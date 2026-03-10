Parece humano: Figure 03, el robot humanoide que ya limpia y ordena la sala por ti

La limpieza de la sala de estar supone un reto considerable para los robots debido a la imprevisibilidad del entorno. (humanoidsdaily.com)

En la carrera por llevar robots humanoides al entorno doméstico, la empresa Figure ha presentado una nueva demostración en la que su robot Figure 03 se encarga de ordenar una sala de estar de forma autónoma.

En un video de poco más de dos minutos, la máquina muestra su capacidad para ejecutar tareas complejas y coordinadas: limpia superficies, mueve almohadas, organiza juguetes y utiliza herramientas, lo que representa un avance hacia la visión de “un robot en cada hogar”, según el director ejecutivo Brett Adcock.

Capacidades domésticas del robot Figure 03 con IA Helix 02

La limpieza de la sala de estar supone un reto considerable para los robots debido a la imprevisibilidad del entorno: espacios estrechos, objetos blandos como almohadas o toallas y rutas de navegación complicadas. A diferencia de entornos industriales estructurados, el hogar exige una destreza multifuncional y adaptabilidad constante.

Figure dio a conocer su robot en Instagram. (Instagram figure_robot)

El material audiovisual muestra cómo Figure 03 ejecuta varias tareas avanzadas, aprendidas a partir de datos y no de instrucciones manuales.

Entre las habilidades se encuentran el uso coordinado de herramientas (como rociar una mesa y limpiarla con un paño), la manipulación bimanual para recoger y trasladar objetos, el manejo dinámico de elementos como almohadas y toallas, la destreza fina para operar mandos a distancia y la eficiencia en la multitarea, transportando contenedores bajo el brazo mientras mantiene las manos libres para otras labores.

Es pertinente señalar que estas capacidades reflejan un nivel de autonomía y coordinación que acerca la funcionalidad de los robots domésticos a la de un ayudante humano.

Entre las habilidades se encuentran el uso coordinado de herramientas (como rociar una mesa y limpiarla con un paño). (humanoidsdaily.com)

Inteligencia artificial de Helix 02: la estrategia de “Software 2.0”

El avance central de esta demostración reside en la arquitectura de inteligencia artificial Helix 02, que funciona como una red neuronal integral capaz de enseñar nuevas tareas al robot mediante el aprendizaje a partir de datos.

A diferencia de los métodos tradicionales, no es necesario programar algoritmos específicos para cada acción; el sistema aprende observando ejemplos, lo que facilita la adaptación a entornos caóticos y variados como los hogares.

El objetivo de Figure es escalar la producción hasta 100.000 unidades en sus instalaciones “BotQ”, optimizando el desarrollo y reduciendo la complejidad del software. La eliminación de miles de líneas de código y la creación de un cerebro robótico generalista permiten sortear los desafíos de la vida doméstica real, donde la improvisación y la flexibilidad son esenciales.

El objetivo de Figure es escalar la producción hasta 100.000 unidades en sus instalaciones “BotQ”. (X @Figure_robot)

El reto de la autonomía total en los robots domésticos

A pesar del impacto visual de la demostración, el funcionamiento fiable de Figure 03 todavía se limita a entornos controlados y a tareas específicas dentro de una sala. El verdadero desafío para la compañía será mantener ese nivel de desempeño cuando los robots lleguen a los hogares de los consumidores, donde las variables y los imprevistos son mucho mayores.

Brett Adcock ha señalado que, aunque el desarrollo del “Software 2.0” está avanzando, aún es necesario perfeccionar las capas de seguridad y razonamiento antes de alcanzar una autonomía total y sin supervisión.

Sin embargo, la fluidez con la que Figure 03 navega por espacios reducidos, manipula objetos y realiza tareas simultáneas sugiere que la frontera entre la vida doméstica humana y la robótica se está acortando más rápido de lo imaginado.

A través de la inteligencia artificial, pueden aprender nuevas habilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es un robot humanoide

Un robot humanoide es una máquina diseñada para imitar la forma y los movimientos del cuerpo humano. Por lo general, cuenta con una estructura física que incluye cabeza, torso, brazos y piernas articuladas, lo que le permite interactuar con objetos y entornos pensados originalmente para personas.

Esta semejanza no solo facilita la adaptación del robot a espacios domésticos o laborales, sino que también mejora la interacción con los usuarios.

Además de su aspecto físico, los robots humanoides están equipados con sistemas avanzados de sensores, motores y software, lo que les otorga la capacidad de percibir el entorno, procesar información y ejecutar tareas complejas de manera autónoma.

A través de la inteligencia artificial, pueden aprender nuevas habilidades, reconocer objetos y personas, y adaptarse a situaciones no previstas, acercándose cada vez más a la asistencia personalizada en el día a día.