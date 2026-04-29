Google revela el mayor error al crear una contraseña que puede dejar todas las cuentas en riesgo

La credencial es la primer barrera ante cualquier intento de filtración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El soporte de Google ha advertido sobre el principal error que cometen millones de usuarios al crear una contraseña: la reutilización de la misma clave en diferentes servicios, tanto personales como financieros.

Esta práctica, habitual entre quienes buscan simplificar el acceso a sus cuentas, incrementa de gran manera la vulnerabilidad ante ciberataques y fraudes. Si un ciberdelincuente logra descubrir la clave utilizada en una sola cuenta, puede acceder con facilidad a otros servicios, incluyendo correos y la banca en línea.

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Las autoridades destacan que, en un ecosistema digital donde los ciberataques son cada vez más sofisticados, mantener una contraseña única y robusta constituye una de las barreras más efectivas frente a accesos no autorizados.

Cómo crear una contraseña segura y difícil de adivinar por parte de extraños

La clave debe tener más de 10 caracteres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google sugiere crear contraseñas que resulten fáciles de recordar para el usuario, pero imposibles de adivinar para extraños. Una clave robusta debe tener al menos 12 caracteres y evitar patrones predecibles.

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Para crear una clave segura, la empresa sugiere inspirarse en letras de canciones, citas de películas, pasajes de libros o combinaciones de palabras recordables para el titular de la cuenta.

Entre los métodos propuestos por Google se encuentra el uso de abreviaciones, como formar una contraseña a partir de la primera letra de cada palabra de una frase personal. Así, se incrementa la longitud y complejidad, sin sacrificar la memorización.

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Qué errores comunes se deben evitar al crear una contraseña

No se debe utilizar información personal al redactar la contraseña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los errores más frecuentes al crear una contraseña, Google señala el uso de información personal o datos fácilmente obtenibles por extraños. Incluye nombres propios, apodos, fechas de nacimiento, nombres de mascotas, direcciones o números de teléfono.

Estas referencias suelen estar disponibles en redes sociales o bases de datos públicas, lo que facilita el trabajo de los atacantes.

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Además, la compañía advierte sobre el peligro de emplear palabras o patrones simples, como “contraseña”, “1234”, “abcd” o secuencias de teclado tipo “qwerty”. Estas combinaciones suelen figurar entre las primeras intentadas en ataques automatizados, porque resultan extremadamente predecibles.

Cuáles medidas ayudan a proteger las contraseñas

Una vez creada una contraseña segura, Google insiste en la importancia de protegerla contra accesos de desconocidos o ciberdelincuentes.

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Es clave evitar combinaciones como 1234 u otras fáciles de descifrar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si resulta necesario escribirla, la sugerencia es no dejarla expuesta cerca de la computadora o en lugares visibles, sino almacenarla en un sitio seguro o bajo llave. El descuido en la gestión física de las claves puede anular la seguridad de una contraseña compleja.

Asimismo, para quienes tienen dificultades para recordar múltiples contraseñas, la empresa sugiere utilizar un administrador de contraseñas confiable. Estas herramientas almacenan y gestionan diferentes claves de manera segura, reduciendo el riesgo de olvido y evitando la tentación de repetir combinaciones en distintos servicios.

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Por qué son útiles contar con un gestor de contraseñas

El uso de un gestor de contraseñas proporciona ventajas en términos de seguridad y practicidad. Google sostiene que estas aplicaciones permiten generar claves únicas, extensas y aleatorias para cada cuenta, sin exigir al usuario memorizar cada una.

Compañías como Google ofertan gestores de contraseñas que son fáciles de usar. (Foto: Europa Press)

Otra ventaja es que los gestores suelen alertar sobre contraseñas débiles o reutilizadas, facilitando la adopción de mejores hábitos de seguridad. La empresa enfatiza que la prevención y la educación digital son claves para reducir los riesgos asociados al acceso no autorizado de cuentas personales o financieras.

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Qué peligro tiene compartir contraseñas con otras personas

Compartir contraseñas, aunque sea con familiares o colegas, incrementa el riesgo de que la información termine en manos equivocadas. Cada vez que una clave circula entre más personas, se pierde el control sobre quién puede acceder realmente a la cuenta y cómo puede protegerse esa información.

Incluso alguien con buenas intenciones puede, sin querer, exponer la contraseña a una filtración, como al almacenarla en lugares inseguros o transmitirla a través de canales sin la adecuada protección.

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