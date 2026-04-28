Los bloqueos de veteranos del Ejército en Guatemala provocan rechazo empresarial y pérdidas millonarias

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) presenta su informe actualizado sobre el estado de las carreteras, destacando tramos bloqueados y con paso alterno el martes 28 de abril de 2026. (Provial de Guatemal)

Los bloqueos realizados por veteranos del ejército en rutas clave de Guatemala durante la mañana de este martes generaron un firme rechazo entre representantes del sector productivo y comercial, quienes advierten sobre el impacto inmediato de estas acciones en la movilidad, la economía y el funcionamiento del país.

Las cámaras empresariales insisten en la necesidad de mantener la certeza jurídica y las condiciones para la inversión, alertando sobre las graves consecuencias de interrumpir la libre circulación en un momento en que la economía guatemalteca enfrenta desafíos adicionales.

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Un día de bloqueos implica pérdidas económicas millonarias y afecta a más de 4.9 millones de vehículos

De acuerdo con estimaciones del Observatorio y Políticas Industriales de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), los departamentos afectados concentran el tránsito diario de más de 4,9 millones de vehículos. Este dato refleja el efecto logístico de los bloqueos, ya que miles de ciudadanos ven interrumpido su acceso a servicios de salud, educación y empleo.

Según la CIG, un solo día de bloqueos representa una pérdida promedio de Q217,59 por persona económicamente activa, lo que muestra el costo directo que recae sobre la competitividad nacional y la confianza de los inversionistas y generadores de empleo en Guatemala.

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Personal de la PDH Guatemala verifica derecho de libre locomoción en el desarrollo de bloqueos. Crédito: PDH de Guatemala

Solo una jornada de interrupciones pone en riesgo el abastecimiento oportuno de bienes esenciales y paraliza procesos productivos, lo que provoca demoras en entregas y un aumento generalizado en los costos logísticos, subrayó el organismo en declaraciones difundidas por Cámara de Industria de Guatemala.

La CIG advirtió que los bloqueos y la incertidumbre afectan al motor productivo de Guatemala, impidiendo que miles de guatemaltecos puedan acceder a salud, educación y empleo. Además, señaló que estas acciones paralizan procesos productivos, retrasan entregas, encarecen operaciones y ponen en peligro el abastecimiento puntual de productos básicos.

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Las cámaras empresariales exigen intervención inmediata para restablecer el orden y la movilidad

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) manifestó que, aunque reconocen el derecho a la manifestación pacífica, consideran imprescindible respetar el derecho a la libre locomoción.

Destacaron: “Guatemala necesita certeza, estabilidad y condiciones que fortalezcan la confianza y el clima de negocios para atraer inversión al país y continuar generando oportunidades para todos los guatemaltecos”, según declaraciones difundidas por AmCham Guatemala.

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) emite un comunicado oficial sobre las manifestaciones y bloqueos que afectan la movilidad y la economía del país, haciendo un llamado al diálogo y la estabilidad. (Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana)

La Cámara de Comercio también condenó los bloqueos, calificándolos como “acciones ilegales que vulneran los derechos fundamentales de los guatemaltecos, afectando gravemente la libre locomoción, el trabajo, el comercio y el acceso a los servicios esenciales como la salud”, de acuerdo con declaraciones recogidas por Cámara de Comercio.

Mencionaron, además, que la Corte de Constitucionalidad, en su resolución del 30 de marzo de 2024 (expediente 2678-2026), reiteró la obligación de las autoridades de garantizar la libre locomoción y proteger los derechos de la ciudadanía mediante la ejecución de todas las acciones necesarias.

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“Las autoridades deben actuar de manera inmediata liberando los puntos para restablecer el orden y proteger los derechos de todos los guatemaltecos”, afirmó la Cámara de Comercio.

La respuesta institucional requerida contempla el llamado al diálogo y la búsqueda de soluciones que permitan atender las demandas ciudadanas sin comprometer el estado de derecho ni afectar la gobernabilidad ni la actividad económica del país, en palabras de las cámaras empresariales en sus comunicados.

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La Cámara de Comercio de Guatemala emite un comunicado oficial rechazando los bloqueos registrados en diversos puntos estratégicos del país, exigiendo la intervención de las autoridades para garantizar los derechos ciudadanos. (Cámara de Comercio de Guatemala)

Entre tanto, La auxiliatura de la @PDHgt verifica el derecho a la libre locomoción y manifestación pacífica tras bloqueo en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Río Hondo, por parte de veteranos militares que exigen al gobierno el pago atrasado y la ampliación del plazo vigente de la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

Se iniciaron acciones de diálogo con los manifestantes en conjunto con la @PNCdeGuatemala, quienes dieron a conocer que permitirán el paso vehicular cada 20 minutos en ambas vías, así como el paso de ambulancias, unidades de emergencia y buses escolares.

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