Las nuevas canciones de Olivia Rodrigo no siempre están a la altura de su impecable gusto

Olivia Rodrigo abre su tercer álbum 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love' con “Drop Dead”, una canción de synth-pop que cita a The Cure

En el verso inicial de “Drop Dead”, el sencillo de synth-pop que acelera el corazón y que inaugura el tercer álbum de Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, la cantante y compositora suspira por un chico que “se sabe todas las palabras de ‘Just Like Heaven’”, un clásico de 1987 de The Cure que, para la Rodrigo de 23 años, califica como una vieja joya.

Rodrigo manifestó aún más su admiración por el new wave y el rock alternativo al lanzar el segundo single del álbum, sumamente efectivo: una desgarradora y acústica descarga de autodesprecio que suena como un cruce entre “Disarm” de Smashing Pumpkins y “Everlong” de Foo Fighters, titulado —sí— “The Cure”. Ella insistió en que el título no era otra referencia a las leyendas del goth-rock, pero eso se hizo más difícil de creer cuando reveló, en el escenario durante una presentación sorpresa el pasado fin de semana en un festival de música de Barcelona, que el nuevo álbum también incluía una canción llamada “What’s Wrong With Me”, un dueto con el mismísimo Robert Smith, líder de The Cure. Tal devoción tan cuidadosamente desplegada y absolutamente alineada a sus influencias, algo novedosas, capta tanto lo refrescante de Olivia Rodrigo como lo que, cinco años después de alcanzar el estrellato, se ha endurecido hasta convertirse en cierto obstáculo.

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En un mundo poblado por alegres y descarados astros pop, siempre sonrientes y de gustos previsibles, estos referentes sombríos, poco convencionales y hasta contraculturales son como un soplo de aire fresco. Cuando recientemente fue criticada (de manera cuestionable) por su lealtad estilística a los vestidos tipo “babydoll”, por ejemplo, citó con toda seriedad al movimiento riot grrrl antipatriarcal de principios de los años noventa y a frontwomen combativas del grunge como Courtney Love y Kat Bjelland de Babes in Toyland como sus inspiraciones, demostrando una vez más que es una alumna sobresaliente de los signos generacionales de la Generación X. (Incluso invitó a The Breeders a abrir algunos conciertos de su Guts World Tour).

Aun así, esas comparaciones autoinfligidas con antecesoras más desordenadas ponen el foco en el cierto fulgor relativo que sigue rodeando a esta cantante y compositora, una ex actriz infantil que comenzó protagonizando una película de American Girl y dos series de Disney de alto perfil. Incluso cuando rasga acordes distorsionados de guitarra eléctrica con un vestido punk, mantiene una prestancia fotogénica. De todas formas, sus excelentes dos primeros discos —el animado debut Sour de 2021 y el más maduro pero aún efervescente Guts de 2023, dos de los álbumes pop más agudos y consistentes de la década— le inyectaron una energía inteligente y punzante al mainstream musical de la Generación Z. Mientras que You Seem Pretty Sad... tiene momentos que igualan las cumbres de su obra más inspirada, en conjunto es el primer álbum que publica que resulta menos que revelador.

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El tercer álbum de Olivia Rodrigo narra una relación completa, desde el enamoramiento hasta la ruptura, con una cronología que a veces afecta el ritmo del disco

Olivia Rodrigo despegó hacia el estrellato con “Driver’s License”, una confesión arrolladora al piano escrita y producida junto al veterano emo de Long Island, Dan Nigro, con quien sigue trabajando desde entonces. Fusionando hábilmente sentimientos universales con detalles de su propia vida, “Driver’s License” tenía el poder de exaltar la experiencia adolescente y hacer que cualquier persona mayor recordara, de manera casi visceral, lo que era ser joven y tener el corazón roto. Ese éxito inicial, sin embargo, podría explicar por qué los álbumes posteriores se han visto cada vez más lastrados por baladas de piano inertes—un defecto menor en Guts que se hace más evidente en este solemne tercer álbum, que narra una relación romántica en su totalidad, desde el cosquilleo del enamoramiento hasta la lenta acumulación de dudas y una eventual ruptura.

La estricta adhesión a esa cronología a veces entorpece el ritmo del álbum. “Drop Dead” es un inicio exuberante, pero hay una caída inmediata de energía en los siguientes dos temas: la ansiosamente apasionada “Stupid Song” —que arranca con acordes de piano melancólicos y tarda demasiado en construirse hacia una segunda mitad más vibrante, al estilo de Lorde— y la onírica y atmosférica canción de amor “Honeybee”, uno de los dos temas escritos en solitario, que ella interpreta con una frágil delicadeza. (La compositora Amy Allen, conocida por su trabajo con Sabrina Carpenter, ex rival, figura como coautora en cinco de los trece temas). “Es demasiado difícil describir esto de una manera genuina”, canta, haciendo eco del sentimiento de la canción anterior, donde acababa de exclamar: “Te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar”.

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Olivia Rodrigo es una vocalista potente y versátil, pero tiene tendencia a elegir notas que bordean peligrosamente el extremo superior de su registro. Su canto suele resultar más conmovedor cuando explora las profundidades de su voz de pecho, como en el desgarrador estribillo de “The Cure” —“Tengo toxinas en mi torrente sanguíneo”, le confiesa a un amante bienintencionado, “trataste mucho de extraerlas”— y en el onírico pero demoledor tema de cierre “Cigarette Smoke”, donde expulsa agresión reprimida. “Jamás conocerás mi dolor”, canta, al borde de las lágrimas. “¿Para qué lo intenté siquiera?”

El segundo single de Olivia Rodrigo, “The Cure”, refuerza sus influencias de new wave y rock alternativo en el nuevo álbum

El álbum normalmente brilla más cuando ella se apoya directamente en esa influenciada vena new wave que ya había confesado —aunque el dueto con Robert Smith funciona más como validación que como canción autónoma. Basada en un riff que podría haber sonado perfectamente en una emisora universitaria de los años ochenta, “Maggots for Brains” es un tema animado sobre la descomposición emocional depresiva que ocurre cuando su novio está fuera de la ciudad. Ese sonido exuberante continúa en la siguiente canción, aún más fuerte, “U + Me = <3”, un punto alto que rinde homenaje efectivamente al dream-pop retro y sus revivalistas recientes, como Snail Mail y Soccer Mommy. Resulta menos convincente la animada pero carente de alegría “My Way”, conducida por un estridente riff de sintetizador, donde reprende con fuerza a una chica que se acerca demasiado a su hombre, con la vehemencia amarga de “Misery Business” de Paramore o “Better Than Revenge” de Taylor Swift.

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Quizá suene injusto decir que me gustaría que pareciera divertirse más en un disco titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (Pareces bastante triste para una chica tan enamorada), pero ella ha demostrado sobradamente en el pasado que una canción puede nacer de revelaciones dolorosas y seguir siendo una explosión de adrenalina. El nuevo material podría beneficiarse de algo de su antigua vitalidad. Resulta refrescante cuando, por fin, el ánimo se suaviza en el penúltimo tema, “Expectations”, un tema sintético y vibrante al estilo de Chappell Roan, en el que una protagonista posterior a la ruptura ironiza sobre algunos de sus nuevos pretendientes (“No creo que mi futuro esposo esté en este bar de Silver Lake”) y promete —con un guiño autocrítico— que su próximo romance será diferente.

“En unos meses, se conseguirá un hombre”, canta. “Él será evolucionado, y yo seré adorada”. ¿Y si no? Al menos sabrá exactamente qué discos poner para superarlo.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: Reuters/Mario Anzuoni]