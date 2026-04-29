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A qué temperatura debe estar el refrigerador para evitar que dispare el consumo de energía del hogar

Factores como la acumulación de escarcha, la ubicación del electrodoméstico y el mantenimiento de las gomas o el condensador influyen directamente en el gasto

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Imanes decorativos para refrigerador, accesorios de cocina, decoración magnética, recuerdos y coleccionables, organización divertida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay varias pautas que se deben seguir para prolongar la vida útil de la nevera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de energía de los electrodomésticos representa una gran parte del gasto de electricidad en los hogares. Entre todos ellos, el refrigerador ocupa un lugar destacado, porque se mantiene encendido de manera permanente para conservar alimentos y bebidas.

La temperatura establecida en este aparato es uno de los factores que más influye en el incremento o la reducción del consumo. Un mal ajuste puede provocar que la factura de luz aumente de forma innecesaria, sin mejorar la conservación de los alimentos.

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Mantener el aparato a temperaturas excesivamente bajas implica un trabajo extra para el compresor y un consumo mayor de electricidad, mientras que un ajuste correcto permite asegurar la frescura de los alimentos y un uso eficiente de la energía.

Cuál es la temperatura adecuada para el refrigerador y el congelador

Imanes decorativos para refrigerador, accesorios de cocina, decoración magnética, recuerdos y coleccionables, organización divertida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un ajuste entre 4 y 6ºC en la nevera y -17ºC en el congelador permite mantener la frescura sin aumentar el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura sugerida para el compartimento principal del refrigerador oscila entre 4 y 6ºC, mientras que en el congelador debe fijarse en -17ºC. De acuerdo con Endesa, estos valores permiten que los alimentos se conserven en condiciones óptimas sin exigir un rendimiento excesivo del aparato.

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Ajustar el termostato por debajo de los valores sugeridos no solo incrementa el gasto de energía, sino que no aporta beneficios adicionales en la conservación de los alimentos.

Qué efectos tiene la acumulación de escarcha o hielo en el refrigerador

La presencia de hielo o escarcha en las paredes del refrigerador compromete la eficiencia energética del aparato. Endesa explica que, en modelos que no disponen de tecnología “no frost”, la acumulación de capas de hielo puede provocar un incremento de hasta 30% en el consumo eléctrico.

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La formación de hielo en el interior puede elevar el consumo eléctrico hasta un 30%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno ocurre porque el compresor debe trabajar más para mantener la temperatura interna, lo que deriva en un gasto energético superior. Para evitar este problema, se sugiere descongelar la unidad de forma periódica y comprobar que no se formen placas de hielo.

Los expertos sugieren optar, siempre que sea posible, por electrodomésticos con sistema “no frost”, porque estos aparatos previenen la formación de escarcha y mantienen la eficiencia a lo largo del tiempo.

Dónde conviene ubicar el refrigerador en el hogar para ahorrar energía

La ubicación del refrigerador influye de manera directa en su consumo energético. Se aconseja situar el aparato en un lugar fresco, ventilado y alejado de fuentes de calor, como hornos, estufas o radiadores.

Imanes decorativos para refrigerador, accesorios de cocina, decoración magnética, recuerdos y coleccionables, organización divertida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elegir un sitio alejado de fuentes de calor y con buena ventilación mejora el rendimiento del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, evitar la exposición directa a la luz solar ayuda a que el electrodoméstico no tenga que esforzarse para mantener la temperatura interna estable.

Es importante dejar un espacio de unos 10 centímetros entre la parte trasera del refrigerador y la pared, lo que favorece la circulación del aire y facilita la disipación del calor generado por el condensador. Esta práctica contribuye a que el sistema funcione con mayor eficiencia y reduzca su demanda de electricidad.

Cómo impacta el mantenimiento en el gasto de energía del refrigerador

Se debe revisar periódicamente las juntas de la puerta, porque un sellado deficiente permite la entrada de aire caliente y obliga al compresor a trabajar más intensamente. Cambiar las gomas deterioradas es imprescindible para mantener la eficiencia.

Manos limpiando la junta de goma de la puerta de un refrigerador con un paño blanco en una cocina
El estado de las gomas y la limpieza del condensador son fundamentales para evitar fugas de frío y mantener la eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la limpieza del condensador, situado en la parte trasera del aparato, es fundamental. El polvo acumulado dificulta la disipación del calor, disminuyendo el rendimiento del aparato.

Expertos sugieren limpiar el condensador al menos dos veces al año y mantener en buen estado las juntas de la puerta. Estas tareas de mantenimiento previene averías y contribuyen a reducir el consumo eléctrico a largo plazo.

Qué hábitos ayudan a disminuir el consumo del refrigerador

El uso adecuado del refrigerador tiene un impacto directo en la factura eléctrica. No se debe guardar alimentos calientes en el interior, porque esto eleva la temperatura interna y exige al compresor un esfuerzo adicional para enfriar el contenido. Es preferible dejar enfriar los platos antes de almacenarlos.

Otro consejo a implementar es abrir la puerta solo el tiempo necesario porque ayuda a preservar la temperatura y evitar que el aparato consuma más energía. Y, es clave mantener un orden interno que facilite localizar los productos rápidamente.

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