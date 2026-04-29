Sociedad

Imprudencia al volante: un hombre viajó agarrado a una chapa en plena autopista Santa Fe-Rosario

El hecho quedó grabado por otro automovilista y rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales

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Las imágenes fueron captadas por otro conductor que circulaba por la zona y se viralizaron

Un hombre viajó acostado sobre una carga de chapas de zinc en un vehículo en movimiento por la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura del acceso a la capital provincial, en una escena que fue registrada en video por otro conductor que transitaba por la zona y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes de celular, captadas desde otro auto, muestran como el hombre permanecía recostado sobre los materiales de construcción mientras el vehículo avanzaba por la autopista. La persona aparentaba intentar evitar que las chapas de zinc se desprendieran durante el traslado, una maniobra que expuso tanto su vida como la de los demás automovilistas que circulaban por la vía.

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El riesgo era alto, ya que un desprendimiento o una caída de los materiales podría haber derivado en un siniestro grave con consecuencias para el resto del tránsito. Además, tampoco llevaba algún tipo de seguridad como una soga de la cual sujetarse, un casco o algún objeto que le genere un resguardo mayor.

El video se difundió rápidamente y generó preocupación e indignación entre quienes lo vieron. El episodio reavivó el debate en redes sociales sobre las conductas imprudentes al volante y el traslado irregular de materiales en rutas y autopistas del país, situaciones que se producen, con frecuencia, sin medidas mínimas de seguridad.

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Más casos de imprudencia al volante

Un grave episodio de imprudencia al volante encendió las alarmas en la ruta provincial 74, a la altura de la localidad bonaerense de General Madariaga, donde un conductor fue sorprendido al circular en condiciones sumamente peligrosas: a contramano, sin luces reglamentarias y sin cinturón de seguridad.

El hecho se produjo en el marco de un operativo dinámico de control vehicular a cargo de agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, semanas atrás. Estas acciones se despliegan de forma itinerante en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de detectar infracciones en tiempo real y prevenir siniestros viales.

Durante el procedimiento, personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial advirtió que una Ford Ecosport avanzaba en sentido contrario al flujo de tránsito, con lo que generó una situación de alto riesgo tanto para su propio conductor como para el resto de los automovilistas que circulaban por la zona.

Al aproximarse al vehículo, los agentes verificaron además que este no tenía las luces encendidas —una falta de especial gravedad en condiciones de baja visibilidad— y que el conductor no portaba el cinturón de seguridad.

El operativo de control vehicular del Ministerio de Transporte bonaerense permitió interceptar a un automovilista de 69 años que infringía múltiples normas de tránsito

El infractor, un hombre de 69 años oriundo de Pinamar, fue interceptado por las autoridades antes de que su conducta derivara en un accidente de consecuencias potencialmente fatales. Una vez detenido el vehículo, los agentes labraron el acta de infracción correspondiente por las múltiples faltas cometidas.

Todo el operativo quedó registrado a través de las cámaras instaladas en los móviles oficiales y de las denominadas body cams que utiliza el personal en campo. Este tipo de tecnología permite documentar los procedimientos con precisión y aporta transparencia y respaldo ante eventuales instancias judiciales o administrativas.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense subrayaron la relevancia de estos controles preventivos, que forman parte de una política integral de seguridad vial orientada a reducir la siniestralidad en rutas y caminos de la provincia. A su vez, remarcaron que las conductas temerarias —como circular a contramano o sin las condiciones básicas de seguridad— se encuentran entre los principales factores de riesgo en la vía pública.

Las autoridades renovaron el llamado a la responsabilidad de todos los conductores y señalaron que “el cumplimiento de las normas de tránsito no solo evita sanciones, sino que resulta fundamental para preservar vidas”.

En esa línea, insistieron en la necesidad de respetar las señales viales, usar el cinturón de seguridad en todo momento y mantener el vehículo en condiciones adecuadas para circular.

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