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Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales

El Ministerio de Defensa anunció que solo podrán operar bajo contratos vigentes y que habrá sanciones para los mandos que incumplan esas condiciones

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Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales (REUTERS/Roman Petushkov/Archivo)
Rusia restringió el envío de operadores de drones en el frente en medio de denuncias por opacidad y peligros laborales (REUTERS/Roman Petushkov/Archivo)

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó este lunes la entrada en vigor de una nueva directiva que restringe el despliegue de operadores de drones en las zonas de combate, una medida que busca incrementar el cumplimiento de las normativas internas y responder a las preocupaciones sobre la seguridad y formación del personal involucrado en el manejo de vehículos aéreos no tripulados.

Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas rusas, explicó que la circular será distribuida en los próximos días a todas las unidades y establece que los operadores de drones solo podrán ser asignados al Ejército si han firmado contratos específicos.

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El objetivo es reforzar la disciplina y garantizar que los comandantes cumplan con el reglamento de servicio”, señaló Goremikin. La medida, según el funcionario, también busca delimitar la responsabilidad de los mandos en caso de que se incumplan los términos del contrato, incluyendo la desmovilización del personal especializado.

El documento, firmado por el ministro de Defensa Andréi Beloúsov, estipula que la baja de los soldados que integran las divisiones de drones se efectuará únicamente al finalizar el contrato, en línea con los decretos del presidente Vladimir Putin.

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Sin embargo, juristas y activistas han advertido que algunos jóvenes han sido reasignados de estos puestos a unidades más cercanas al frente, pese a lo establecido en las regulaciones.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que solo podrán operar bajo contratos vigentes y que habrá sanciones para los mandos que incumplan esas condiciones (REUTERS/Oleksandr Ratushniak/Archivo)
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que solo podrán operar bajo contratos vigentes y que habrá sanciones para los mandos que incumplan esas condiciones (REUTERS/Oleksandr Ratushniak/Archivo)

Además, recuerdan que los decretos presidenciales habituales contienen cláusulas secretas, por lo que se desconoce si en la práctica los contratos pueden tener carácter indefinido.

Las organizaciones de derechos humanos han desaconsejado a los estudiantes la firma de contratos para operar drones, calificando este tipo de reclutamiento como “billetes solo de ida”.

Los especialistas advierten que, aunque las condiciones económicas para quienes aceptan estos empleos pueden resultar atractivas —con estipendios que alcanzan los cinco millones de rublos (unos 65.000 dólares) y beneficios adicionales como propiedades—, los riesgos son elevados. Según fuentes independientes, cientos de operadores de drones rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión.

Durante una reciente conferencia universitaria destinada a incentivar el reclutamiento de jóvenes para las divisiones tecnológicas del ejército, un militar ucraniano logró intervenir vía videoconferencia y amenazó directamente a quienes consideren alistarse.

La decisión de restringir el envío de operadores de drones al frente se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso de estas tecnologías en el conflicto, donde los drones han jugado un papel central en el reconocimiento, la vigilancia y los ataques de precisión.

El mando militar ruso subrayó que la aplicación de la nueva norma será supervisada y que se prevé sanciones para los comandantes que incumplan el protocolo.

Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas rusas, explicó que la circular será distribuida en los próximos días a todas las unidades y establece que los operadores de drones solo podrán ser asignados al Ejército si han firmado contratos específicos (AP Foto/Efrem Lukatsky)
Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas rusas, explicó que la circular será distribuida en los próximos días a todas las unidades y establece que los operadores de drones solo podrán ser asignados al Ejército si han firmado contratos específicos (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Simultáneamente, la guerra continúa generando riesgos colaterales en otras áreas sensibles. Este lunes, la administración rusa de la central nuclear de Zaporizhzhia, ubicada en territorio bajo control ruso en el sur de Ucrania, informó la muerte de un trabajador tras el impacto de un dron ucraniano en la planta.

El complejo, el más grande de Europa, permanece en parada a frío, pero se ha convertido en un punto crítico por el temor a una catástrofe nuclear. Desde el inicio de la ocupación rusa en 2022, se han registrado múltiples incidentes en las inmediaciones, con acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev sobre la responsabilidad de los ataques y los riesgos de seguridad.

En otro frente de tensión, Ucrania convocó al embajador israelí en Kiev para protestar por la llegada al puerto de Haifa de un cargamento de grano que, según Kiev, fue extraído de zonas ucranianas ocupadas por Rusia y exportado como si fuera producto ruso.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, reclamó medidas inmediatas y advirtió que la falta de respuesta de Israel podría dañar la relación bilateral. Israel respondió que examinará la denuncia, pero sostuvo que Ucrania no ha presentado pruebas concretas.

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue generando fricciones internacionales y nuevos desafíos legales y diplomáticos, mientras la tecnología militar —y en particular los drones— se consolida como un factor decisivo en el desarrollo de la guerra y en la protección de intereses estratégicos a ambos lados del frente.

(Con información de EFE y AFP)

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