa y personalizada para los aficionados de Sudamérica y el resto del mundo. Ahora, los hinchas pueden llevar a sus equipos a la gloria en los torneos más importantes del continente, disfrutando de todas las emociones que solo el fútbol puede ofrecer.

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