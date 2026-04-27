Una familia rusa hacía trekking en Bariloche y se les cayó el bebé: los investigan por negligencia

El bebé resultó con sangrado en la nariz y golpes en la cabeza, la mochila amortiguó parte de la caída

Un recorrido familiar por uno de los cerros más visitados de Bariloche terminó con la intervención de la policía, rescatistas y personal médico durante la tarde del domingo. Un llamado al 911 alertó sobre un accidente en el Cerro Ventana, donde un bebé de año y medio cayó por una pendiente tras desprenderse la mochila de trekking en la que era transportado.

Todo comenzó cerca de las 18:05 del domingo, cuando la central de emergencias recibió la comunicación que solicitaba presencia policial en el acceso al Cerro Ventana sobre calle Del Quisco. La comitiva policial se desplazó hasta el lugar señalado y, al avanzar unos 100 metros por el sendero, localizó a los involucrados: I.I, de 23 años, C.I.M. y su hijo, de nacionalidad argentina.

PUBLICIDAD

La pareja relató que durante la travesía transportaban al niño en una mochila porta bebé especialmente diseñada para trekking. Por motivos que no pudieron precisar, la mochila se desprendió de la madre y rodó junto con el bebé por una bajada de entre 10 y 15 metros.

El testimonio de los propios padres coincidió con lo que relataron senderistas que presenciaron la caída y luego acompañaron a la familia hasta la base del cerro. De acuerdo al parte policial al que tuvo acceso Infobae, la madre se arrojó a buscar al pequeño tras ver cómo la mochila rodaba por el terreno inclinado. El bebé fue hallado aún en el interior de la mochila, con sangrado en la nariz y golpes en la parte superior de la cabeza, pero consciente.

PUBLICIDAD

El fiscal ordenó secuestrar la mochila porta bebé para peritajes, la investigación busca determinar cómo se produjo el desprendimiento (Fotos: El Cordillerano)

El procedimiento continuó con el acompañamiento de los involucrados y testigos hasta el punto de encuentro con la ambulancia, donde también se hicieron presentes personal de Protección Civil y Parques Nacionales. El menor fue trasladado al Hospital Zonal Bariloche (HZB) para su evaluación médica. Allí, un médico policial examinó al niño para determinar el alcance de las lesiones.

Por orden del fiscal de turno, Guillermo Lista, se inició una causa bajo la carátula de “negligencia”, y la mochila porta bebé fue secuestrada para ser sometida a peritajes. Las autoridades buscan esclarecer cómo se produjo el desprendimiento del sistema de sujeción en un sector del cerro caracterizado por su pendiente y terreno rocoso.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales y de rescate remarcaron que el Cerro Ventana no está incluido en los circuitos oficiales de trekking y que el sendero presenta sectores de dificultad técnica, lo que limita las tareas de señalización y advertencia.

El operativo permitió asistir rápidamente a los afectados y abrir una investigación sobre las circunstancias del accidente.

PUBLICIDAD

Una turista embarazada hacía trekking en El Bolsón, se descompensó y la rescató una patrulla de montaña

El operativo de rescate en El Bolsón se activó tras la notificación a la Policía de Río Negro y se realizó de noche en zona agreste

Hace dos semanas, la Patrulla de Montaña de Río Negro, cuando una turista embarazada de 34 años oriunda de Viedma presentó pérdidas y vómitos durante su descenso desde el Refugio Los Laguitos, en El Bolsón, uno de los puntos turísticos de la provincia. La situación adquirió carácter urgente al confirmarse que la mujer cursaba un embarazo de apenas dos meses.

El episodio ocurrió en una de las zonas más agrestes del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), a más de 16 kilómetros del punto de evacuación más cercano. De acuerdo con ANB, la turista realizaba trekking junto a una familia amiga cuando comenzó a sentirse mal y debió detener la marcha en el Refugio Mañíos, aguardando ayuda en medio de la incertidumbre y el avance de la noche.

PUBLICIDAD

La notificación a la Policía de Río Negro se produjo a las 19:52, desencadenando un operativo de rescate que obligó a coordinar esfuerzos entre las fuerzas de seguridad y el personal de salud pública.

Según detalló el sitio MejorInformado, el acceso a la zona exigió que los uniformados emplearan un cuatriciclo, lo que permitió abreviar el tiempo de llegada al refugio y brindar los primeros auxilios a la paciente, estabilizándola para el traslado. La travesía hasta Wharton se extendió por 16 kilómetros, en condiciones adversas y con la presión de proteger tanto a la mujer como a su embarazo en cada tramo del recorrido.

PUBLICIDAD

La evacuación finalizó a las 23:20, cuando los rescatistas lograron entregar a la mujer a la ambulancia dispuesta para su atención inmediata en el hospital de El Bolsón. Allí, el equipo de Obstetricia la mantiene en observación, a la espera del parte médico oficial sobre su evolución.