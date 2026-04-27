El Salvador

Cambio climático y saberes ancestrales: la milpa centroamericana frente al desafío

Las técnicas agrícolas ancestrales, transmitidas entre generaciones en comunidades indígenas, contribuyen a la regeneración de suelos, la conservación de ecosistemas y permiten enfrentar desafíos ambientales cada vez más frecuentes en la región

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La milpa maya se consolida como ejemplo de agricultura sostenible en Centroamérica y México, protegiendo la biodiversidad y la fertilidad del suelo ante el cambio climático. (Foto: Iniciativa Ecuatorial del PNUD / WTYSL)
La milpa maya se consolida como ejemplo de agricultura sostenible en Centroamérica y México, protegiendo la biodiversidad y la fertilidad del suelo ante el cambio climático. (Foto: Iniciativa Ecuatorial del PNUD / WTYSL)

En el corazón de Centroamérica, la milpa —una técnica agrícola ancestral desarrollada por los pueblos mayas— mantiene su valor frente a los retos del cambio climático.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este sistema, basado en la rotación de cultivos como maíz, frijoles y calabaza en zonas boscosas, permite la regeneración natural del suelo y la conservación de una alta biodiversidad.

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Los conocidos “jardines forestales” que surgen de esta práctica conservan la fertilidad del terreno y ofrecen hábitats diversos, lo que contribuye directamente a la mitigación y adaptación climática.

La milpa, también desarrollada al sur de México, no solo asegura la producción de alimentos para las comunidades indígenas, sino que fortalece su capacidad de enfrentar sequías e inundaciones.

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Esta resiliencia se debe a un manejo sostenible de los recursos, transmitido de generación en generación y capaz de responder a cambios ambientales con rapidez y eficacia. Las prácticas indígenas en la región se caracterizan por su bajo impacto ecológico y su capacidad de adaptación, cualidades cada vez más apreciadas en tiempos de crisis climática.

El caso centroamericano es reflejo de una realidad global. Los pueblos indígenas gestionan cerca del 25 % de la superficie terrestre mundial, donde se concentra buena parte de la biodiversidad y los sumideros de carbono más importantes del planeta.

El sistema milpa fortalece la resiliencia de comunidades indígenas frente a sequías e inundaciones gracias a su manejo tradicional de recursos naturales. (Foto: PNUD / Roxana Auhagen)
El sistema milpa fortalece la resiliencia de comunidades indígenas frente a sequías e inundaciones gracias a su manejo tradicional de recursos naturales. (Foto: PNUD / Roxana Auhagen)

Estudios han señalado que los territorios bajo su gestión tienden a conservarse en mejor estado que aquellos fuera de su control, lo que convierte a las comunidades indígenas en actores clave para la estabilidad climática y la protección de los ecosistemas.

En otras regiones del mundo, como áfrica Occidental, se han implementado sistemas de agrosilvicultura que integran cultivos y árboles, reduciendo la erosión y favoreciendo la seguridad alimentaria frente a fenómenos extremos.

En Australia, la “quema cultural” realizada por pueblos aborígenes consiste en el manejo controlado de incendios de baja intensidad para prevenir desastres y estimular la diversidad biológica.

El reconocimiento internacional de estos conocimientos ha avanzado, especialmente a partir del Acuerdo de París. Sin la participación activa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, los objetivos climáticos globales resultan inalcanzables. Incorporar estos saberes en políticas públicas y mecanismos de financiamiento climático permite diseñar respuestas más eficaces y adaptadas a cada contexto local.

Los pueblos indígenas gestionan el 25% de la superficie terrestre mundial, preservando territorios clave para la biodiversidad y los sumideros de carbono. (Foto: PNUD Tanzania / Phil Kabuje)
Los pueblos indígenas gestionan el 25% de la superficie terrestre mundial, preservando territorios clave para la biodiversidad y los sumideros de carbono. (Foto: PNUD Tanzania / Phil Kabuje)

A pesar de estos avances, la exclusión de los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones y la falta de respeto a sus derechos sobre tierras y recursos son obstáculos persistentes. Esta marginación dificulta su capacidad de adaptación y los expone a impactos desproporcionados del cambio climático. Por este motivo, la justicia climática requiere reconocer su papel central y asegurar el acceso directo a recursos y espacios de decisión.

Los conocimientos indígenas brindan soluciones que complementan la ciencia moderna, ofreciendo detalles precisos sobre los ecosistemas y prácticas resilientes como la diversificación de cultivos, el manejo sostenible del agua y la restauración del suelo. Estas estrategias, probadas durante siglos, han permitido a las comunidades adaptarse y proteger sus medios de vida.

La integración de estos saberes en las políticas climáticas promueve la equidad social y es esencial para alcanzar metas globales. Proteger los derechos sobre sus territorios, garantizar su participación efectiva y reconocer el liderazgo de mujeres y jóvenes indígenas son condiciones indispensables para el éxito de la acción climática.

La experiencia de Centroamérica y la de los pueblos originarios de otros continentes demuestra que valorar y promover sus conocimientos tradicionales beneficia tanto a sus comunidades como a toda la humanidad. Incluir estas voces y prácticas en la lucha contra el cambio climático es fundamental para construir soluciones sostenibles y justas.

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