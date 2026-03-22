Innovación energética: tu sudor puede ser la fuente de electricidad del mañana

El corazón de esta innovación son las biopilas de combustible enzimáticas. (Difusión)

Lo que parecía un concepto de ciencia ficción —transformar el sudor en energía eléctrica— hoy es una realidad emergente en los laboratorios. Un reciente avance japonés ha dado un paso clave al permitir la fabricación estable y eficiente de parches que generan electricidad a partir de los compuestos químicos presentes en el sudor.

Este desarrollo, publicado en ACS Applied Engineering Materials, podría allanar el camino para dispositivos portátiles sin batería, capaces de alimentar sensores médicos y deportivos directamente desde la piel.

Cómo funciona la tecnología que convierte el sudor en electricidad

El corazón de esta innovación son las biopilas de combustible enzimáticas, dispositivos que transforman sustancias del cuerpo, como el lactato presente en el sudor, en pequeñas corrientes eléctricas.

El estudio describe una tinta enzimática de base acuosa que ha permitido a ingenieros imprimir biopilas de combustible alimentadas por sudor en una sola pasada de fabricación. (pubs.acs.org)

El nuevo sistema se basa en una tinta enzimática de base acuosa que permite imprimir, en una sola pasada, todos los componentes esenciales de la biopila sobre un sustrato de papel delgado. Las enzimas integradas en la tinta extraen electrones del lactato, permitiendo que estos circulen a través del circuito y generen energía sin el uso de una batería convencional.

Esta formulación no solo mantiene la actividad de las enzimas, sino que también simplifica el proceso de fabricación, reduce variaciones entre unidades y mejora la estabilidad del dispositivo.

En pruebas de laboratorio, las células generaron hasta 165 microvatios por centímetro cuadrado y mantuvieron su rendimiento durante más tiempo que los métodos anteriores.

Página donde se publicó el estudio científico. (pubs.acs.org)

Ventajas de la nueva tinta enzimática y desafíos superados

Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para escalar esta tecnología era la complejidad del proceso: añadir manualmente soluciones enzimáticas y esperar a que cada capa se secara generaba inconsistencias y bajo rendimiento.

La tinta desarrollada por el equipo del profesor Isao Shitanda, de la Universidad de Tokio de Ciencias, utiliza polvo de carbono poroso y un aglutinante de base acuosa para lograr una impresión uniforme mediante serigrafía. Al evitar disolventes agresivos, las enzimas conservan mejor su actividad, lo que resulta crucial para dispositivos portátiles sobre la piel.

Los electrodos impresos con esta nueva técnica no solo ofrecen mayor potencia, sino que también mantienen su eficacia durante más tiempo, lo que representa un avance significativo respecto a los recubrimientos antiguos.

La clave de esta innovación son las biopilas enzimáticas, que convierten compuestos del cuerpo como el lactato del sudor en electricidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aplicaciones futuras de los parches que generan energía con sudor

El potencial de esta tecnología es especialmente relevante para el campo de los wearables médicos y deportivos. Los parches alimentados por sudor podrían monitorizar de forma continua indicadores como el nivel de lactato, útil para evaluar la intensidad del ejercicio físico o detectar signos tempranos de deshidratación y estrés térmico.

Además, al prescindir de baterías voluminosas, estos sensores pueden ser más delgados, cómodos y autónomos.

Si bien aún queda camino por recorrer para validar estos sistemas en condiciones reales y asegurar la fiabilidad de los datos recogidos, la innovación japonesa abre nuevas posibilidades para el desarrollo de dispositivos portátiles autosuficientes, donde el propio cuerpo humano se convierte en la fuente de energía.

Convertir el sudor en energía eléctrica impacta directamente en el desarrollo de wearables médicos y deportivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Crean tecnología que produce energía a partir de gotas de agua

Un grupo de investigadores ha desarrollado un sistema innovador que convierte el impacto de las gotas de lluvia en energía eléctrica utilizando un dispositivo flotante, en el que el propio cuerpo de agua forma parte esencial de la estructura.

El avance, publicado en la revista National Science Review, presenta un generador que elimina la necesidad de bases metálicas rígidas, lo que reduce significativamente tanto el peso como el costo en comparación con los diseños tradicionales.

El equipo de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín denominó a este sistema W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator). La propuesta se basa en aprovechar la energía cinética de las gotas de lluvia cuando caen, convirtiéndola en pulsos eléctricos mediante un mecanismo que combina el impacto, la redistribución de cargas e inducción electrostática.

Investigadores logran crear dispositivo que puede generar electricidad con la fuerza de las gotas de lluvia. (Foto: National Science Review)

A diferencia de otros generadores, el W-DEG flota directamente sobre la superficie del agua y utiliza el propio líquido como soporte y como electrodo inferior. En la parte superior se sitúa una película dieléctrica que actúa como electrodo superior. Cuando una gota impacta sobre esta capa, se genera una redistribución de cargas eléctricas que produce un pulso de alto voltaje.

El estudio señala que cada gota puede generar picos de hasta 250 voltios, niveles comparables a los de generadores tradicionales con estructuras sólidas. El prototipo experimental, con una superficie de 0,3 metros cuadrados, fue capaz de encender 50 luces LED simultáneamente y cargar pequeños capacitores en pocos minutos.

Las pruebas se realizaron bajo distintas condiciones de temperatura y salinidad, e incluso con agua de lago con bioincrustaciones, sin que esto afectara la estabilidad del sistema.

Dispositivo que genera electricidad con las gotas de lluvia aún se encuentra en fase de prueba. (Foto: National Science Review)

Uno de los aspectos más destacados del diseño es la eliminación de materiales metálicos pesados. Según los investigadores, esto reduce el peso total del sistema en un 80% frente a configuraciones convencionales y disminuye el costo a la mitad.

Esta optimización es posible porque el agua cumple funciones tanto mecánicas como eléctricas en el dispositivo, simplificando la estructura y mejorando la eficiencia general del generador.