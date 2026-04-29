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Traductor de Google cumple 20 años y estas son las cuatro palabras que más traducen

El inglés-español es la pareja más común entre las traducciones en la aplicación

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Google Translate celebra veinte años consolidándose como la herramienta líder en traducción de idiomas a nivel mundial.
Google Translate celebra veinte años consolidándose como la herramienta líder en traducción de idiomas a nivel mundial.

En sus veinte años de historia, Google Translate se ha consolidado como una de las herramientas más importantes para entender cualquier idioma. En este aniversario, la empresa reveló una de las curiosidades más representativas de su servicio: la palabra más traducida en todo el mundo es “gracias”.

La compañía también reveló que más de mil millones de personas utilizan la aplicación cada mes, y que la plataforma es accesible en casi 250 idiomas, lo que significa que el 95% de la población mundial puede beneficiarse de sus funciones.

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Cuáles son las expresiones más traducidas en Google Translate

Según Google, “si bien los métodos que usamos para comunicarnos son cada vez más diversos, los mensajes en sí siguen siendo increíblemente similares”. Por ese motivo las palabras o expresiones más traducidas son las siguientes:

  • “¿Cómo estás?”
  • “Te amo”
  • “Hola”
  • “Por favor”
Vista trasera de una persona en una tienda de Japón con un AirPod en la oreja, sosteniendo un teléfono con el logo de Google Translate en la pantalla.
La palabra "gracias" se posiciona como la más traducida en Google Translate, reflejando la importancia de la gratitud en la comunicación global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ranking revela que, por encima de términos técnicos o consultas comerciales, lo que más se busca traducir son palabras y frases asociadas a la gratitud, el afecto y el saludo.

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Mientras que en el ranking de idiomas, el inglés-español sigue siendo la pareja más común entre las traducciones, aunque también destacan combinaciones como inglés-indonesio, inglés-portugués, inglés-árabe, inglés-turco y varios pares que involucran lenguas indias.

Cómo Google Translate usa inteligencia artificial actualmente

El Traductor de Google ha experimentado avances significativos desde su lanzamiento en 2006. Sus primeras versiones utilizaban modelos estadísticos de aprendizaje automático, capaces de reconocer patrones en billones de palabras para ofrecer traducciones aproximadas. El salto cualitativo se produjo en 2016, cuando la aplicación adoptó redes neuronales y métodos de aprendizaje profundo, permitiendo traducciones más naturales, fluidas y contextuales.

En la actualidad, la herramienta integra el modelo Gemini de inteligencia artificial, lo que le permite no solo traducir palabras y frases, sino también entender expresiones idiomáticas, jerga local y matices propios de cada lengua. Con estos sistemas avanzados, el Traductor puede ofrecer diferentes alternativas según el contexto de la conversación, capturando el sentido y la intención del mensaje original.

Primer plano de un cliente usando AirPods y un celular con Google Translate para interactuar con un tendero japonés en una tienda tradicional de Japón.
El Traductor de Google ha incorporado inteligencia artificial avanzada, permitiendo ahora traducciones contextuales y comprensión de jerga local en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las funciones con IA más destacadas figura la práctica de pronunciación, disponible en inglés, español e hindi para usuarios en Estados Unidos y la India. Esta herramienta permite a los usuarios perfeccionar su acento y entonación a través de comentarios instantáneos generados por IA, facilitando una comunicación oral más precisa.

Otra función clave es la traducción visual en tiempo real. Mediante la integración con Google Lens, basta con apuntar la cámara del móvil a un menú, señal o pantalla para que la traducción aparezca superpuesta en la imagen. Esta característica, inicialmente considerada una novedad, se ha transformado en un recurso esencial para los viajeros y para quienes enfrentan situaciones cotidianas en contextos multilingües.

El Traductor también puede utilizarse sin conexión, descargando previamente los idiomas más requeridos, como inglés, árabe, español, francés, japonés, alemán, hindi, chino, ruso e italiano. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para quienes viajan a lugares con acceso limitado a internet o desean practicar un idioma en cualquier circunstancia.

Cómo la herramienta se usa para aprendizaje y comunicación

El avance de la inteligencia artificial permitió implementar funciones como Live Translate, que posibilita mantener conversaciones en tiempo real con traducción instantánea, conservando el tono y el ritmo de la voz original.

Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente negro. La pantalla blanca muestra el logo de Google Translate en azul y gris, con un fondo difuminado.
Google Translate permite la descarga de paquetes de idiomas populares para uso sin conexión, convirtiéndose en una herramienta esencial para viajeros y estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de un tercio de las sesiones de Live Translate superan los cinco minutos, lo que indica que los usuarios aprovechan la tecnología para interacciones prolongadas y significativas, desde entrevistas de trabajo hasta conversaciones familiares.

La plataforma también se ha convertido en un aliado clave para el aprendizaje de idiomas. Alrededor de un tercio de los usuarios de dispositivos móviles recurre al Traductor para practicar y mejorar sus habilidades lingüísticas. Las experiencias de práctica se adaptan a los objetivos de cada usuario y registran su progreso diario, mientras que la función de “Práctica” permite ejercicios interactivos que refuerzan la confianza para hablar en situaciones reales.

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