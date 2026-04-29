Estados Unidos

Musk lleva a juicio a OpenAI por el uso de fondos de la fundación y enfrenta críticas por su propia gestión filantrópica

El juicio empezó en Oakland con un pedido de USD 150.000 millones, pero los documentos de Musk muestran que él pidió control total, propuso fusionar OpenAI con Tesla y hoy maneja una fundación que no cumple el mínimo legal de donaciones desde hace cuatro años

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Caricatura de Elon Musk en estrado judicial, con documentos de OpenAI, xAI, Tesla y Microsoft. Al fondo, un tablero de ajedrez con piezas de empresas tech.
Elon Musk prometió USD 1.000 millones a OpenAI pero sólo aportó USD 38 millones, según informes periodísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elon Musk subió al estrado el martes 28 de abril en el tribunal federal de Oakland, California, vestido con traje oscuro, y resumió su demanda contra OpenAI en una sola línea: “No está bien saquear una caridad”. Pidió USD 150.000 millones en daños, dijo que el dinero debería ir a la fundación de OpenAI, y reclamó la remoción de Sam Altman y Greg Brockman como ejecutivos. Si gana, OpenAI vuelve a ser organización sin fines de lucro y su salida a bolsa, prevista para este año con valuación potencial de USD 1 billón, queda en suspenso.

La defensa respondió en la misma sesión. William Savitt, abogado principal de OpenAI, le dijo al jurado de nueve personas que la demanda es “un desfile de hipocresía”. Y agregó que Musk no se salió con la suya en OpenAI, que ahora compite con OpenAI a través de xAI, y que hará todo lo posible para atacarla. La frase apunta a la empresa de IA que Musk fundó en 2023, que opera con fines de lucro y compite directo con OpenAI.

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Qué se litiga en concreto

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers redujo el caso a dos reclamos: violación de fideicomiso de caridad y enriquecimiento injusto. Microsoft, codemandada por una inversión acumulada superior a USD 13.000 millones desde 2019, está acusada de haber facilitado la operación. El juicio dura cuatro semanas. El jurado emite veredicto consultivo. La jueza falla a fines de mayo.

Si Gonzalez Rogers acepta la tesis de Musk, OpenAI tiene que devolver las ganancias mal habidas a su brazo caritativo y revertir la conversión a public benefit corporation que se completó el 28 de octubre de 2025 con aprobación de los fiscales generales de California, Rob Bonta, y de Delaware, Kathy Jennings. Si la rechaza, OpenAI sale fortalecida hacia el IPO. El caso es una orientación legal sobre cuánto puede comercializarse un laboratorio nacido como ONG, y eso le importa a Anthropic, a xAI y a cualquier empresa con estructura híbrida.

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Vistas de perfil de Elon Musk, a la izquierda, y Sam Altman, a la derecha, ambos hombres caucásicos, con trajes oscuros, sobre un fondo negro.
Elon Musk demanda a OpenAI por USD 150.000 millones y exige la salida de Altman y Brockman de la directiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dicen los documentos de Musk

Acá la posición del demandante se cae. OpenAI publicó en febrero de 2024 un blog con cinco intercambios de correos entre Musk y el equipo fundador entre 2015 y 2018. Dos detalles son demoledores.

Primero, lo que Musk pidió cuando estaba adentro. A fines de 2017, durante las negociaciones para crear una estructura con fines de lucro, Musk exigió participación mayoritaria, control inicial del board y posición de director ejecutivo. Cuando los demás cofundadores se negaron a entregarle el control absoluto, Musk retiró el financiamiento. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, tuvo que cubrir salarios y operaciones para que la empresa siguiera funcionando.

Segundo, lo que propuso cuando perdió esa pelea. En febrero de 2018, Musk reenvió un correo a Brockman sugiriendo que OpenAI “se adosara a Tesla como su vaca lechera”. Y agregó, sobre la propuesta: “Tesla es el único camino que podría siquiera aspirar a competirle a Google. Aun así, las probabilidades de hacerle frente son ínfimas, pero al menos no son nulas”. Es decir, el mismo Musk que hoy demanda a OpenAI por convertirse en empresa quería absorberla dentro de Tesla, una empresa cotizada en bolsa.

Tercero, lo que aportó. Musk prometió USD 1.000 millones a la fundación. Aportó USD 38 millones, según Reuters y la BBC. Otros donantes pusieron más de USD 90 millones, en su mayoría sin él. Cuando se fue de OpenAI a comienzos de 2018, declaró por correo que la probabilidad de éxito de la empresa era cero.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers limita el juicio contra OpenAI a violación de fideicomiso de caridad y enriquecimiento injusto (REUTERS/Vicki Behringer)
La jueza Yvonne Gonzalez Rogers limita el juicio contra OpenAI a violación de fideicomiso de caridad y enriquecimiento injusto (REUTERS/Vicki Behringer)

El contexto

OpenAI se fundó en 2015 como organización sin fines de lucro, presentada por Musk y Altman como contrapeso a Google DeepMind. Musk dejó el board en 2018 tras perder la pelea por el control. Un año después, OpenAI creó una subsidiaria con fines de lucro para financiar la compra de chips y atraer talento. En octubre de 2025 se convirtió en public benefit corporation, con la fundación caritativa manteniendo el control accionario. Microsoft inyectó USD 10.000 millones en 2023, lo que gatilló el lanzamiento masivo de ChatGPT.

Mientras tanto, Musk fundó xAI en marzo de 2023. La empresa también nació como public benefit corporation, igual que Anthropic. Pero xAI abandonó ese estatus en mayo de 2024, según registros corporativos. Hoy está valuada en USD 200.000 millones tras una ronda de USD 10.000 millones en septiembre de 2025, y opera bajo control de Musk.

Y hay un dato más, que la jueza Gonzalez Rogers va a escuchar en sala. The New York Times publicó en diciembre de 2025 que la fundación personal de Musk, con USD 14.000 millones en activos, no cumple el mínimo legal del IRS del 5 % anual de donaciones desde hace cuatro años. El faltante de 2024 fue de USD 400 millones. La fundación donó USD 474 millones, casi todo a causas vinculadas al propio Musk.

El demandante que dijo en el estrado que un fallo contra OpenAI destruiría las donaciones caritativas en Estados Unidos es el que las incumple en su propia caja. Eso no decide el caso. Pero define al testigo.

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