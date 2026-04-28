El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo avanza a cuartos de final en el Abierto de Madrid 2026

La dupla Arévalo-Pavić avanza a cuartos de final en Madrid tras un sólido desempeño frente a la pareja kazajo-australiana./ (INDES)

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, acompañado por el croata Mate Pavić, aseguró su clasificación a los cuartos de final del Abierto de Madrid 2026 en la categoría de dobles tras imponerse con un doble 6-4 al kazajo Aleksandr Bublik y al australiano Marc Polmans.

La victoria, lograda sobre la arcilla de la Caja Mágica este martes, representa el segundo triunfo consecutivo para la dupla salvadoreña-croata en el torneo.

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De acuerdo con reportes de prensa local, Arévalo y Pavić mostraron solidez en los momentos clave del partido, manteniendo su servicio bajo control y quebrando el de sus rivales en los instantes decisivos de cada set.

La pareja avanzó con autoridad, mientras que Bublik y Polmans no lograron encontrar respuestas ante la presión constante de sus oponentes.

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El partido se resolvió en sets corridos, lo que permitió a Arévalo y Pavić reservar energías para la siguiente ronda. El domingo anterior, la dupla salvadoreña-croata había superado a los estadounidenses Ethan Quinn y Tommy Paul en un encuentro que se definió en el tie-break, con marcador de 6-4 y 7-6.

La próxima cita de Marcelo Arévalo y Mate Pavić será ante los ganadores del duelo entre los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti, o la dupla conformada por el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten, quienes avanzaron tras un duro partido a tres sets.

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El enfrentamiento de cuartos de final está programado para el jueves a primera hora, aunque el horario preciso se anunciará próximamente.

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, junto a Mate Pavić, consolida su paso en el Abierto de Madrid 2026 al acceder a la ronda de los ocho mejores./(Marcelo Arévalo)

Trayectoria internacional reciente de Marcelo Arévalo

La temporada previa y el inicio de 2026 han sido intensos para Marcelo Arévalo en el circuito internacional de dobles. El tenista salvadoreño, junto a Mate Pavić, conquistó el Indian Wells Masters y el Miami Open en 2025, logrando el denominado “Sunshine Double”, una hazaña que solo seis equipos han alcanzado en la historia del tenis.

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Además, la dupla sumó el título del Masters 1000 de Roma y fue finalista en el Abierto de Madrid 2025. En 2024, Arévalo se consagró campeón de Roland Garros, convirtiéndose en el primer centroamericano en lograr dos títulos de Grand Slam en dobles masculinos, de acuerdo con la información de ESPN.

A finales de 2024, Arévalo y Pavić alcanzaron la cima del ranking mundial de dobles y cerraron la temporada como la mejor pareja del año, según reportó ESPN. Su desempeño en los principales torneos Masters 1000 y Grand Slam ha consolidado a Arévalo como el tenista más destacado de la historia de El Salvador.

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El avance de Marcelo Arévalo y Mate Pavić a los cuartos de final del Abierto de Madrid 2026 reafirma la vigencia de la dupla en el máximo nivel del tenis./(Marcelo Arévalo)

El Abierto de Madrid, historia y relevancia internacional

El Abierto de Madrid, conocido oficialmente como Mutua Madrid Open, es uno de los torneos más importantes del calendario profesional y un referente de la gira europea sobre arcilla. Fundado en 2002, el certamen se disputó inicialmente bajo techo y sobre superficie dura, pero desde 2009 se juega en la emblemática Caja Mágica, un complejo con canchas de arcilla ubicado en el Parque Manzanares de Madrid.

Desde su transformación, el evento forma parte de la serie ATP Masters 1000 y WTA 1000, atrayendo a las principales figuras del tenis mundial. En 2012, el torneo experimentó una edición en arcilla azul, cambio que fue revertido al año siguiente tras la controversia generada entre los jugadores.

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Desde 2023, el Abierto de Madrid se extiende durante dos semanas, siguiendo el modelo de Indian Wells y Miami, y reparte más de 8 millones de dólares en premios. La competición ha sido escenario de gestas de figuras como Rafael Nadal, quien ostenta el récord de títulos individuales en la capital española, según información de Perfect Tennis.

La edición 2026 mantiene su relevancia al congregar a los principales exponentes del circuito y servir como antesala al Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

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El avance de Marcelo Arévalo y Mate Pavić a los cuartos de final del Abierto de Madrid 2026 reafirma la vigencia de la dupla en el máximo nivel del tenis mundial y abre una nueva oportunidad para seguir sumando logros a su historial.